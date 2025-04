Las alternativas que maneja el Ateneo para la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2021

Tras la suspensión de la Cabalgata de Reyes Magos del próximo 5 de enero, el Ateneo debe hacer frente ahora al reto de estudiar las posibles alternativas para Sus Majestades puedan llegar a Sevilla con todas las garantías sanitarias. De momento, fuentes de la institución han asegurado a ABC que, independientemente del acto que se organice en 2021, las personas escogidas para encarnar a los personajes principales de la Cabalgata del próximo año saldrán en la de 2022. De esta forma, el cirujano Salvador Morales , el abogado Ricardo Astorga y el director deportivo del Sevilla FC Ramón Rodríguez «Monchi» encarnarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en la edición de 2022 .

Entre esos personajes se encuentra el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera , que será el Gran Visir. Precisamente, Cabrera es partidario de que el próximo 5 de enero la llegada de los reyes tenga lugar en un recinto al aire libre, aforado , al que puedan acudir los niños con todas las medidas de seguridad. De esta forma, el acto organizado por el Gran Poder en la plaza de San Lorenzo no sólo sirve como ejemplo para otros actos religiosos similares que puedan celebrarse en tiempos de pandemia, sino que fue la prueba de fuego para convenir que es posible que eventos como el del 5 de enero puedan tener alternativas fiables.

No obstante, en el Ateneo -que son los organizadores desde 1918 del evento más multitudinario de cuantos se celebran con un recorrido común- aspiran a que los reyes magos lleguen en un cortejo pequeño, como ocurre con el Heraldo el 4 de enero, por un recorrido completamente aforado. Otra opción podría ser un recorrido motorizado, «como un papa móvil con una banda de música», señalan. Todo ello, siempre y cuando se puedan cumplir las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias y a sabiendas de que un cortejo móvil conlleva unas dificultades de organización que casi lo hacen imposible. De hecho, en la reunión celebrada a principios de esta semana en el Ayuntamiento con los responsables del Ateneo, la autoridad municipal dejó claro que la ciudad no podrá acoger ningún evento que congregue masas de público hasta que no mejore la situación sanitaria. En su lugar, la opción por la que apuesta el gobierno municipal es que el encuentro de los niños con los reyes magos se haga en un espacio abierto pero acotado -por ejemplo la Plaza de España-, con control de aforo.

Esto, no obstante, acarrea otra serie de problemas que tendrían que resolver como la cuestión de la cola que se formaría. Eventos como los últimos besamanos a la Virgen de los Reyes y al Gran Poder ponen de manifiesto que es posible llevarlos a cabo con seguridad, pero en el Ateneo comprenden que, si el Heraldo reúne a 200.000 personas y la cabalgata a 700.000, calcular el número de niños que se acercarían con sus padres a ver a los reyes magos sería difícil.

La decisión definitiva, no obstante, se tomará en diciembre , una vez que se tengan datos de la evolución de la pandemia y las posibles restricciones sanitarias. Así, «con un margen de 20 días podríamos organizarlo sin problemas» , afirman fuentes del Ateneo, que dejan claro que «los reyes magos vendrán a Sevilla, fijo».