«Corazones artificiales», la alternativa a los trasplantes que se abre paso y será la dominante en el futuro

En algunos países del mundo con una tasa de trasplantes mucho más baja que la española, los dispositivos mecánicos ventriculares (llamados coloquialmente «corazones artificiales») constituyen ya la vía principal para solucionar una insuficiencia cardiaca avanzada. En España aún no es así pero es ... inevitable que lo sea en un futuro próximo. La caída drástica de muertos por accidentes de tráfico, una noticia excelente, ha reducido mucho el número de corazones aptos para un trasplante que llegan a los hospitales.

«Los corazones que nos llegan son cada vez más limitados, puesto que es el órgano más exigente para un trasplante, a diferencia de otros como el riñón o el hígado, que casi no tienen límite de edad; y ya hace algunos años que utilizamos estos dispositivos como puente para un trasplante», comenta el doctor José Díaz, jefe de Cardiología y Trasplantes del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla . Pero ya hay nueve casos en Andalucía en los que no se ha puesto como solución intermedia o provisional sino de forma indefinida en pacientes que no reúnen las condiciones para recibir un corazón humano.

La gran novedad en este campo es que el avance tecnológico está permitiendo sobrevivir muchos años con estos dispositivos. «Antes se colocaban fuera del cuerpo y ahora se alojan ya dentro con muchas menos complicaciones que las que presentaban los primeros aparatos. Actualmente estas complicaciones afectan al 17 por ciento de los casos, una tasa similar a la de los corazones humanos, y la supervivencia también es muy parecida», destaca el doctor Diego Rangel . Para todo el equipo de Trasplantes del Virgen del Rocío, el tercero de toda España que más operaciones de este tipo realiza, no hay dudas de que estos dispositivos son el futuro de los trasplantes porque la mayor esperanza de vida aumentará la demanda de corazones y la oferta seguirá previsiblemente reduciéndose.

Los dispositivos actuales van insertados en el corazón del paciente, desde el que ayudan a realizar las funciones cardiacas, y se cargan constantemente a través de una batería conectada a un cable que sale por la barriga del paciente. Esa especie de batería va en una bolsa de la que no se puede separar nunca el paciente, si quiere seguir viviendo .

«Dentro de uno o dos años creemos que se perfeccionará el dispositivo, se hará mucho más pequeño, y ya no necesitará de ningún cable para cargarse», asegura el doctor José Miguel Borrego , jefe de sección de cirugía cardíaca del Hospital Virgen del Rocío. Los dos principales problemas que presentan los dispositivos actuales son las infecciones (el cable que sale del vientre del paciente es una fuente de entrada de agentes patógenos) y la compatibilidad con la sangre del paciente. El doctor Antonio Grande asegura que los nuevos aparatos que se están probando en Estados Unidos y algunos países europeos serán también mucho más compatibles con la sangre del paciente y evitarán hemorragias. «Si se avanza en la miniaturización de los aparatos y en su hemocompatibidad no habrá ninguna duda de que estos dispositivos serán el futuro será la solución a insuficiencias cardiacas avanzadas», destaca. El futuro que ya es casi el presente en algunos países como Estados Unidos.

El nuevo dispositivo mecánico ventricular y el primer «corazón artificial» que se puso hace ya muchos años. El primero es intracardiaco, a diferencia del segundo, que era extracorpóreo C-B.

El doctor Ángel Herruzo insiste en que se están probando sistemas de transmisión de energía transcutánea para evitar el uso de cables. «Son los cables los que producen problemas de infecciones recurrentes, a veces casi crónicas. El trasplante de un corazón humano presenta muchas más complicaciones a corto plazo y precisa de medicamentos immunosupresores, pero a la larga esas complicaciones van desapareciendo o haciéndose mucho más esporádicas», aclara.

Las previsiones que manejan los expertos respecto a la llegada de dispositivos más perfeccionados, sin cables, es de uno o dos años, n futuro muy cercano. «El posoperatorio es mucho más leve que el de un trasplante de corazó n. Cuando implantamos este dispositivo, el paciente se va a su casa mucho antes que si recibe un corazón humano y toda la recuperación se acelera", añade.

El elevado precio es uno de los problemas que tiene este dispositivo para su generalización en la sanidad pública, entre 80.000 y 90.000 euros. Los médicos esperan que se abarate con los años y puedan resultar más asequibles . «De todas maneras, las personas con cardiopatías tienen muchos ingresos y visitas al hospital y habría que ver si con los dispositivos se compensarían todos esos gastos», dice el doctor Manuel Sobrino, responsable de la Unidad de Trasplante e Insuficiencia Cardíaca Avanzada. Eso sin contar con el elevado coste que tiene un trasplante y los fármacos inmunosupresores.

El Hospital Virgen del Rocío es el único de Andalucía, junto con el de l as Nieves de Granada, que no hace trasplantes, que ha puesto estos dispositivos de larga duración y flujo continuo . Son tres pacientes granadinos más otros nueve del hospital sevillano, aunque en toda España hay unos 290 pacientes cuyo corazón late gracias a estos aparatos.