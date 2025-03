La construcción y el campo, refugios del empleo en Sevilla durante la pandemia

No por esperado resulta menos sorprendente la tremenda caída de la contratación en la provincia de Sevilla motivada por la pandemia de Covid-19 . Los datos confirman que la excesiva dependencia del sector servicios es un coste que el mercado de trabajo no ... puede asumir. Y no hay que remontarse al principio del año para eso, ni a los meses de confinamiento. Desde la vuelta del verano, cuando se esperaba el inicio de la recuperación, hasta hoy se han registrado 57.263 contratos menos con respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha facilitado a ABC. Eso no se puede traducir en número de personas, pues un trabajador puede encadenar varias altas y bajas en un mismo periodo.

Ranking de las diez profesiones con más contratos realizados en Sevilla Datos de septiembre a noviembre de cada año Estas profesiones no son las que más empleo han creado, sino las que han contratos han ofrecido, pues tienen una alta temporalidad Peones agrícolas Camareros asalariados Personal de limpieza Peones agrícolas en huertas Peones agropecuarios Peones industrias manufactureras Peones del transporte Albañiles Vendedores en tiendas y almacenes Peones construcción de edificios 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Datos de 2020 Datos de 2019 ABC SEVILLA Fuente: Servicio Andaluz de Empleo Peones agrícolas Camareros asalariados Personal de limpieza Vendedores en tiendas y almacenes Peones industrias manufactureras Albañiles Peones agropecuarios Monitores de act. recreativas Ayudantes de cocina Peones agrícolas en huertas Las restricciones que interfieren con la actividad de restaurantes, comercios, gimnasios, negocios turísticos y de ocio han provocado este desplome de la contratación, a pesar del aumento de otros sectores como el de la construcción y la limpieza, que han absorbido sólo parte del desempleo en el área metropolitana y el campo, en el resto de la provincia, donde es su principal motor económico. Por desgracia, todos ellos son ámbitos de gran temporalidad y bajas remuneraciones que ocupan a sus asalariados por temporadas, campañas o por determinadas obras, como muestran los datos de las oficinas de empleo utilizados para este análisis. Un peón agrícola en la campaña del olivo ABC Agroalimentario Precisamente el peso del agroalimentario coloca a los peones agrícolas a la cabeza en número de contrataciones, superando incluso a las de 2019, con un total de 74.793 realizadas entre septiembre y noviembre . No hay que olvidar que es también el sector con mayor inestabilidad de todos, pues llega a dar de alta a los trabajadores por días. Le siguen en este ranking los camareros, manteniendo la misma posición del año pasado, lo que genera sorpresa en vista de lo mal que lo está pasando el sector de la hostelería, pero también da muestra de su peso en el mercado de trabajo. La enorme inestabilidad ha provocado un desplome en el número de acuerdos firmados, que sumaron poco más de 12.000 en este último trimestre, cuatro veces menos que durante el mismo periodo del año pasado. «A nosotros también nos ha llamado la atención», reconoce el secretario provincial del SAE, Álvaro Díaz , en declaraciones a ABC. «Esos números responden a nuevos contratos, no a los que se han rescatado de los ERTE y muestran el momento de inestabilidad que vivimos», señala. Limpieza Sí ha crecido enormemente la incorporación de profesionales de limpieza, tanto en el ámbito de las administraciones y equipamientos públicos como en las empresas privadas. « La demanda es muy grande, de hecho un 27% de los anuncios que gestionan los servicios de empleo y los portales especializados son de este sector », asegura. Si bien es cierto que durante 2019 se registraron más contratos en este ámbito que en 2020, también eran de menor duración. «En vista de la situación excepcional para cumplir los protocolos sanitarios, se han incorporado profesionales por más tiempo y con mejores condiciones», aclara el responsable provincial del SAE. Otro de los ámbitos que se ha visto gravemente afectado es el del comercio, que el año pasado experimentó un importante crecimiento con la apertura del nuevo centro comercial Lagoh y los negocios de souvenirs y complementos que han ido surgiendo al calor del boom turístico. Por lo general, el sector siempre estaba entre los diez primeros que más empleo generan, pero este 2020 ha desaparecido de la lista. La construcción ha mantenido el empleo durante la crisis sanitaria ABC Logística y construcción En su lugar entra con fuerza la logística, que en este último trimestre del año ha recibido un importante impulso por la puesta en funcionamiento del macrocentro de Amazon en el polígono Megapark de Dos Hermanas . Las nuevas instalaciones han dado trabajo a más de un millar de personas y han generado otro tanto de puestos indirectos en empresas de transporte de la zona. Álvaro Díaz considera que «se trata de un importante nicho de empleo que no sólo está en Megapark, también en el Puerto y en nuevas áreas como Majarabique, que prestará servicio en un futuro». Junto a la logística, el ladrillo saca músculo y una resistencia admirable durante los meses duros de confinamiento, cuando más se resintió el mercado laboral. Los proyectos de construcción de vivienda de nueva planta y los promovidos por empresas privadas y administraciones que ya estaban en marcha han mantenido un buen nivel de actividad en este sector. Entre septiembre y noviembre se hicieron 9.193 contratos de albañil en la provincia y otros 5.300 de peones de construcción de edificios , una ocupación que entra por primera vez desde la anterior crisis entre las diez que más empleadoras. Turismo Por el contrario, el turismo ha sido la gran víctima durante la emergencia sanitaria. Se han perdido decenas de puestos de trabajo que eran de carácter temporal y la contratación apenas se ha movido durante los momento de cierta reactivación durante el pasado mes de julio y el inicio del otoño. Agencias de viaje, recepcionistas de hotel técnicos de empresas turísticas y guías encabezan este desplome sin precedentes. El responsable provincial del SAE está convencido de que una vez que se empiecen a inmunizar los ciudadanos con la administración de las vacunas se irá recuperando poco a poco, pero por el camino se quedarán numerosos profesionales. Las miras están puestas en la próxima primavera cuando se espera cierta reactivación , aunque no se volverá a los niveles de 2019 hasta dentro de un par de años. Esa es la previsión que maneja el sector, que ha vivido la mayor caída de su historia, con un impacto similar al de un conflicto bélico. Interior de la fábrica Renault de Sevilla Vanessa Gómez La crisis sanitaria pone en evidencia el escaso peso de la industria La industria ha tenido un papel testimonial durante los meses duros de la pandemia. Si bien es cierto que ha seguido rodando en polos como el Puerto de Sevilla o los polígonos del extrarradio de la ciudad, no ha podido absorber ni siquiera una parte de la caída del empleo en otros sectores. Las administraciones han mostrado su interés por poner en marcha estrategias de reindustrialización en la provincia, especialmente en aquellas zonas donde había tradición. En los próximos años sectores como la energía fotovoltaica o la fabricación de componentes para eólica serán clave en la recuperación del empleo. Los planes del Ministerio de Turismo e Industria van encaminados hacia ese cambio de modelo productivo tan necesario que ofrezca una mayor estabilidad al mercado laboral.

