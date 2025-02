Se consolida con más presupuesto el sucedáneo del metro, el 'tranvibús' a Sevilla Este

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en el pleno de este jueves una modificación presupuestaria de 20 millones de euros para la aportación municipal a proyectos cofinanciados con fondos europeos de recuperación para la línea del llamado 'tranvibús' , planeada para conectar Torreblanca y Sevilla Este con la estación de Santa Justa. Con ese dinero se adquirirían, además, once buses eléctricos para dicha línea (así como dos nuevos trenes de cara a la ampliación del tranvía desde la parada de San Bernardo hasta el centro comercial Nervión Plaza, una obra ya en marcha), algo que viene a reforzar este proyecto municipal. Y con ello, de paso, la idea de que esta línea de 'tranvibús' viene a cubrir la falta de metro, cuya línea 2 tiene previsto también su recorrido hasta Sevilla Este. Mientras el suburbano no llega, la versión barata, autobuses eléctricos, para sustituirlo.

En realidad no se trata de ningún formato especialmente novedoso, sino de una simple línea de autobuses eléctricos que discurren por un carril reservado exclusivamente para ellos, como ya ocurre con el tranvía, solo que con la diferencia de que son autobuses y no trenes . Esto es, transitan por asfalto y no por raíles. El trazado previsto para el 'tranvibús' sustituye literalmente a la línea 2 de metro que se proyectó en el diseño de la red completa.

La concejal de Hacienda y Presidencia, la socialista Sonia Gaya, ha detallado esta operación explicando se calcula un coste de 44 millones para la instalación del mencionado «carril segregado de alta capacidad» entre Torreblanca, Sevilla Este y la estación ferroviaria de Santa Justa, la incorporación de once autobuses articulados «cien por ciento eléctricos» para dicha línea y la compra de dos trenes más para el tranvía, dada la ampliación del mismo hasta Nervión. Para ello, el Ayuntamiento cuenta con una subvención de casi 24 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación y, ahora, es necesario articular la «financiación de la aportación municipal» a estas actuaciones, fijada en 20 millones.

Para reunir todo ese montante, el Ayuntamiento ha recurrido a 7 millones de euros «presupuestados en ejercicios anteriores» como transferencias a la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), para la adquisición de material móvil para el tranvía, 2,5 millones de euros de restos de «remanentes de tesorería para gastos generales» y, finalmente, un préstamo de más de 10,4 millones. Esta operación ha sido aprobada con el voto de todos los grupos municipales menos Vox.

Paliar las pérdidas de Tussam

Por otro lado, en la sesión plenaria se aprobó otra modificación presupuestaria mediante la cual se inyectan 9,6 millones más a Tussam para «compensar la pérdida de ingresos propios» de dicha empresa pública, que aún no ha recuperado el número de viajeros previo a la pandemia de coronavirus Covid-19 . Gaya explicó que esta operación está destinada a «compensar la pérdida de ingresos propios» de Tussam en todos los títulos de viaje, pues tras la pandemia la entidad no ha recuperado «los índices de usuarios» previos a la irrupción del virus.