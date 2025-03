El Consejo Andaluz de Odontólogos recurrirá la sentencia que anula las elecciones del Colegio de Sevilla

Una vez concluida la reunión del pleno del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas este viernes su presidente, Luis Cáceres , ha informado de que tras la reunión de los ocho presidentes de los colegios andaluces, en un pleno que estaba ... previamente convocado hace más de un mes, «en el orden del día, como la sentencia nos la comunicaron a través de los procuradores el martes por la tarde, añadí un punto más para tratar esta sentencia».

Tras dicha reunión, el presidente del Consejo Andaluz de Dentistas anunció a ABC de Sevilla que « por mayoría se ha llegado a la conclusión de que vamos a recurrir la sentencia, ya que cabe el recurso en el plazo de quince días ». No es una sentencia definitiva, al tratarse de una sentencia en Primera Instancia. «Lógicamente con el fallo de la sentencia no estamos de acuerdo porque dice 'debo estimar y estimo parcialmente el recurso', no lo estima totalmente. y lo vamos a recurrir», añadía. El Consejo Andaluz de Dentistas ha acordado recurrir la sentencia porque «sigue manteniendo que el proceso electoral del Colegio de Sevilla se ajustó en todo momento a derecho sin que quede acreditado ninguna irregularidad».

« El demandado no soy yo. Soy codemandado. Aquí a quien demandan es a los acuerdos del Consejo Andaluz de Dentistas, que es el demandado», y por ello Cáceres no ha querido hacer ninguna declaración hasta conocer lo que se decidía este viernes en el pleno del Consejo Andaluz.

Recurso

«En unos días anunciaremos el recurso, porque tenemos un abogado por parte del Colegio Andaluz de Dentistas, y al ser yo codemandado, tengo un abogado privado que establecerá a su vez el recurso. Tanto el abogado del Consejo Andaluz de Dentistas como el mío van a plantear el recurso y la sala que decida. Habrá que esperar a lo que diga la sala ».

Esta semana se conoció la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Sevilla a la que tuvo acceso ABC de Sevilla y en cuyo fallo «se declara nulo el proceso electoral de las Elecciones de Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Odontólogos de Sevilla, celebradas el día 25 de enero de 2019 y en consecuencia, la anulación de la proclamación de la candidatura electa de D. Luis Cáceres Márquez».

El 25 de enero de 2019 fue la primera vez que tras 17 años había elecciones en el colegio de odontólogos de Sevilla ya que, a pesar de haber sido convocadas, ninguna candidatura se había presentado para retar a Luis Cáceres, presidente desde hacía 28 años.

Rafael Martínez de Fuentes estuvo en la Junta de Luis Cáceres durante 12 años, ocho como tesorero y cuatro en el comité científico, aunque no fue hasta 2019 cuando presentó su candidatura para presidir el Colegio de Dentistas de Sevilla. Martínez de Fuentes, ya declaró esta semana estar «muy contentos con la sentencia», pero que habría que esperar a la reunión celebrada este viernes para ver si el Consejo Andaluz recurría o no la decisión, como así finalmente ocurrirá.