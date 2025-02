Los comerciantes del barrio sevillano de Nervión, indignados por las obras del Metrocentro

No es que estén en contra de la ampliación del tranvía hasta Santa Justa, es que no les gusta ni el momento ni el modelo elegido por el Ayuntamiento para cortar las calles y ponérselo mucho más difícil después de dos años de ... castigo por una pandemia que ha obligado a la mayoría de ellos a tirar de sus propios ahorros para hacer frente a la crisis.

En la avenida San Francisco Javier, en el tramo que empieza la calle junto al cruce de Eduardo Dato, hay numerosos comercios que ya se han visto afectados por el corte de tráfico. Pese a que las obras apenas llevan más de una semana, además del caos de tráfico que ha provocado la ampliación del tranvía, los locales de la zona ya han notado una menor afluencia de cliente y una importante caída de las ventas. Sobre todo en la acera de los números impares, que es la que más comercio aglutina.

Así lo corrobora Ana Díaz propietaria de «Las labores de Ana» , una pequeña tienda de lanas al inicio del tramo de obras. «Estamos notando que estamos teniendo pérdidas de entre el 60 y el 70 por ciento», dice la dueña de este local que añade que ahora «no somos visibles». Porque aunque todavía pasa alguna gente por la calle, la mayoría va de paso y no se para a ver los escaparates. «Antes pasaban en coche o en autobús y la gente recordaba el comercio y venía. Ahora no te ve nadie" , se queja Ana Díaz recordando que se parte de una situación de dos años de pandemia. «Yo estoy de acuerdo con las obras, pero que vayan lo más rápido posible. Cuando fuimos a la reunión eso nos dijeron, pero yo veo que están siete personas y que no va tan rápido», advierte.

En este sentido asegura que deberían dejar pasar algo de tráfico y promocionar sus locales en medios públicos o redes sociales. « Hay que recordar que seguimos existiendo» , dice insistiendo en que están «muy asfixiados» porque ya llevan mucho tiempo sufriendo esta situación que además ha coincidido con el inicio de las lluvias y que están en un momento en el que «han agotado todos los ahorros».

Con todo el pasado lunes facturó cinco euros y el viernes 27 euros cuando lo normal es que sean entre 120 y 200 euros. Por eso afirma que el Ayuntamiento debe ayudarles porque están «asfixiados». «Comprendo que si resistimos esto será fantástico, pero no sé si vamos a resistir», dice admitiendo que están «indignados» e insistiendo en que el Ayuntamiento debe ayudarles. Y eso que aún no les han levantado la acera, momento en el que será aún peor.

Caída de ventas

Rosa Reina, de Artesanos Joyeros Jaime Lacaba, también está notando como le están afectando las obras. "Ya nos dicen los clientes que les cuesta mucho llegar hasta aqu í y ya hemos notado la caída de ventas", dice sin poder cuantificar aún esa caída. Si antes tenían problemas porque no había aparcamientos, ese problema se multiplica ahora y será más difícil que vayan a comprar. A ella le pasa lo mismo, que las obras llegan después de una pandemia que han sufrido. Por eso no entiende como no han esperado para empezar las obras hasta después de Semana Santa y Feria, que son fechas en las que se vende más. " También podían haberlo hecho en dos partes y al final lo vamos a sufrir los autónomos y nadie se acuerda de nosotros", dice. A ella les ha dicho Emasesa que las obras van a durar 36 semanas, pero es escéptica en cuanto a los plazos. «No quiero ni pensar que ocurrirá cuando levante la acera», advierte.

Encarna Reguera, encargada de Tramas, una de las tiendas de ropa de cama, ha notado «bastante» la bajada de ventas en los pocos días que llevan las obras. Calcula que las pérdidas pueden rondar entre un 15 y un 20 por ciento y más al eliminar la zona azul de aparcamiento. Por eso ella opina que «nunca iba a ser buen momento», ya que las obras durarán más de nueve meses. «Lo que tenían que haber hecho es la obra del metro, no la del tranvía», dice insistiendo en que el tranvía «lo utiliza poca gente».

Álvaro Bernal, propietario de cocinas Passarela, en la acera de enfrente admite que las obras les están afectando bastante y que ello se ha notado porque están llegando menos visitas porque es «muy difícil acceder» . Él se queja de que nadie ha organizado como acceder. «Si tú pones en Google Maps la dirección no sabe cómo acceder», explica. Por eso ellos han hecho un itinerario diferente que lleve a sus clientes al apartamento que hay detrás. «Teníamos un montón de aparcamientos y ya con el carril bici suprimieron la mitad», explica recordando que ahora les quitan la otra mitad e insistiendo en que las calles de la zona no están preparadas para soportar tanto aparcamiento.

Falta consenso

Aunque no puede hablar de cifras dice e star «preocupado» porque se han quedado en dos visitas al día cuando antes tenían mucho más. Aunque Bernal es consciente de que «las ciudades tienen que evolucionar», afirma que no se puede cerrar una calle «de un día para otro» y empezar a hacer una obra. Antes debería haber un consenso y una previsión de cómo van a aparcar en la zona. Y además está convencido de que la obra «irá par largo» y que durará más que la previsión.

José Manuel Márquez, propietario de Bosselli, dos tiendas de ropa de caballero y señora, se queja de que el principal problema es del acceso a la zona. Algo que además se alargará en el tiempo. Ellos ya han notado la bajada de la venta, sobre todo en la clientela que llega de fuera. «Hay clientes que me llaman avisando de que no van a venir», explica Márquez insistiendo en que es una situación que está previsto que se alargue hasta noviembre de 2022. «Esto llega después del Covid que hemos tenido que resolver con fondos propios. Es que ya no tenemos margen», advierte.

En este sentido Márquez dice estar «muy preocupado» por la situación e insiste en que no están en contra de la obra sino de como les está afectando. Por eso insiste en que sería más lógico hacerla en otro momento y no recién salidos de una pandemia cuando aún no se han recuperado. " Deberían haberlo consensuado con nosotros , los comercios de la zona", dice Márquez insistiendo en que no se trata de una cuestión política. "No estamos en contra de la obra, pero sí de que se haga a destiempo", advierte insistiendo en que no era una obra tan urgente y que podían haber esperado. La mayoría de los negocios de la zona opinan igual.