Comerciantes del Centro de Sevilla promueven abrir las tiendas los domingos por la mañana

Un grupo de comerciantes responsables de pequeños comercios del Centro de Sevilla «de toda la vida» se ha puesto de acuerdo para abrir la mañana de los domingos desde las 10 hasta las 15 horas «para intentar recuperar las horas que estamos perdiendo de lunes ... a sábado», según afirma José Miguel Pérez (Zabol), promotor de esta iniciativa junto a Antonio Ortiz (Ziro’s), idea a la que ya se han apuntado varias tiendas, entre ellas Max Mara.

La Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla ( Aprocom ) también indicó este miércoles por la noche que, para dar servicio a los ciudadanos tras los recortes de horarios de apertura que se han visto obligados a realizar, y aunque muchos de los comercios han adoptado ya un horario continuado con apertura a mediodía, han decidido abrir al público los próximos domingos 15 y 22 de noviembre. Tomás González , su presidente, también había denunciado «que muchas grandes superficies están vendiendo productos que no son de primera necesidad y las normas son para todos», y recomienda a sus asociados que se intente mantener abierto los negocios hasta las seis de la tarde, «haciendo un horario continuado. Aquel que no tenga más remedio por falta de personal que parar al mediodia, que intente parar lo mínimo».

Para el presidente de la asociación de comerciantes Alcentro , Antonio Pérez , «la situación es desastrosa, dramática y angustiosa , porque no hay parangón para el comercio. Hay varios sectores muy afectados, y uno de ellos es el comercio». «Las medidas pueden ser más o menos acertadas o oportunas y es difícil dilucidar cuáles son mejores o peores, lo que no pueden ser son medidas sesgadas. No se pueden hacer medidas para solucionar un problema que es prioritario como el de Salud, sin que vaya acompañada de otras medidas que tienen que ver con la superviviencia de una gran parte del sector productivo».

El presidente del Alcentro no entiende «qué sentido tiene cerrar a las seis cuando no hay un toque de queda a las ocho de la tarde» . Dentro de ese horario, su consejo es que «dentro de las posibilidades que se dan de trabajar en ese tramo horario los comercios intenten lo más posible estar abierto, pero el daño que provoca cambiar dos o tres horas el cierre de un comercio es brutal. En muchos sectores estarías acabando con más de la mitad de la actividad productiva», afirma.

Adaptar los horarios

Tras la entrada en vigor de las nuevas restricciones horarias el pasado martes, los comerciantes han tenido que adaptar los horarios a las nuevas medidas que obligan al cierre de la actividad no esencial a las seis de la tarde. Como siempre, los grande grupos son los que marcan la pauta, también en la cuestión de los horarios. De este modo, muchos son los que imitan a El Corte Inglés , que adelanta su apertura a las nueve de la mañana y permanecen abierto hasta las 18 horas (excepto el supermercado, que permanece abierto hasta las 21 horas), horario similar al de los establecimientos del grupo Inditex de la calle Velázquez y alrededores () o la joyería Tous .

El pequeño comercio, sin embargo, se plantea durante estos días si seguir abriendo la persiana por las tardes . Muchos abren a las 9.30 o a las 10 horas hasta las 14 o 15, otros cierran una hora para comer, o de 11 a cinco continuado, y en general todos reconocen encontrarse a la espectativa en función de cómo se comporte el público durante los primeros días. Algo similar ocurre con los bares, cuyo horario de apertura también está condicionado por el público y el hecho de ofrecer desayunos.

«La gente compra bastante menos»

Mari Ángeles , de Julia (tienda de moda de la calle Sierpes) «el martes empecé a abrir de 9.30 hasta las 18 horas, pero fue horrible. La gente no sale, no tienen ánimo de comprar nada al estar la cosa como está. Es lo que hay. Ayer abrí de 10 a 14 horas y después de trabajar aquí 42 años en mi vida lo he visto tan mal. Es lo que hay y tenemos que tirar para adelante. La gente tiene miedo y hay muy poco público», afirma.

Abanicos de Sevilla está probando el horario de 10 a 14 horas. De 10 a 18 abren , similar a las tiendas de Telefonía o carcasas . La compañía de cambio de dinero, sin embargo, lo hará de 9 a 17 horas. Robles Laredo de 9 a 18, ya que es el establecimiento del grupo que abre para los desayunos. De 10 a 13.30 y de 16 a 18 lo hace Rosa Clará en la calle Cuna, y Manolo García , de Laura López, de 9.30 a 14.30 horas «nada más hay que darse un paseo para ver cómo está la cosa por el Centro», afirma.

En la plaza del Duque se encuentra el puesto de Enrique «el niño del humo» que vende en su puesto de incienso. «Hace una semana que vendo por aquí, porque cuando dejaron de llegar turistas, entre semana, cambié el Patio de Banderas por este lugar, porque hay más movimiento, pero me sigue gustando el fin de semana ponerme en el Patio de Banderas. «Ahora se vende algo, pero no se vende mucho incienso. El que más se vende es el cofrade y con el hecho de que no hay Semana Santa la gente compra bastante menos», afirma.

Domingos 15 y 22 de noviembre

Aprocom indicó la noche del miércoles que han decidido abrir al público los próximos domingos 15 y 22 de noviembre. Ello, en función de la liberalización de apertura de horarios según lo estipulado en la Ley Comercio Interior (Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo) y de Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, ha manifestado Aprocom en una nota.

Esta medida se prolongará en función de la renovación de las medidas adoptadas el 8 y 9 de noviembre: el comercio apela así al apoyo que durante la primera ola le mostraron los ciudadanos, apostando por el comercio de cercanía .

La confederación advierte nuevamente de la «delicada» situación en que se encuentra el comercio de proximidad, con caídas de facturación que alcanzan en muchos subsectores más del 50 por ciento respecto a 2019. Además, constata que un 15 por ciento de los comercios de proximidad que cerraron durante el estado de alarma no han vuelto a abrir.