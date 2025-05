Colocado el primer tubo de la portada de la Feria de Abril de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores ha iniciado los trabajos para la construcción de la portada de la Feria de Abril 2020, para que la que restan 104 días . Con el acto de colocación del primer tubo que se ha celebrado este lunes, arrancan los trabajos para levantar esta estructura efímera que este año está inspirada en el edificio regionalista del Hotel Alfonso XIII y a través del cual también se quiere rendir un homenaje al viajero coincidiendo con la conmemoración del C Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha asistido a este acto junto a la delegada del Distrito Los Remedios, Encarnación Aguilar; la delegada de Recursos Humanos y Modernización Digital, Clara Macías; representantes de distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla y de las distintas entidades e instituciones a las que la portada rinde homenaje como la base militar de Tablada con motivo de su centenario; la Real Maestranza de Caballería que celebra el 350 aniversario de su fundación; el Centro Asturiano, que cumple 50 años desde su creación en nuestra ciudad; y, por último, el Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidoro, que también conmemora su 175 aniversario.

Tras el acto de colocación del primer tubo, el delegado ha destacado que «este año la Feria contará con una portada muy reconocible para los sevillanos y sevillanas, una de las más complejas de construir por la cantidad de elementos decorativos que presenta su diseño y, al igual que el Hotel Alfonso XIII, también dará la bienvenida a quienes nos visiten para disfrutar de una fiesta reconocida a nivel mundial como es nuestra Feria de Abril».

Convocatoria del concurso de ideas para 2021

Además, Cabrera ha anunciado que, como novedad este año, la construcción de esta estructura se solapará, por primera vez, con la convocatoria del concurso de ideas para la portada de la Feria de Abril de 2021, cuyas bases se convocarán en las próximas semanas , adelantando, así, todo el proceso. Se trata de una medida adoptada por el Área de Fiestas Mayores con el objetivo de agilizar los trámites administrativos y mejorar los plazos para la elaboración del proyecto y también para cumplir con la nueva normativa en materia de contratación pública.

Respecto a las características de la portada de 2020, cuyo coste asciende a 500.000 euros aproximadamente, ésta tendrá 38 metros de altura y 46 de ancho . Presenta un fondo de 6 metros y un volumen de 3.450 metros cúbicos. En total, contará con 25.000 bombillas de luz y 35.000 metros lineales de tubos.

La portada está compuesta por un cuerpo principal , articulado en dos niveles y dos torres en los extremos que representan la emblemática torre situada en el extremo del hotel más cercano a la Puerta de Jerez. Inspirado en la arcada del patio principal del hotel , el cuerpo central se compone de tres arcos en su mitad inferior: dos laterales de menor dimensión y uno central.

El diseño de la portada, presentado al concurso de ideas bajo el lema ‘NODO XIII. Una historia de viajeros’ , es obra del arquitecto sevillano Francisco Javier Navarro de Pablos y el desarrollo y dirección del proyecto corresponde a la Sección Técnica de Fiestas Mayores.

Navarro de Pablos es arquitecto (2015) y Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico (2017) por la Universidad de Sevilla, donde desarrolla actualmente su tesis doctoral como contratado predoctoral. Como docente, imparte clases en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, habiendo participado como profesor invitado en el Máster de Comunicación Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid e impartido charlas en un máster de la Universidad de Roma ‘La Sapienza’. Es coautor de ‘Aljarafe, más que un Colegio: la Arquitectura pedagógica de Fernando Higueras y Antonio Miró’ (Recolectores Urbanos, 2018). Durante su formación ha realizado workshops internacionales en las universidades IUAV de Venecia, Southwest University of Science and Technology of Mianyang (China) y Universidad de Oriente de Santiago (Cuba). Ha obtenido distintas becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la Universidad de Sevilla y una beca ARQUIA, desarrollando prácticas profesionales en el Ministerio de Fomento.

Como profesional ha llevado a cabo investigaciones para el Ministerio de Fomento (‘Exposiciones y muestras de arquitectura en las Arquerías de Nuevos Ministerios’), ha trabajado en el Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción de la Universidad de Sevilla (2016-2017) y ha colaborado con diversos estudios de arquitectura y diseño. Ha sido Premio Nacional en la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo por su Proyecto Fin de Carrera. Comisario de las exposiciones ‘Imagination on Exile’ (2017), en colaboración del Harvard GSD, y de la itinerancia en Sevilla de la muestra de la XIII BEAU (2017), colabora también como adjunto a la Subdirección de Cultura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Realiza periódicamente bocetos y dibujos de la ciudad de Sevilla, publicados en la cuenta de Instagram @sevilladibujada.