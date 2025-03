Los ciclomotores eléctricos invaden los aparcamientos reservados a las motos en Sevilla

Para los motoristas cada vez resulta más difícil aparcar sus vehículos en los sitios destinados para ello en las principales arterias del Centro de la ciudad. Muchos de los aparcamientos como los de la Alameda, plaza del Duque o San Pedro amanecen muchas mañana ocupados por la flota de empresas de «motosharing» (alquiler dede moto de corta duración) que operan en la ciudad.

Para el presidente de Vespa Club Sevilla, José Pérez de León Gómez , «deberían hacer como con las bicicletas y poner un espacio exclusivo para estas empresas, porque si ocupan los sitios que tenemos para los demás y están las motos días y días paradas a ver qué hacemos. Si me quitan cuarenta o cien plazas me molesta, porque realmente es un negocio y deberían tener un aparcamiento específico para ellos. Te encuentras motos de esas en cualquier sitio, paso de cebras, aceras... y parece que no ocurre nada y deberían tomar cartas en el asunto los responsables. Tengo una Vespa con sidecar y no puedo ir al Centro porque es muy ancha, porque tampoco hay aparcamiento específico».

Del mismo modo se expresa el secretario de Vespa Club Sevilla, Alejandro Llorente , para quien «coger la moto e intentar aparcar en la calle Zaragoza, Méndez Núñez... es una misión imposible. Las motos rojas y amarillas están por todas partes y los aparcamientos que pone el Ayuntamiento parece que son para el servicio de Transporte público y deberían regularlo como han hecho en ciudades como Málaga, donde hay aparcamientos exclusivos para los vehículos de estas empresas», afirma.

El presidente de Ducati Club Andalucía, que actualmente cuenta con casi un centenar de asociados, Pedro Lissén Olmedo , opina que «cada vez está más difícil aparcar. Se supone que la moto es un medio de locomoción para ir rápido a los sitios y cada vez es más complicado aparcar. Sobre todo cuando vas al Centro. Cuando llegas a cualquier aparcamiento, o hay pocas plazas o están llenas de vehículos de alquiler, lo que supone otras puntilla para el aparcamiento en Sevilla. A pesar de ser una ciudad en la que se puede utilizar la moto durante prácticamente casi todo el año, resulta que cada vez es más complicado utilizarla por la falta de aparcamiento. Estas empresas deberían tener un sitio exclusivo para ellos, como ocurre con las bicicletas, y de este modo podremos convivir todos los usuarios», dice.

Los pioneros

Muving es la empresa pionera de «motosahring» en Sevilla , ofrece el servicio de alquiler de motos eléctricas por minutos en Sevilla desde 2017. Tras abrir en Cádiz, Málaga y Barcelona en mayo. La capital hispalense es un espacio ideal para continuar con el proyecto de Muving e impulsar el estilo de movilidad sostenible de otras ciudades europeas.

Como explica en su web, «Muving entiende la necesidad de crear un vehículo eléctrico inteligente que tuviera las ventajas del coche eléctrico y de la bicicleta ». «Muvi, una motocicleta eléctrica de la empresa Torrot, integra nuevas tecnologías que conecta a cada usuario a través de la aplicación, lo que permite crear y ofrecer una experiencia de usuario única».

Las motos están monitorizadas en tiempo real, trabajan con dos baterías, que son repuestas por los operarios de Muving cuando el sistema de gestión de flota detecta. Muving se encarga de hacer más fácil la experiencia de usuario sin preocupaciones. Olvida las llaves, el seguro o el combustible, reserva con tu App una motocicleta y disfruta.

Desde 2019

Sevilla también cuenta desde mayo de 2019 con el servicio de motos eléctricas compartidas de Acciona . Este servicio, que disponía en un principio de 240 motos en circulación y que se iría ampliando de manera progresiva a lo largo de los siguientes meses, está disponible en el interior de la SE-30 y en otras zonas como el área del Palacio de Congresos y Exposiciones y Sevilla Este , según la información publicada en la web de la compañía (acciona.com)

Las motos tienen unas prestaciones equivalentes a 125cc y ofrecen como novedad dos modalidades de conducción: el modo Standard «S», con una velocidad de hasta 50 Km/h para ciudad; y el modo de conducción Custom «C», que permite alcanzar los 80 Km/h y que es recomendable para vías rápidas. Todos los scooters tienen dos plazas y cuentan con dos cascos de seguridad en el baúl.

La flota de motos de Acciona se alimenta mediante baterías recargables y se factura por segundos reales de utilización para que los usuarios puedan optimizar al máximo las ventajas económicas de utilizar un vehículo compartido. Esta compañía se ha convertido en el mayor operador mundial de motosharing tras alcanzar el pasado mes de junio las 10.000 motos eléctricas compartidas, la mayor flota del mundo, con servicio disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Lisboa y Milán .