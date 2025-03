El SAS cesa a la gerente del Hospital de Valme, María Jesús Pareja, al cumplir tres años en su puesto

La patóloga y experta en gestión sanitaria María Jesús Pareja fue destituida de su cargo el pasado jueves por el gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán . La noticia cogió por sorpresa a esta profesional sevillana que llevaba al frente del Hospital de Valme y del Área Gestión Sanitaria Sur tres años. Fue nombrada para ese puesto por el anterior gerente del SAS Manuel Moreno Verdugo , al que sustituyó Guzmán a mediados de noviembre de 2019. Guzmán, que lideraba entonces la Agencia Pública Empresarial Sanitaria del Bajo Guadalquivir, la mantuvo en su puesto hasta este jueves, cuando le comunicó su cese.

«Cuando se van a cumplir los tres años de mi vuelta a la que considero mi casa , finaliza mi período como directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. Una etapa profesional que he asumido como un reto enorme por intentar aportar proyectos de mejora y contribuir a optimizar tanto a nuestros centros y sus profesionales como a nuestros ciudadanos. Mi visión y experiencia de patóloga durante años previos en el Hospital Universitario de Valme me ha facilitado mi trabajo en la dirección al conocer a sus profesionales y centros adscritos al área sur, la mayor del Sistema Sanitario Público de Andalucía. He intentado capitanear en estos tres años de vida un proyecto ilusionante con un equipo directivo muy implicado y con los mejores profesionales en los diversos centros de esta área sanitaria. Hemos potenciado iniciativas profesionales vinculadas a la asistencia, docencia e investigación, junto a nuevas infrestructuras y equipamiento para continuar mejorando», dice Pareja en una carta enviada a los cinco mil profesionales que ha dirigido estos tres años y a los que ha agradecido «su compromiso y confianza».

Antes de recalar en Valme, María Jesús Pareja fue directora médica del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, puesto que ocupó durante el mandato del último ejecutivo socialista presidido por Susana Díaz. Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es facultativo especialista en Anatomía Patológica con plaza en el Hospital Virgen del Rocío. Dispone de la titulación de Experta Universitaria en Gestión Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Pareja ha desarrollado su labor asistencial en varios centros hospitalarios de la provincia de Sevilla y Huelva; entre ellos en el hospital de Valme, donde fue la responsable del Laboratorio de Técnicas Especiales, Patología Molecular y Biobanco dentro del servicio clínico de Anatomía Patológica.

Fue también responsable de Biobanco, Formación y Calidad en el Departamento de Histotología- Biología de Anatomía Patológica, facultativa especialista de Área en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos y, anteriormente, especialista en el Hospital Nuestra Señora de la Merced de Osuna .

En 2016 fue directora del servicio intercentros de Anatomía Patológica de la provincia de Huelva y directora médica del Hospital Juan Ramón Jiménez. Desde el año 2010 es investigadora del Grupo SeLiver, Laboratorio 213, en el área de Enfermedades Hepáticas del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS).