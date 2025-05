«Si el Cuco quiere algo, que venga, que vamos a hablar los dos solos y podemos llegar a un acuerdo»

La batalla continúa. Antonio del Castillo y Eva Casanueva han ofrecido este viernes por la mañana una rueda de prensa en la puerta de su casa, símbolo ya de una lucha iniciada hace 13 años por esta familia. Aquí se citan con los periodistas cada vez que surge alguna novedad en relación al crimen de su hija. Y aquí nos hemos vuelto a encontrar para comentar la sentencia conocida este jueves, que condena a dos años de cárcel a Francisco Javier García , el Cuco, y a su madre, Rosalía García , por mentir en el juicio de 2011 que acabó en condena para Miguel Carcaño.

Una sentencia que la han recibido con alegría . Se sienten por primera vez respaldados por la ley. «Estamos muy felices y orgullosos del trabajo que ha realizado nuestra abogada. Por primera vez se está haciendo justicia y la sentencia recoge la gravedad de los hechos». Antonio del Castillo admite que no esperaba que la juez del Penal nº 7 impusiera la pena que ellos solicitaban. Creía que se iba a ajustar más a lo que pedía la Fiscalía , que reclamaba ocho meses de cárcel. «A mí no me gusta el fútbol, pero sentí lo mismo que cuando oigo a mis vecinos gritar cuando marca un gol España». Antonio y Eva han sonreído en varias ocasiones durante la rueda de prensa. Una novedad notable en una familia que ha recibido durante años sólo malas noticias.

Pero también, los padres de Marta son escépticos sobre el desenlace final que puede tener este caso, teniendo en cuenta que la defensa ya ha anunciado que va a recurrir el fallo. «Esperemos que esto no quede en papel mojado en la Audiencia o en el Tribunal Supremo. Si la Justicia no los mete en la cárcel, le está diciendo a la sociedad que mentir sale gratis».

Los padres de Marta, rodeados de periodistas esta jueves J. M. Serrano

Sobre la posibilidad de que los dos condenados no pisen la cárcel aunque se mantenga la pena de dos años de cárcel, Antonio del Castillo lo considera una injusticia . «Quien comete un delito debe pagarlo. Que luego el objetivo de la prisión es la reeducación... está muy bien esa parafernalia, pero no es justo que alguien a quien le cae dos años, no le pase nada porque no tiene antecedentes «. En ese sentido, Antonio del Castillo ha anunciado que van a pedir que el Cuco y su madre ingresen en la cárcel». Su mujer, Eva Casanueva, no niega los temores que les rodean: «Tenemos miedo a que no se cumpla la sentencia. En estos 13 años la Justicia no ha estado de nuestra parte».

«Quien comete un delito debe pagarlo. Que luego el objetivo de la prisión es la reeducación...está muy bien esa parafernalia, pero no es justo que alguien a quien le cae dos años, no le pase nada»

En esta línea, se le ha preguntado a Antonio si estaría dispuesto a sentarse a hablar con el Cuco como ya hizo en la cárcel con Carcaño. «Ya se lo hemos ofrecido, pero si quiere algo, que venga, que hablamos los dos solos, no necesitamos a nadie más, y podemos llegar a un acuerdo». Eso sí, anticipa que de su casa se irían directamente al juzgado; las cartas encima de la mesa. Está seguro de que «el Cuco sabe más» y que sigue «encubriendo» a alguien. «¿No dijo una vez que lo habían amenazado?»

Eva es poco optimista sobre las consecuencias que puede acarrear esta sentencia en cuanto al objetivo principal que persigue la familia, que no es otro que encontrar el cuerpo de Marta . «Aquí sólo se ha juzgado que estas personas mintieron cuando debían haber dicho la verdad como testigos que eran. Pero no creo que vaya más allá». Antonio, sin embargo, alberga esperanzas. Por eso este viernes le ha remarcado a los periodistas una y otra vez una misma idea. «El fallo de la Audiencia en el juicio a los mayores vino por estas mentiras . Es algo muy importante. En la primera declaración el Cuco situó dentro del piso de León XIII al hermano de Miguel, a Samuel y a una mujer, para después dejarlos fuera en la vista oral. Él y su madre ya han reconocido que mintieron. Aquella sentencia estuvo motivada por las mentiras del Cuco, que estuvo condicionado por los consejos de su madre y de su anterior abogado. Ya hemos demostrado que mintieron. Quién sabe lo que nos deparará el futuro». El padre de Marta avisa una vez más: «No vamos a descansar hasta encontrarla».