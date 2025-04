El 'Cuco' y su madre reconocen que mintieron al tribunal del caso de Marta del Castillo

El intento fallido de las defensas por anular el juicio

Agustín Martínez, conocido por defender a los miembros de 'la Manada', y Rafael Ramírez, entre cuyos clientes se encontraba el principal protagonista del caso de los ERE, el fallecido Francisco Javier Guerrero, son los abogados del 'Cuco' y su madre, respectivamente. En su legítima estrategia de defensa han expuesto en el trámite de cuestiones previas han planteado a la juez la nulidad del proceso por vulnerarse los derechos de sus clientes. El primero sostenía que el 'Cuco' tenía derecho a no declarar en su contra o acogerse a su derecho a no declarar en el juicio de los mayores en la Audiencia de Sevilla en 2011, al no habe recibido el día que declaró la firmeza de la sentencia del juzgado de Menores. Para él, no debió declarar como testigo. Por su parte, Rafael Ramírez ha expuesto que la madre del 'Cuco' tiene derecho a encubrir a su hijo y por tanto también vio vulnerado sus derechos.

La Fiscalía y las acusaciones se han opuesto a estas peticiones. Inmaculada Torres, la abogada de la familia de la joven asesinada en enero de 2009, ha explicado que el 'Cuco' declaró como testigo no como acusado y no podía mentir, aclarando que el derecho a mentir no existe en el ordenamiento jurídico español. Sobre la madre ha afirmado que se está pretendiendo que la madre de un testigo tenga los mismos derechos que la madre de una cusado.

A pesar de los extensos argumentos expuestos por ambas bancadas, la juez ha sido rápida y contudente, inadmitiendo dicha petición y dejando claro a los defensores que la jurisprudencia y la legislación señalan que se plantearan posibles vulneraciones de derecho cuando se tenga conocimiento de la infracción «y este no es el momento».

«Es un juicio por falso testimonio y punto», ha zanjado esta cuestión previa.