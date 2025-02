El 'Cuco' y su madre piden repetir el juicio porque consideran que la juez sucumbió a la presión mediática

Francisco Javier García Marín, el 'Cuco' , y su madre, Rosalía García, conocían a principios de este mes la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla por mentir al testificar en el juicio celebrado hace más de una década en la Audiencia contra Miguel Carcaño, Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y María García por el crimen de Marta del Castillo . Las defensas del 'Cuco' y su madre piden que se repita el juicio contra sus clientes por falso testimonio por la parcialidad y arbitrariedad de la juez, quien no pudo escapar de la presión mediática que existió alrededor de este caso.

El 'Cuco' y su madre fueron juzgados por falso testimonio. La juez los condenó a dos años de cárcel, una multa de seis meses a razón de ocho euros diario y al pago de una indemnización de 15.000 euros a cada uno de los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva.

Pues bien, la resolución de la juez que vio estos hechos ya tiene respuesta, en forma de recurso, de las defensas de los condenados. Olga Cecilia Simón fue la magistrada encargada de juzgar al 'Cuco' y su madre por falso testimonio. Ella no es la titular del juzgado, por lo que le tocó enjuiciar este asunto de rebote. El juez titular, amigo de la abogada de la familia de Marta, Inmaculada Torres, renunció al caso por este motivo.

Los abogados Agustín Martínez y Rafael Ramírez, que defienden al 'Cuco' y su madre, respectivamente, piden la nulidad del juicio y la repetición de la vista oral por la falta de imparcialidad y arbitrariedad de la juez.

En este sentido, Martínez ya ha presentado su recurso ante el juzgado para que lo eleve a la Audiencia de Sevilla, mientras Ramírez está ultimando su escrito de apelación, en el que, según ha indicado a este periódico, alegará infracción de ley en los hechos probados, la no procedencia de la indemnización al ser el falso testimonio un delito contra la administración de Justicia , incongruencia omisiva, falta de imparcialidad por parte de la juez, por lo que solicita la nulidad de la vista oral.

En este sentido, Rafael Ramírez, en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, expone que, "partiendo de la profesionalidad y buen hacer de la magistrada que ha dictado sentencia, conocida por los letrados que nos dedicamos al derecho penal y cuyos comentarios siempre son impecables como digo en cuanto a profesionalidad y buen hacer, lo cierto es que en el presente procedimiento se ha podido incurrir de alguna manera en el desarrollo de la vista en parcialidad, lo que ha supuesto un perjuicio respecto a mi representada a la hora no solo de dictar la resolución, sino en el desarrollo de la vista".

Los comentarios de la juez

Una línea argumental similar usar Agustín Martínez en su recurso, al que ha tenido acceso este periódico. El primer motivo de apelación que expone es la nulidad del juicio por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, así como la vulneración del principio de legalidad y arbitrariedad.

Cuestiona el letrado la pérdida de neutralidad de la juez y su consecuente traslación en el dictado de "una sentencia manifiestamente injusta" . Dicha parcialidad se pone de relieve desde una doble óptica: Así, señala las consecuencias de las expresiones utilizadas de forma recurrente en el desarrollo de la vista oral, que "reveló de una forma sumamente ostentosa, la existencia de evidentes perjuicios o prevenciones del órgano judicial frente al acusado". Además, señala la "errática" dirección de la vista oral.

Para el abogado, "no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad". En este sentido, señala en su escrito que la juez "no fue capaz de abstraerse a la presión mediática" que generaba este asunto, sino que en el desarrollo de la vista vertió comentarios que dejaban patente que el proceso del que derivaba el presente asunto, el asesinato de Marta del Castillo, "influía de manera definitiva en su actuación". Sin duda, "dejó entrever conexiones o interrelaciones con un crimen ya juzgado, con sentencia firme y con imposibilidad de que pudiera ser juzgado de nuevo".

"La actitud anímica que denotaba con las actitudes y comentarios generaba un prejuicio evidente frente a mi representado, condenado en su día como encubridor de llamado crimen de Marta del Castillo", concluye la defensa del 'Cuco'.

En este punto, el letrado expone ejemplos de frases de la juez durante el juicio tras el análisis de los vídeos del mismo. "El delito de falso testimonio tiene por objeto acreditar que un testigo faltó a la verdad en su testimonio en una causa judicial, pero en ningún caso trata de buscar la verdad derivada de aquella falsedad. No se trata de volver a tomar testimonio al supuesto testigo que ha falseado la verdad con la finalidad de descubrir la verdad. No es un nuevo juicio . No es una nueva declaración. Se trata simplemente determinar si es cierto o falso lo que en su día declaró", precisa.

Pero, a sabiendas de esto, la juez, para Agustín Martínez, siguió expresando afirmaciones y de su propia reacción ante la negativa del 'Cuco' a responder a contestar a las preguntas tras reconocer los hechos, lo que ha de interpretarse "como la expresión de una opinión ya formada previa al juicio , como consecuencia de su vinculación con otro procedimiento anterior, en concreto el del caso Marta del Castillo". Tenía "una animadversión" frente al 'Cuco', según el abogado.

La indemnización

Agustín Martínez, que insiste en que el 'Cuco' nunca debió declarar como testigo en el juicio de la Audiencia contra Carcaño y compañía, además, para en el caso de que no se declare nulo el juicio, pide a la Audiencia que deje sin efecto la indemnización por daños morales .

"La posible comisión del hecho delictivo de la falsedad documental no genera daño moral alguno a tercero ya que el bien jurídico protegido en este delito es la administración de justicia y no un particular", según el abogado, argumento que comparte la defensa de la madre del 'Cuco': " La indemnización por daño moral en un delito contra la administración de justicia no es procedente ya que estamos ante un delito autónomo y no una forma de participación del delito en sí".

"Al pronunciarse nuevamente en relación con ese daño innegable sufrido por los padres de la desaparecida (y asesinada Marta del Castillo), entendemos se está vulnerando el principio 'non bis in ídem' , amén de no proceder", concluye Rafael Ramírez.