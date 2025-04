La carta de un repetidor a su profesora fallecida: «Consiguió que no me quedara ninguna»

El fallecimiento tras una fulminante enfermedad de Mónica Gómez-Salvago, una profesora de Lengua y Literatura de 58 años del Instituto San Isidoro de Sevilla, ha causado una enorme conmoción entre sus alumnos que le han enviado cartas de recuerdo, han improvisado una especie de altar en la puerta del centro y han colgado en las redes sociales sus condolencias convirtiéndolo en un fenómeno viral.

La comunidad educativa del centro, el más antiguo de Sevilla con 176 años de historia y ubicado en la calle Amor de Dios, está profundamente consternada por la muerte de la docente que llevaba dando clases desde el año 2010 y que estuvo en el instituto hasta el pasado 22 de diciembre. Sin embargo, un problema coronario la llevó al hospital donde falleció el pasado 18 de enero hace unos días tras ser operada y cuando se esperaba a la espera de un trasplante.

Carta escrita por el alumno

El director del instituto, Ignacio Ayza, ha explicado a ABC que la muerte de la profesora ha conmocionado tanto a profesores como estudiantes, que han improvisado una especie de altar en la puerta del centro donde han abierto un libro para que los alumnos puedan escribir sus condolencias y han dejado ramos de flores y cartas de recuerdo.

«Mónica llegó a establecer relaciones con los alumnos que hacía que tuviese ganas de ir a clase», dice un alumno compungido por la muerte de la docente

Una de las cartas de uno de sus alumnos, un estudiante repetidor que se confiesa como un chico que nunca fue muy estudioso y asegura que Mónica le había comprendido con ningún otro profesor, se ha hecho viral.

«Mónica ha conseguido lo que ningún profesor, que este trimestre no me haya quedado ninguna asignatura», dice el joven, que ahora cursa 3º de ESO y que asegura que gracias a la fallecida r ecuperó el interés por ir al instituto. «Es para mí una persona magnífica no solo como profesora, llegó a establecer relaciones con los alumnos que hacía que tuviese ganas de ir a clase. Mónica me ha comprendido y ayudado como nadie lo ha hecho nunca», dice la carta que han colgado en las redes sociales y que se ha hecho viral.

Además de esa carta en el centro se han recibido otras misivas de numerosos alumnos mostrando su pesar por el fallecimiento de esta profesora. "Son todas muy bonitas he leído varias y me he echado a llorar cuando las he leído", ha dicho el director del centro a ABC.

La muerte de esta profesora es un golpe más para la comunidad educativa del Instituto San Isidoro, que perdió a otro profesor de Física y Química, José Contreras, las pasadas Navidades. Las banderas que hay colgadas en la puerta del instituto permanecen a media asta en señal de duelo por la muerte de la profesora.