Campus semivacíos en la vuelta a la presencialidad de la Universidad de Sevilla

El primer día de vuelta al modelo de semipresencialidad en la Universidad de Sevilla dejó una estampa prácticamente igual a la de los últimos meses, con los pasillos y las aulas prácticamente vacías. Pese a que oficialmente se ha vuelto al modelo híbrido bimodal ... con el que se comenzó el curso y que se retoma por tercera vez tras ser suspendido en dos ocasiones por la llegada de la segunda y la tercera ola del coronavirus, ayer los campus ofrecían imágenes de poca o nula presencialidad estudiantil.

Tras la relajación de las restricciones sanitarias como consecuencia del paso al nivel 2 de alerta, la Universidad de Sevilla decidió volver al sistema híbrido bimodal y el día elegido para el inicio de esa vuelta era ayer lunes. Estaba previsto que se retomaran las clases por turnos, en grupos reducidos y con aforos limitados para poder guardar las distancias de seguridad. Pero la primera jornada dejó una imagen de facultades y centros semivacíos como lleva ocurriendo prácticamente durante todo el curso.

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla en la isla de la Cartuja, apenas se veía vida en los pasillos. Aunque la Hispalense decidió oficialmente la vuelta, lo cierto es que se ha dado flexibilidad para seguir las clases online y muchos universitarios , sea por temor al virus o porque residen lejos de las facultades y centros, han optado por seguir con esta fórmula para evitar tener que desplazarse hasta los campus.

De hecho, en algunos centros ni siquiera se completaron los aforos reducidos que se han establecido para lograr una mayor distancia de seguridad . «Había clases con cuatro alumnos», explicó un estudiante a ABC. Es probable que en ello haya influido que las directrices son flexibles y permiten no acudir si hay algún riesgo sanitario para el estudiante o si se está residiendo fuera de la ciudad. Como además, todas las clases se retransmiten en streaming a través de las cámaras que compró la Universidad de Sevilla para ello, los campus siguen prácticamente vacíos.

«No está habiendo la cantidad de alumnos que debería» , admitían desde la delegación de alumnos de Filología, que tiene su sede en el campus de la antigua fábrica de tabacos. Es algo que también relacionaban con el hecho de que muchos no residen en Sevilla y no tienen pisos alquilados o un lugar donde quedarse. «La vida no volverá a la universidad hasta que estén todos vacunados», admitía otro.

Sólo trece positivos

En cualquier caso, los últimos datos de incidencia del coronavirus en la Universidad de Sevilla siguen siendo muy bajos . Según la nota que hizo pública este lunes se registraron entre la comunidad universitaria 13 casos positivos en Covid-19 por prueba PCR en la semana del 8 al 14 de marzo de 2021. Esto supone un 0,17 por mil del total de la comunidad universitaria de la US.

De estos datos positivos, 10 corresponden a estudiantes, 2 al PAS y 1 al PDI. Así consta en los datos de los que dispone el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la US (SEPRUS), al que todos los miembros de la Universidad deben notificar cualquier tipo de incidencia relacionada con el virus a través de la dirección covid19@us.es.

En la última semana también se ha notificado un caso sospechoso que ha sido desestimado después de dar negativo en una prueba PCR, lo que supone un 0,01 por mil de la comunidad universitaria de la US. Además, no constan casos pendientes de PCR.

La Universidad de Sevilla insiste en que continúa aplicando el protocolo establecido por las autoridades sanitarias para la trazabilidad y el aislamiento de los contactos estrechos con el fin de evitar la propagación del virus en el entorno universitario y controlar la pandemia.