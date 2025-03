Las calles sin sombra, el horno de cada verano en Sevilla

Los veranos en Sevilla son cada año más calurosos y las olas de calor se suceden. Pese a ello y a que todo indica qu e el cambio climático no es ninguna invención , en la ciudad hay decenas de calles en las que ... apenas hay sombras. Porque no hay arboles o porque si los hay, son tan pequeños, que no sirven para refugiarse del solo.

Eso supone que pasear por Sevilla a partir de las doce del mediodía puede convertirse en una hazaña. Quitando las calles en las que se han instalado toldos, algunas del casco histórico en las que este año se han colocado los toldos. El Ayuntamiento asegura que se gasta 270.000 euros al año para entoldar, como se hace desde el año 1992 las calles Albareda, Alcaicería de la Loza, Almirante Bonifaz, Cerrajería, Córdoba, Cuna, Duque de la Victoria, Empecinado, Francos, General Polavieja, Hernando Colon, Jaén, Plaza Jesús de la Pasión, Lineros, Plaza de la Campana, Pedro Caravaca, Puente y Pellón, O´Donnell, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Baños y, Carlos Cañal, éstas dos últimas de nueva incorporación. Sin embargo un paseo por otras zonas es complicado cuando llegan las horas del calor. Un ejemplo es la avenida de la Constitución, arteria principal del Casco Antiguo de la ciudad y que este año sigue sin sombras ya que los árboles que hay no dan demasiado alivio. El Ayuntamiento asegura que la empresa Heliopol, la misma que ha instalado los toldos en las principales calles, los pondrá a partir del año próximo y también en 2024. Pero, mientras se llega, hay muchas otras zonas de la ciudad qu e pueden resultar difíciles de transitar en los meses de calor, que en Sevilla cada vez son más . No hay que olvidar la polémica del pasado año cuando la instalación se retrasó tanto que se pasó todo el mes de junio sin ellos. Este año no ha habido retraso y la instalación se hizo a finales de mayo per todavía quedan muchas zonas sin sombras. Así ocurre por ejemplo a la hora de atravesar los puentes. Cruzar el río también puede convertirse en un suplicio si no se va bien protegido con sombrero. Por eso se ven muchos turistas con sombrillas. De momento el Ayuntamiento asegura que está «en fase de estudio», la colocación de toldos en los puentes de San Telmo y Los Remedios. Sólo hay toldos en algunas calles del centro pero el Ayuntamiento quiere ponerlos en los puentes de San Telmo y Los Remedios De hecho hace sólo una semanas el pleno aprobó una partida de 100.000 euros para la «licitación de los servicios de redacción de proyectos de mejora de la infraestructura e instalación de sombra o protección climática en puentes». Pero, mientras eso llega, hay numerosas avenidas, calles y plazas que pueden resultar duras para el paseo. Además de la Constitución, la calle San Fernando es otra de las zonas muy transitadas (tanto por turistas como por los sevillanos) en las que los árboles apenas dan sombra . Lo mismo que ocurre en otras zonas también muy visitadas. El paseo Marqués de Contadero, junto a uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, la Torre del Oro, es otro ejemplo. o la zona de Plaza de Armas, la calle Torneo. En la calle Betis, por ejemplo, no hay un solo árbol y el calor se hace insoportable cuando se pasea por ella, lo mismo que por el puente de Triana, uno de los más fotografiados por los que llegan a la ciudad. Ocurre algo similar en la calle Asunción, donde tampoco hay elementos que posibiliten la sombra. O, paradas de autobuses en muchos barrios sin marquesina y sin sombra. La sombra de los edificios De hecho, la mayor parte de las sombras existentes no la producen los árboles sino que se trata de edificios, muros, fachadas, toldos, hacen que los visitantes busquen refugio en las zonas de sombra. La mayoría de los espacios públicos necesitan mejorar el confort climático, sombra, vegetación, agua y bancos. De un tiempo a esta parte se ha producido un cambio notable por la desaparición de los parques ajardinados, sustituidos por plazas planas de hormigón o piedra que no ayudan nada a paliar la isla de calor. Y eso que el Ayuntamiento insiste en que ha sembrado muchos árboles en los últimos tiempos y que hasta los candidatos a las elecciones autonómicas que se han celebrado recientemente lo llevaban en su programa electoral. Y también se insiste en que han plantado más de 23.500 árboles en las últimas cinco campañas. El arbolado es insuficiente aunque desde el Ayuntamiento anunciaron 5.560 unidades más para la campaña 2021/2022 De hecho, fuentes municipales aseguran que la campaña de plantación 2021-2022 presentó como objetivo inicial alcanzar 5.560 nuevos árboles y 2.803 nuevos arbustos distribuidos por zonas verdes, viario público y jardines y que esta era una de las mayores programaciones de plantación llevadas a cabo en la ciudad, con un presupuesto de 400.000 euros para su adquisición. Este año tienen como objetivo plantar 2.271 árboles en el viario público; 2.704 ejemplares en grandes parques; 500 árboles en jardines históricos; 89 en otras áreas verdes; y 2.803 arbustos. A estas cifras hay que sumar los árboles previstos por el Área Obra Pública Municipal en los colegios públicos . Según afirman, la planificación atiende a los criterios del Plan Director del Arbolado Urbano de Sevilla para incrementar la plantación y el crecimiento de las masas arbóreas de parques y jardines. Un proyecto global Sin embargo estas propuestas no son suficientes para el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, que piensa en un proyecto global con el objeto de reducir las temperaturas extremas y hacer de Sevilla una ciudad más amable en los meses estivales. Se trataría de una acción continua, en la intervención sobre el espacio público, la generación y ampliación de los espacios sombreados, convirtiendo este objetivo en una permanente revisión. El sombreado mediante pérgolas vegetales y toldos de los puentes de la ciudad y en los once pasos peatonales sobreelevados de la ciudad figuran entre las propuestas del PP. En esa línea, Sanz insiste en que es necesario poner toldos en soportes exentos del recorridos históricos de la ciudad, en concreto el del eje central conformado por la Puerta Jerez, avenida de la Constitución y plaza de San Francisco. Igualmente se propone el entoldado estacional de todas las calles peatonales de la ciudad, se encuentren en el distrito que se encuentren. Y par ello, si es necesario, buscar el patrocinio de marcas. También habla de la instalación de pérgolas vegetales, sobre soportes móviles en las plazas duras, siguiendo los itinerarios peatonales. Son propuestas para zonas como Plaza de Armas o Plaza de Calle Pablo Picasso. La plantación de árboles en todas las plazuelas de la ciudad, buscando el patrocinio de instituciones públicas y privadas, el sombrado de los parques infantiles y zonas de juego para niños , mediante la integración de arbolado, pérgolas y toldos, según la distinta casuística y ubicación de los mismos también figuran entre las ideas a las que suma plantar más árboles en las zonas que no se encuentran edificadas. Y todo ello con la finalidad de formar «recorridos que se denominan dermosaludables», que aseguren que las personas puedan desarrollar rutas peatonales a la sombra. Todo para evitar que las calles de Sevilla se conviertan cada verano en un horno. Y las próximas olas de calor tendrán nombre propio Que en Sevilla hace cada vez más calor es algo tan evidente que han puesto en marcha una estrategia que pasa por poner nombre a las olas de calor. El proyecto proMeteo tiene previsto poner nombre a esas olas e incluso una red de refugios climáticos para que las personas sin hogar puedan resguardarse cuando suban mucho las temperaturas. Se trata de una estrategia pionera en la que Sevilla clasificará y nombrará las olas de calor según su impacto en la salud para concienciar del peligro. Las olas recibirán un nombre que comenzará por la ultima letra del alfabeto. Las cinco primeras serán nombradas como Zoe, Yago, Xenia, Wenceslao y Vega. Una sofisticada estrategia para un fenómeno habitual en Sevilla Noticias relacionadas Sevilla llamará Zoe a la próxima ola de calor

Así es el verano que nos espera en Andalucía: más seco y con temperaturas por encima de lo normal

La sequía en Sevilla deja ya los pantanos a menos de la mitad de su capacidad

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión