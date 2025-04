CaixaForum Sevilla recibe un premio internacional de arquitectura

El centro cultural CaixaForum Sevilla , proyectado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra , ha sido galardonado en la 14 edición de los Grands Prix du Design con el Premio del Año en la categoría de Arquitectura , que es «el máximo reconocimiento» otorgado por estos premios internacionales librados a finales de septiembre y que se suma a los ya conseguidos por el edificio anteriormente.

En los galardones que ya ha obtenido, destacan el Premio Internacional de Arquitectura Escala (México) 2019, Premio ArchDaily Building of the Year Award 2018 , Premio Internacional de Arquitectura The Chicago Athenaeum Museum 2018, Premio Internacional de Arquitectura 2A Europe Architecture Award 2018 y el Premio NAN de Arquitectura 2018, según ha explicado la Fundación La Caixa en un comunicado. El jurado ha destacado del centro su «potencial de luchar contra la dificultad, contra las limitaciones preexistentes», teniendo en cuenta que está construido dentro de un espacio que estaba destinado a ser un área de estacionamiento subterráneo.

«Ensalza especialmente que el proyecto resuelve de forma coherente dos cuestiones cruciales cuando se trata de edificios existentes como son acomodar los nuevos usos y hacerlos visibles, incluso cuando se encuentran excavados», ha indicado. Además, CaixaForum Sevilla ha apuntado que ha aparecido recientemente en el ranking de los 15 mejores edificios de España construidos en el siglo XXI , realizado por el arquitecto, profesor y crítico Fredy Massad (Buenos Aires, 1966).

El centro cultural gestionado por la Fundación La Caixa alcanzó a mediados de marzo el millón de visitantes desde su inauguración en el mismo mes de 2017. En estos cuatro años, ha resaltado que CaixaForum Sevilla «se ha convertido en un referente cultural y cívico, tanto por su programación de exposiciones, como por las numerosas actividades que se han programado diariamente en sus espacios».

Desde su inauguración, ha estado abierto a la ciudad y a sus ciudadanos y colectivos como universidades, organizaciones empresariales, entidades sociales, otras fundaciones, e instituciones públicas y privadas, que han llevado a cabo centenares de actividades en la sede sevillana. En este tiempo, ha detallado que e l centro cultural se ha consolidado como un ente de divulgación del arte, las humanidades y las ciencias acogiendo más de una veintena de exposiciones .

Asimismo, ha anunciado que este año acogerá entre otras a 'Mamut. El gigante de la Edad de Hielo', 'La imagen Humana. Arte, identidades y simbolismo', 'Print 3D. Reimprimir la realidad' y 'Homo Ludens. Videojuegos para entender el presente'.