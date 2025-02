El Black Friday 2020 más negro en Sevilla

Será el black friday más duro y más negro que se recuerda en los últimos tiempos . El fin de semana de grandes descuentos (anticipado al jueves o incluso a algunos días en la mayoría de los comercios), una tradición importada de Estados Unidos y ya arraigada en la ciudad, es el empujón que tiendas y grandes superficies esperan para recuperar la maltrecha economía castigada por la pandemia del coronavirus, por el confinamiento de meses atrás y, ahora también, por las limitaciones horarias.

Casi todos los establecimientos anuncian espectaculares ofertas . En algunos de moda se harán rebajas del 60 por ciento o tiendas enteras en descuentos (con excepción de algunos artículos seleccionados). En las tecnologías, uno de los sectores favoritos para las ventas en estas fechas, los hay del 50 por ciento y lo mismo pasa con las zapaterías o las prendas deportivas. La mayoría tienen importantes rebajas de los precios originales.

Es un fin de semana largo que el sector del comercio espera como agua de mayo tras una campaña de otoño invierno que, hasta ahora, ha sido más que dura. Primero lo fue por culpa del confinamiento y el coronavirus. Y ahora, desde el pasado diez de noviembre porque el cierre a la seis les ha dado la puntilla. De hecho, según Alcentro, Federación de Comercio y Servicios del Centro de Sevilla que representa a unos mil establecimientos del casco histórico de Sevilla, en lo que va de temporada las ventas han caído un cincuenta por ciento en el sector textil, probablemente uno de los más afectados por la crisis frente a otros que han aguantado como la tecnología o lo referente al hogar. ¿Quien compra ropa si no se puede salir y hay que recogerse a las diez de la noche? La respuesta la da un empresario del sector: «Lo que más se venden son pijamas», dice.

Antonio Pérez, presidente de Alcentro, cree que esa situación podría mejorar si se flexibilizan y alargan los horarios para evitar «una catástrofe». Porque, según lamenta, a partir de enero la debacle puede ser peor y pueden llegar más cierres de comercios del centro.

Cerrar a las ocho

«¿Qué sentido tiene cerrar a las seis y no a las ocho, no se ha detectado que los contagios sean en los comercios?», se pregunta Pérez que prevé un descenso de ventas de entre el 25 y el 30 por ciento con respecto a ediciones anteriores de este fin de semana. En el centro, además, no estarán las luces de Navidad como ocurre en otras ciudades donde este fin de semana las encienden. En el lado positivo, estarán abiertos los comercios este domingo ya que es uno de los festivos de apertura permitidos.

Es algo que también aprovecharán la mayoría de centros comerciales que sí que tienen ya puestos los adornos y las luces navideñas. En Lagoh, que estrena este fin de semana ese alumbrado habrá descuentos del 20, 40, 50 y hasta 70 por ciento en algunas marcas. Lo mismo que en Torre Sevilla, que también se ilumina de navidad coincidiendo con el black friday y que tiene preparadas ofertas especiales en el segmento de moda (con hasta el 60 por ciento), en perfumería entre el 30 y el 80 por ciento y que cuenta con un protocolo especial anti covid.

Los Arcos, Nervión Plaza, Plaza de Armas y, en general todos los centros comerciales, se suman a las grandes ofertas con los que el comercio busca un balón de oxígeno tras meses de restricciones y ventas muy limitadas. El black friday puede ser una oportunidad para comenzar la remontada.

Los centros comerciales fuera de la zona perimetral se aferran a la venta «online» Si las tiendas están asfixiadas por el cierre a las seis, la situación de los centros comerciales fuera del término de Sevilla es más delicada. Porque los sevillanos no pueden salir a comprar. Es el caso de AireSur, ubicado en el término de Castilleja de la Cuesta, que ha sufrido una caída de negocio del 70 por ciento y donde sólo podrán vender a los 17.000 habitantes de la zona. O Sevilla Fashion Outlet, ubicado en La Rinconada y que se encuentra en igual situación. En ambos casos lanzarán sus ofertas de estos días «online».

