Bienvenido a Sevilla: la lamentable primera impresión

«La ciudad está hecha una cochambre»

Para el presidente de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), Joaquín Egea , «la ciudad está hecha una cochambre. No es solo la imagen de cara al turismo, sino que a nosotros mismos también nos gusta ver las cosas cuidadas. El problema actual viene de hace años. La ciudad está convertida en una cochambre, de muros pintados, jardines abandonados, unido a un incivismo general». Para el presidente de Adepa, «el alcalde se ha dedicado todos estos años a vender humo y no ha solucionado los grandes problemas cotidianos que tiene la ciudad. La sociedad depende mucho del mando que no cumple con sus obligaciones y no se detiene, por ejemplo, a quienes vandalizan fachadas. Faltan dirigentes dedicados a cuidar la ciudad», afirma.

Para el vicepresidente de la Asociación Legado Expo Sevilla, Ángel Aramburu , «nos gustaría, como a cualquier sevillano, que estas tres zonas estuvieran en mejores condiciones de cuidado, estética, limpieza o seguridad, pero entiendo que con esta pandemia las prioridades puedan ser otras», añade.