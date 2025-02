El Ayuntamiento de Sevilla recalca que no se puede prohibir la entrada al Alcázar a visitantes con fiebre

El Ayuntamiento de Sevilla recalca que no se puede prohibir «en ningún caso» la entrada al Alcázar o a otros monumentos a visitantes que, después de someterse en el acceso a la toma de temperatura que establece el protocolo, presentes indicios de fiebre . Así lo ha asegurado este jueves el teniente de alcalde y delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Consistorio sevillano, Antonio Muñoz, quien ha añadido que lo único que cabe hacerse en un caso así es invitar al visitante en cuestión a que visite un centro médico para que sea analizado.

Durante su visita a las obras de reurbanización del carril bici de la Ronda Histórica, Muñoz ha explicado que desde la reapertura de las puertas del Alcázar han pasado por el monumento cerca de 48.000 personas, a las que, según establece el protocolo municipal implantado como consecuencia del Covid-19, se les ha tomado la temperatura y «nadie ha presentado síntomas de fiebre», salvo una excepción. «Hay una anécdota de una persona que llegó corriendo porque tenía la entrada para una hora y llegó rozando el límite y como llegó acelerado lo que se le hizo fue que se tranquili zara , se le volvió a tomar y tenía parámetros totalmente normales».

Muñoz explicó que cuando un visitante adquiere una entrada para el Alcázar u otro monumento «ya se le indica una serie de protocolos de medidas de seguridad, y entre ellas ésta la de tomar la temperatura». En este sentido, el teniente de alcalde añadió que «es cierto que por la Ley de Protección de Datos, si alguna persona tuviera indicios de fiebre, como no se sabe si puede ser del Covid-19 o no, lo que se le invita es a asistir al médico, pero en ningún caso se le puede prohibir la entada. Esa circunstancia no se ha dado todavía, pero si se diera, lo que se hace es invitarla a que acuda a un consultorio médico para que sea analizada y desechar o no la posibilidad de que pudiera tener el Covid».

El responsable municipal de Turismo también ha hecho referencia al repunte de visitas experimentado en las últimas semanas en el Alcázar de Sevilla, «un buen termómetro para medir la reactivación turística de la ciudad». Muñoz explicó que si en los primeros compases tras su reapertura el monumento recíbía un 95% de visitas de sevillanos y sólo un 5% de gente de fuera, las cifras se han ido invirtiendo poco a poco, de manera que en la actualidad las cifras de visitas de fuera, que son las que pagan entrada, alcanzan casi el 70 por ciento . «Esa es una buena noticia, junto a la reactivación de las conexiones aéreas, junto a la apertura de los hoteles, que nos permite caminar hacia la normalidad turística que tanto necesita economía sevillana.

Noticias relacionadas Los guías turísticos alertan de accesos al Alcázar de Sevilla de turistas con fiebre