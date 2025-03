El Ayuntamiento de Sevilla pondrá este año las luces de Navidad con un protocolo anti bullas

La celebración de la Navidad en la calle sigue adelante. La segunda oleada del Covid no ha arredrado al gobierno municipal, que ha decidido apostar por el tradicional espectáculo de luces que se suele organizar con motivo de esta fiesta en el Centro de la ciudad y en los barrios, aunque también trabaja en la elaboración de un protocolo para evitar las clásicas bullas. Durante el mes de agosto, la Gerencia de Urbanismo ha licitado el «servicio de instalación de iluminaciones navideñas para el periodo 2020-2021» por un valor de 962.913,86 euros, una cifra muy similar a la del año pasado, que fue de 995.390 euros. Esto quiere decir que el Ayuntamiento mantendrá toda la programación habitual de estos años y que no habrá una reducción motivada por el coronavirus y por la obligación de guardar las distancias de seguridad, un requisito que complica mucho la propuesta navideña, en la que se reúne mucho público por las calles principales del Centro. El alcalde, Juan Espadas, ha decidido seguir adelante precisamente para dar un impulso a la hostelería, que atraviesa una situación crítica, y recuperar la vida en el casco antiguo.

El contrato de iluminación, al que ha tenido acceso ABC, incluye «la instalación, el mantenimiento y el desmontaje de los elementos que componen la iluminación navideña, de permanencia efímera», con un horario que va desde las 18:30 hasta las 23 horas salvo los días especiales, que son Nochebuena, Nochevieja y el 5 de enero, fechas en las que el horario se prolongará hasta la una de la madrugada.

Además, los motivos con los que se adornarán las calles tendrán que ser exclusivos, como todos los años, lo que ratifica la apuesta del Ayuntamiento por esta celebración en un año tan especial como este. Concretamente, la decoración tendrá que ser completamente distinta a la de las ediciones anteriores en la Avenida de la Constitución, Sierpes, Tetuán, Imagen, Laraña, La Campana, Alfonso XII, Plaza del Salvador y Asunción. «En particular, los motivos que se instalen en la calles Alfonso XII, Campana, Laraña e Imagen, tendrán un diseño similar, aunque distintos tamaños», aclara el pliego de condiciones. En total, se adornarán 284 calles, cinco más que el año pasado , de las que 90 serán del Centro y el resto estarán distribuidas por los distritos, con Este-Alcosa-Torreblanca como el más beneficiado con 27 calles iluminadas.

En todo caso, lo que sí tiene claro el gobierno municipal es que la manera de acceder a estos espectáculos navideños no será igual que en años anteriores y tendrá que organizarse de forma ordenada para garantizar la distancia de un metro y medio entre cada persona y el uso de mascarillas. En principio, la idea con la que se está trabajando es la creación de un itinerario que permita realizar un paseo que entre por una zona y salga por otra. Así se consigue que todas las personas caminen en el mismo sentido y no se produzcan corrientes en direcciones contrarias. Además, la Policía tendrá que controlar el aforo para que no se produzcan bullas durante este itinerario. No obstante, esta propuesta está aún muy verde. El Ayuntamiento ha decidido licitar el contrato de las luces para no llegar tarde a la fecha prevista de inauguración, que como todos los años ronda el puente de la Inmaculada, y posteriormente perfilará el citado protocolo de seguridad.

Esta medida se enmarca en el plan de Espadas para revitalizar el Centro de la ciudad , que es el más afectado por la caída del turismo. De hecho, hasta la reapertura de bares y comercios que se ha producido esta semana muchas calles han estado desiertas durante el verano a pesar de que tradicionalmente son zonas de mucha afluencia de público. Por esta razón, una de las condiciones que incluye el pliego del concurso para la iluminación navideña es mantenerla activa hasta las 23.30 horas los días laborables y hasta la una de la madrugada los festivos, incluido el 5 de enero, fecha de la cabalgata del Ateneo.

La intención del gobierno municipal es que los Reyes Magos salgan con su cortejo en contra de lo que han hecho en otro lugares como Higuera de la Sierra, donde ya se ha anunciado la cancelación de la cabalgata más antigua de la zona. La Delegación de Fiestas Mayores está trabajando en la elaboración de un recorrido alternativo por grandes avenidas que estarán aforadas para evitar que se produzcan aglomeraciones. Esto obligará al Ateneo a discurrir por espacios hasta ahora insólitos para la cabalgata sevillana, pero la institución organizadora está de acuerdo con el Ayuntamiento y espera poder cumplir con su costumbre de llevar a los Reyes Magos por la ciudad.

En caso de que pueda celebrarse el cortejo, lo hará bajo la misma iluminación navideña de todos los años. No en vano, el gobierno se ha encargado en el pliego de aclarar que también habrá un árbol en la Puerta de Jerez como de ediciones anteriores, así como en la Plaza Nueva, en la de San Francisco o en la Alameda. Porque aunque Espadas renunció al mapping que había puesto de moda Juan Ignacio Zoido, creador de las fiestas callejeras de la Navidad en Sevilla, ha mantenido el mismo espíritu con el que su antecesor promovió un nuevo tipo de festejo en la ciudad llenando el Centro de sevillanos durante el mes de diciembre para reactivar la economía local. El contrato ya está en marcha. Y esta vez el alcalde espera no tener que dar marcha atrás, como ya le pasó con la Semana Santa y con la Feria.