El Ayuntamiento de Sevilla gastará 258.000 euros en cámaras tras el escándalo de la cruz del Arquillo

Las cámaras no grabaron los actos vandálicos que destrozaron la cruz del Arquillo el pasado mes de septiembre

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la contratación de un nuevo sistema de seguridad antiintrusismo y de videovigilancia mediante un circuito cerrado de cámaras de televisión videograbadoras. Este nuevo contrato se ha firmado casi un año después de que la cruz del Arquillo del Ayuntamiento sufriera un acto vandálico que las cámaras no recogieron . Aquel suceso tuvo lugar en septiembre y fue muy polémico ya que el Consistorio tenía sobre la mesa un informe de la Policía Local advirtiendo de que no funcionaba la videovigilancia desde hacía tiempo y que no se tramitó por cuestión de prioridades ante el presupuesto disponible.

Este nuevo sistema, debido a la avanzada y novedosa tecnología de sus componentes del sistema (dispositivos, cámaras y restantes elementos de control), viene acompañado de la contratación de un mantenimiento durante el período de garantía del sistema establecido en dos años. El presupuesto total de licitación es de 258.874,31 euros , IVA incluido.

El Ayuntamiento indica en una nota de prensa que este contrato comprenderá la total renovación de las cámaras exteriores ubicadas en las fachadas y cubiertas del edificio , aumentándose con la disposición de nuevos puntos de localización, puesto que el sistema permitirá que, además de la protección integral de la construcción , se podrán visualizar y controlar todos los acontecimientos urbanos que sucedan en su entorno y se encuentren dentro del alcance visual desde el lugar de emplazamiento de las cámaras.

También supondrá la total renovación del centro de control ubicado en el acceso principal por Plaza Nueva así como la completa adecuación de la centralización de control dispuesta en la entreplanta del edificio.

Respecto a la instalación interior existente mediante cámaras y detectores de presencia, también se renueva aumentando la disposición de los puntos actuales de ubicación de cámaras , de la que solo se aprovechará una instalación reciente que fue ejecutada para el espacio que delimita la zona histórica del edificio en la planta baja, de origen renacentista, comprendiendo la parte de la edificación situada formando la esquina del edificio con la Avenida de la Constitución y la Plaza de San Francisco .

«Con este contrato la Casa Consistorial dispondrá de un sistema moderno de seguridad de avanzada y moderna tecnología, con control de videovigilancia mediante CCTV para los espacios interiores y exteriores de este edificio relevante de uso público, que además tiene la consideración de BIC, poseyendo gran valor artístico y patrimonial que merece estar protegido por la tecnología más evolucionada disponible en la actualidad», ha destacado la delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos a la que pertenece la Dirección General de Obra Pública Municipal, Adela Castaño .