El Ayuntamiento de Sevilla aprueba el presupuesto de 2022 con el apoyo a Juan Espadas de Podemos e IU

Varios meses después de que el proyecto fuera presentado, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este lunes en un pleno extraordinario el presupuesto del año 2022 después de semanas de negociación entre el Gobierno local del PSOE y el grupo minoritario de izquierda Adelante; esto es, Podemos e IU, que se han estado haciendo los duros desde primeros de noviembre para lograr incluir en las cuentas todas sus peticiones. Al gobernar con una minoría de trece ediles, el alcalde, Juan Espadas , necesitaba los votos de ese grupo al haber empeñado a la aprobación de las cuentas su futuro y su salida de la Alcaldía para dedicarse a su labor como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Por ello, expuso claramente su necesidad de lograr el pacto y, así, su debilidad y dependencia de esa formación, Adelante, que ha podido presionar, exigir e incluir múltiples partidas propias al plan que ya había pergeñado hace varios meses el gabinete de Espadas.

Finalmente, y como estaba previsto, los socialistas han sacado adelante el presupuesto con los votos justos, 16 , los 13 de su grupo y los tres de Adelante. A ellos se ha sumado la abstención de la concejal no adscrita, Sandra Heredia (hasta hace unos meses, cuarta componente de Adelante), frente a los 14 sufragios contrarios sumados por PP, Cs y Vox. Con lo justo, lo mínimo indispensable, Espadas ha podido aprobar las próximas cuentas entre críticas muy vehementes de los tres partidos de la oposición, que han acusado al aún alcalde de «haber abandonado la ciudad» y de «hacer primar sus intereses personales, partidistas y electorales a los de los sevillanos», sometiéndose a «las reclamaciones de grupos populistas». Los populares, principal partido de la oposición, han cargado contra el socialista recalcando que «ha usado la ciudad y sus cuentas como billete de transbordo para irse». El portavoz adjunto de ese partido, Rafael Belmonte, ha señalado, de hecho, que «éste no es el presupuesto que necesita Sevilla sino el que usted necesita para dejar Sevilla». Por parte de Cs, el portavoz adjunto, Miguel Ángel Aumesquet, ha insistido en ese argumento, alegando que las cuentas «son buenas sólo para el alcalde» pero «una oportunidad perdida para, por ejemplo, haber bajado los impuestos». En esta línea, el concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja ha ironizado al señalar que el presupuesto aprobado es «una buena carta de presentación para la candidatura de Espadas a la Junta». Los tres grupos han aludido al «abandono de la ciudad» y a una «traición a los intereses de los ciudadanos» en favor de la «ambición personal» del todavía regidor.

Tanto el PSOE como Adelante han defendido la «utilidad» del nuevo presupuesto como instrumento para «ejecutar inversiones clave en un momento de recuperación» por la crisis del coronavirus y «para el mantenimiento de los servicios públicos». El portavoz de Adelante Sevilla y concejal de IU Daniel González Rojas ha defendido que los tres concejales de la confluencia «han hecho lo correcto en tiempos de incertidumbre y con la extrema derecha tirada al monte». «Somos gente seria y no firmamos cualquier cosa», ha subrayado en un discurso en el que ha coincido con el bloque de la derecha en «las prisas del alcalde» por sacar el presupuesto. «Ha vendido la piel del oso antes de cazarlo y eso no podía ser, como tampoco el hecho de que haya estado tan ausente de la ciudad, por más que él diga», ha indicado el comunista. La delegada de Hacienda, la socialista Sonia Gaya, ha replicado, por su parte, que «prisas cero», recordando que ya en mayo empezaron las conversaciones. «No han pensado en ningún momento en los sevillanos sino en su oportunismo porque no les gusta que Espadas vaya a ser el próximo presidente de la Junta», ha apostillado mezclando ámbitos y vinculando un debate local a la esfera regional. Nada nuevo entre los socialistas municipales en los últimos tiempos, por otra parte.

En cifras globales, el proyecto presupuestario se eleva a 1.068 millones de euros en concepto de ingresos y gastos en lo que se refiere a su cifra consolidada, es decir, la cuantía correspondiente al Consistorio y sus entidades satélite; lo que implica 55 millones más respecto a las cuentas de este año y un alza del 5,4 por ciento . Es así gracias a un alza de 16 millones de euros en las transferencias procedentes del Estado y a un incremento de las previsiones de ingresos por la recuperación de actividades antes suspendidas o reducidas por la pandemia, como es el caso del turismo. Y además, se han recogido inversiones por valor de unos 119 millones de euros , un 35 por ciento más en relación al presupuesto actualmente en aplicación.

Última sesión de Espadas

Se ha tratado, de este modo, del último pleno de Espadas como alcalde , que anunció que se marcharía en cuanto se aprobasen las cuentas y que ya ha preparado con su grupo la salida y el relevo en la Alcaldía, que anunciarán en las próximas horas tras varios meses de culebrón y de una evidente bajada en su actividad como máximo responsable del Consistorio para dedicarse a cuestiones orgánicas. A ello ha dedicado el propio regidor la última intervención de la sesión, en la que ha repasado «con perspectiva» todo su bagaje desde que se hiciera con el bastón de mando en 2015. «Se han implantado una palabra mágica: el acuerdo. Y eso no existía antes de 2015. Ha habido un cambio radical de estilo», ha indicado con orgullo y vanidad para recordar que entre 2011 y 2015 el ambiente que se vivía era muy distinto al del consenso, y no digamos antes...». Antes, por cierto, gobernaba su propio partido, el PSOE, en alianza con IU. «Estoy muy satisfecho de este presupuesto porque es el mejor que se puede poner encima de la mesa, expansivo y buscando una recuperación justa. Mi satisfacción no es personal, sino la de un cargo público que se va dejando todas y cada una de las líneas mejor de lo que se encontró», ha enfatizado.

Espadas ha destacado que «se han cumplido casi en su integridad las líneas que se habían marcado cuando llegamos en 2015», sin entrar en el grado de ejecución de partidas concretas sino limitándose a hablar de «líneas políticas y estratégicas de centroizquierda». «Tenemos más inversiones, más servicios públicos y menos grado de endeudamiento e impuestos», ha remarcado para pasar a aludir a su marcha. «Sólo podrán decir de mí que m e he ido sin acabar el mandato, y es verdad, créanme, me habría gustado acabarlo , lo digo de corazón -ha expuesto-. Pero en la vida hay que tomar decisiones y yo lo he hecho porque pienso que los andaluces merecen un gobierno mejor que el que tienen ahora». Con ese aire de mitin electoral, ha concluido cargando directamente contra el ejecutivo autonómico de Juanma Moreno , con un tono escasamente institucional, señalando que «Andalucía va a tener en breve un gobierno mejor, de izquierdas, progresista, el que de verdad merecen», indicando que «la derecha piensa que el poder es suyo y no admite que haya un proyecto transformador que pueda gobernar, pero va a ocurrir muy pronto».