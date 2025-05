El Ayuntamiento de Sevilla aparca la erradicación de los ‘gorrillas’

La ordenanza es papel mojado y las multas no se cobran

En 2007, el Ayuntamiento aprobó una ordenanza que consideraba la actividad de los ‘gorrillas’ una forma de mendicidad coactiva y establecía multas de 120 euros para los que reincidieran. Al tratarse en su mayoría de indigentes, la norma preveía que las sanciones fueran sustituidas por «sesiones de atención individualizada con los servicios sociales o por especialistas en materia de drogodependencia y cursos en los que se les informará de que las instituciones públicas les ofrecen apoyo y asistencia». Aquella ordenanza no ha sido derogada, pero ha quedado en agua de borrajas. La entrada en vigor de la llamada ordenanza antivandálica en 2008, con el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde, generó ese instrumento legal que posibilitaba la imposición de multas a estos aparcacoches ilegales y amenazantes. No obstante, no fue hasta la llegada del popular Juan Ignacio Zoido al poder cuando se empezaron a poner las sanciones por parte de la Policía Local. Hasta entonces, el número había sido prácticamente simbólico, puesto que la existencia de la norma no había estado acompañada de voluntad política para aplicarla.

El PP sí usó la ordenanza y el número de sanciones se disparó. Los datos del mandato de Zoido —de 2011 a 2015— indican que se llegó a las 25.000 sanciones a aparcacoches, con cantidades entre 30 y 50 euros. Pero el sistema resultó inservible en la práctica, puesto que los sancionados no suelen tener domicilio para notificar la multa y, además, se declaran insolventes, con lo que no abonan cantidad alguna. De hecho, sólo se llegó a cobrar en esa etapa el 4% de las multas impuestas. El plan carecía de eficacia y, a ver los resultados, su sucesor, Juan Espadas, bajó notablemente la intensidad, interponiéndose unas dos mil sanciones al año de las que no se llega a cobrar ni el 2%. Un estrepitoso fracaso.

Antes de la ordenanza, sí estuvo a punto el Ayuntamiento de erradicar el fenómeno a través de un convenio con una asociación de parados de mayores de 40 años que formaron los ‘vovis’ (voluntarios vigilantes), que copiaron otras ciudades. Uniformados y reglados, ahuyentaban a los ilegales, pero un caso de estafa en la asociación les quitó fuerza y el Ayuntamiento los olvidó, si bien siguieron funcionando de manera extraoficial: expedían incluso tiques (0,60 euros) y la Policía Local no multaba en las zonas que ellos controlaban.