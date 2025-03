El Ayuntamiento de Sevilla, una agencia de colocación del PSOE en el último año

El Ayuntamiento de Sevilla , gestionado por el PSOE, está funcionando durante este mandato como una auténtica agencia de colocación de socialistas sevillanos que se han quedado «fuera de la foto» tras perder este partido el poder en la Junta de Andalucía ... y también por la pérdida de peso específico de los afines a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en la batalla interma con los partidarios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estos últimos están avanzando posiciones internas y marginando lentamente a los antiguos oficialistas (o «susanistas»), lo que está provocando que esos desplazados busquen acomodo en administraciones gobernadas por el PSOE y por políticos que han estado cercanos a la propia Díaz, como el alcade de la capital Juan Espadas. Bajo su paraguas, el goteo de compañeros de partido que encuentran trabajo en el Consistorio está siendo incesante.

El último caso es el del que fuera alcalde socialista de Mairena del Alcor Antonio Casimiro Gavira , quien ha vuelto a encontrar acomodo en una administración pública gobernada por el PSOE. En este caso, en el Ayuntamiento de Sevilla, donde el ex regidor tiene en realidad plaza de funcionario en el Consistorio, tal y como han confirmado a este periódico fuentes municipales. En concreto, tenía un puesto de oficial de albañilería. La cuestión se centra no sólo en el nuevo destino de un conocido ex alcalde de uno de los principales municipios de la provincia sino que el puesto asignado tiene muy escasa relación con su categoría profesional como funcionario raso: la Oficina de Memoria Histórica . Antonio Casimiro Gavira accedió al Ayuntamiento sevillano como funcionario en el año 1991 , siendo oficial de primera, en la escala básica; concretamente, según la relación de puestos de trabajo (RPT), tiene un puesto de albañilería dentro del personal laboral municipal. Esto es, un nivel totalmente básico dentro de la graduación de puestos públicos.

Con todo, muy pronto abandonó la nómina municipal en la capital para dedicarse de lleno a la política en la provincia, etapa que fue larga y exitosa, ya que se mantuvo durante 33 años como concejal y 20 como alcalde en Mairena del Alcor . Tras perder el poder a manos del PP, fue después designado senador por su partido, cargo que ostentó entre 2015 y 2019. Pero desde mediados del año pasado, Antonio Casimiro Gavira estaba ya sin cargo público alguno, con lo que decidió regresar al Ayuntamiento hispalense al tener plaza de funcionario. Pidió volver y recuperó su plaza como funcionario raso, por la que le corresponde un sueldo de unos 31.000 euros anuales según la propia RPT municipal.

Pero el gobierno local del socialista Juan Espadas le ha encontrado un hueco algo más ilustre en una de sus áreas. Tras realizar una atribución de funciones temporal (esa es la denominación de la figura legal), Casimiro Gavira ocupa plaza en la Oficina de la Memoria Histórica, un departamento dependiente de Participación Ciudadana (el área de Adela Castaño ) con una estructura muy simple que se ubica físicamente en la propia Plaza Nueva. Tan simple que la citada oficina la forma únicamente una persona, que ahora es el ex alcalde de Mairena. Su entrada en este ente local ha obligado a reubicar a la persona que antes ocupaba este sitio. Este puesto, según apuntan desde el Ayuntamiento, no supone jefatura alguna ni aumento del sueldo que tiene estipulado sino que se trata de un «simple apoyo» a dicha oficina, creada hace cuatro años y que en todo momento ha contado con uno o dos trabajadores como mucho en algunas fases. Desde esta Oficina de la Memoria Histórica se están coordinando los trabajos en la fosa Pico Reja del cementerio de San Fernando o el contacto con los familiares de los represaliados por el franquismo.

Una docena de «rescatados»

El caso del que fuera alcalde de Mairena del Alcor Antonio Casimiro Gavira es el último de una amplia nómina de miembros del PSOE sevillano que han encontrado sitio en el Ayuntamiento de Sevilla durante el último mandato, del que sólo ha transcurrido un año pero que ha servido para que muchos destacados militantes se hayan reubicado en las áreas municipales más diversas. El ex senador y ex alcalde mairenero es uno de los más destacados por la relevancia del mismo y sus años de experiencia en política, pero han sido muchos más con Juan Espadas al frente del Ayuntamiento.

Hace sólo varios meses, la que fuese delegada de Medio Ambiente del propio Ayuntamiento de Sevilla durante el último mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín, Encarnación Martínez , se incorporó al equipo de Alcaldía. Martínez ya fue compañera de Espadas en su primera lista electoral en 2011 y ha servido a Espadas para compensar la lucha de facciones, al tratarse de una conocida sanchista muy vinculada al ex concejal Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ahora en Madrid como vicepresidente primero del Congreso de los Diputados.

Poco antes había regresado al Ayuntamiento otra antigua concejal socialista de la etapa de Sánchez Monteseirín, Cristina Galán , a la que han ubicado como asesora en la Unidad de Eventuales. En este caso, eso sí, se trata de una acérrima susanista de la agrupación San Jerónimo, muy activa en las redes sociales. Espadas también ha contratado como asesora de su gabinete de Alcaldía a María Isabel González Barrera , exconcejal socialista en Morón de la Frontera y asesora del grupo socialista de la Diputación hasta hace varios meses. Ambas se incorporaron así a la plantilla municipal escogidas a dedo por el alcalde.

Por otro lado, el alcalde fichó para su equipo de máxima confianza a Fernando Martínez Salcedo , último consejero delegado de Emasesa que tuvo el gobierno de Sánchez Monteseirín para convertirse en asesor del alcalde en el impulso del «proceso de planificación y ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)», como indicaba la resolución de su nombramiento hace algo menos de un año. En esos compases iniciales de mandato llegó también Diego Ramos , ex concejal socialista en Mairena del Aljarafe que se ha encargado del puesto de coordinador en el área de Gobernación, la que lidera Juan Carlos Cabrera. Generó también una importante polvareda la incorporación de Alfonso Mir como asesor en el consejo de administración de Lipasam, adelantada por ABC. El ex edil con Monteseirín ni siquiera tiene sueldo en la compañía, pero fuentes de la misma explicaron que mantiene mucha influencia. Poco antes llegó a Fiestas Mayores como asesor el que fuera delegado de Cultura de la Junta en Sevilla José Manuel Girela , que se quedó sin puesto una vez el PSOE perdió la Junta a manos del PP y que ahora colabora con los distritos Triana y Los Remedios al quedarse Fiestas Mayores con menos carga de trabajo a causa de la pandemia de Covid-19.

En este segundo mandato, el alcalde ha incorporado también a la plantilla municipal a Rafael Márquez Berral , que llegó a Urbanismo tras haber sido gerente provincial en Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía; a María Teresa García de Casasola , que fue última directora general de Presidencia de la Junta del PSOE con Susana Díaz; a Antonio Rodríguez como director general de Alcaldía; y a Gaspar Llanes , al que ha convertido en coordinador del Plan Estratégico de Sevilla procedente de Extenda, de Andalucía Emprende y de la Fundación Tres Culturas. A todos ellos se suman los nuevos directores de los distritos, que son ahora conocidos veteranos del PSOE de Sevilla.