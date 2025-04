La Audiencia de Sevilla confirma que extorsionaron al candidato de Cs en Dos Hermanas para que se retirara

El candidato de Ciudadanos a las elecciones municipales de Dos Hermanas en 2015, Manuel Varela , fue extorsionado para que renunciara a su candidatura un día antes de los comicios a cambio de no difundir un vídeo en el que aparecía en situación comprometida. ... Así lo recoge en una sentencia que ya es firme la Audiencia Provincial de Sevilla tras el acuerdo alcanzado entre los acusados y la víctima con la Fiscalía, en el que asumen que el chantaje se produjo y, en consecuencia, aquellas elecciones en las que revalidó la mayoría absoluta el socialista Francisco Toscano fueron adulteradas, ya que en la víspera de la cita con las urnas eliminaron a un candidato que impedía esa mayoría según las encuestas. En el banquillo de los acusados se iban a sentar, ante un jurado popular, el que fuera candidato del PP en aquellas fechas, Manuel Alcocer, a quien se le atribuye la autoría del vídeo comprometedor, un empleado municipal y el director de un periódico local que se encargó de transmitir a Varela las condiciones del chantaje . Según el acuerdo alcanzado ayer, al que ha tenido acceso ABC, toda la condena la asume este último, al que se le aplican dos meses de prisión por un delito de encubrimiento y una indemnización de 80.000 euros al perjudicado. La razón de este pacto radica en que los verdaderos autores de la extorsión no han podido ser identificados, ya que el periodista oculta su identidad , de ahí que acepte la comisión del delito de encubrimiento. Pero la sentencia confirma que, aunque no se conoce a los responsables reales, el chantaje se cometió y, por lo tanto, hubo un fraude en las elecciones de 2015 en Dos Hermanas .

Noticias relacionadas Los insultos entre políticos en el pleno de Dos Hermanas llegan al Tribunal Supremo

El fiscal pide dos años de cárcel a un acusado del «chantaje» a Varela y archivo para los otros dos

El PSOE de Dos Hermanas persiguió las filtraciones a la prensa en el «caso Varela» Según el relato de los hechos que expone el tribunal en su sentencia, «durante la campaña electoral a las elecciones municipales del año 2015, tras su decisión de abandonar un partido político (el PP) para integrarse en otra lista electoral en las elecciones municipales al Ayuntamiento de Dos Hermanas (Ciudadanos), Manuel Varela fue objeto de una campaña de desprestigio » que derivó en la extorsión, «sin que haya podido probarse la participación de otras personas diferentes al acusado, el citado periodista», que va a asumir la culpa para proteger a otras personas. En este caso llegaron a estar imputados los portavoces del PSOE, Agustín Morón, y del PP, Luis Paniagua , pero finalmente fueron excluidos de la investigación porque no se pudo demostrar su participación en los hechos. El periodista que intermedió en el chantaje ha preferido encubrir a los autores materiales del delito. Él asumirá la condena y el pago de 80.000 euros La Audiencia asegura, no obstante, que el director del periódico 'El Nazareno' , «con quien Manuel Varela había contactado días antes en las oficinas de su periódico para pedirle que dejara de atacarle públicamente, y tras pedirle Varela que se informara de la existencia de un vídeo difamatorio suyo del que previamente el acusado le había hablado, sobre las 18 horas del día 23 de mayo de 2015 citó a Varela nuevamente en su despacho para confirmarle la existencia del vídeo que él mismo había visionado». El candidato de Ciudadanos se marchó a su casa, pero antes de llegar «recibió una nueva llamada» del periodista « citándole en la Venta de los Cazadores porque tenía novedades que comunicarle». Cuando Varela llegó al punto de encuentro, continúa la relación de hechos probados de la sentencia, «el acusado le mostró el vídeo al afectado y, tras preguntar este que podría hacer para evitar la publicación del mismo, el acusado le dijo que aguardara, que iban a llamarles». La víctima permaneció allí mientras el periodista mantuvo « hasta tres conversaciones que, tras escucharlas, borraba a continuación sin darle la oportunidad a Varela de identificar a los autores de tales llamadas». Durante la instrucción se pudo acreditar que se cruzó numerosas llamadas en este tramo horario con el socialista Agustín Morón , pero éste alegó que se trataba de conversaciones de índole informativa para trasladarle los horarios de votación de los candidatos al día siguiente con el objeto de que el periódico que el acusado dirigía pudiera cubrirlos. Lo cierto es que, según la citada sentencia, que ya es firme, «en estas conversaciones se conminaba a Manuel Varela para que retirase su candidatura antes de las nueve de la mañana del día siguiente o se procedería a la difusión masiva del vídeo que previamente se le había mostrado y en el que se mostraban imágenes sensibles, íntimas y privadas , de Manuel, cuya publicidad no sólo tendría un grave impacto en el ámbito familiar, sino, a mayores, y cara a la opinión pública, en razón a su candidatura a las elecciones, pudiera tener una grave repercusión mediática , así como un grave impacto en su trayectoria política y profesional». Obstaculizó la identificación de los autores La sentencia concluye también que el periodista que finalmente ha resultado condenado « obstaculizó gravemente la identificación de los autores materiales de estos hechos al borrar de su terminal todos los mensajes recibidos, sin que dicho terminal pudiera nunca llegar a localizarse». Por todo ello, se le condena a una pena de dos meses de prisión por encubrimiento y al pago de 80.000 euros para reparar el daño causado, que abonó ayer mismo a través de un cheque nominativo. Desde el gobierno municipal han promovido un acuerdo que evita el juicio, donde alguno de los implicados podría haber ofrecido datos nuevos Pero aquí no termina la historia. Varias fuentes consultadas por este periódico aseguran que este acuerdo que libra del banquillo a Manuel Alcocer , definitivamente eximido de toda responsabilidad en este asunto, y al periodista finalmente condenado, ha sido promovido desde la Alcaldía nazarena, desde donde se contactó con los abogados de la víctima, Rafael Franco y Enrique Varela . Durante la instrucción no han aparecido los autores materiales del delito de extorsión, pero en el juicio podría haberse descubierto todo si alguno de los implicados aportaba algún dato nuevo. Para evitar problemas, a Varela se le propuso el acuerdo , que él ha aceptado para cerrar ya un escándalo que acabó con su carrera política. Se ha demostrado que fue víctima de un chantaje que probablemente cambió el resultado de las elecciones municipales en las que finalmente Francisco Toscano volvió a obtener mayoría absoluta, pese a que las últimas encuestas no se la otorgaban por la irrupción del propio Varela, una persona muy conocida en el municipio. Sólo el periodista condenado sabe quiénes fueron los verdaderos responsables , pero esa incógnita ya nunca se resolverá, como tampoco se sabrá quién ha promovido concretamente la negociación para sellar este pacto de silencio, que beneficia claramente a los autores materiales del delito. Según denunció el propio Varela desde el comienzo de esta historia, el primero que le mencionó la existencia del vídeo fue el alcalde , Francisco Toscano, y posteriormente el concejal del PP Luis Paniagua. Ellos niegan todo. Pero chantaje sí hubo y sólo pagará por él un intermediario, que prefiere asumir la pena y guardar el secreto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión