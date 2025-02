«La Atención Primaria sigue siendo la Cenicienta de la sanidad, pese a ser el gran filtro de los hospitales»

Paloma Porras es médico de familia y fue presidenta de la Sociedad Ándaluza de Medicina Familiar y Comunitaria durante seis años. Siendo residente empezó a trabajar en 1990 en el centro de salud La Candelaria y pasó allí por todas las ... categorías hasta dirigirlo los años 2003 y 2004. Tras tres años a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud regresó en 2009 cuando obtuvo su plaza fija. En el centro trabajan 14 médicos de familia, 14 enfermeras, 4 pediatras, una matrona y personal administrativo, casi cincuenta personas en total, que atienden a unas 22.000 personas. Para la mayoría de ellas esta experimentada profesional de 57 años es simplemente « la Paloma ».

Cuando dirigía la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar reclamaba proyectos de alta resolución diagnóstica y terapéutica en Atención Primaria, el ajuste de cupos de pacientes por nivel de complejidad, la incorporación de nuevos profesionales, planes terapéuticos personalizados para pacientes crónicos y pluripatológicos, programas de formación y la actualización del Plan de Urgencias. ¿Se ha avanzado mucho en estos puntos en estos últimos años?

Se ha avanzado de una manera desigual y nos sigue faltando mucho personal en Atención Primaria. Hay muchos desajustes. Los cupos de atención tienen que equilibrarse en función de las peculiariades de cada zona. Aquí ocho médicos no pueden ocuparse de la misma población que en otras zonas. En nuestro centro tenemos 1.200 pacientes cada médico pero en otras zonas hay más. En 2012 no podíamos pedir una resonancia y ahora sí. En eso sí hemos avanzado. Y también hemos incorporado la ecografía en Atención Primaria.

La pandemia agravó mucho la situación de todos los centros de salud y muchos médicos tenían que atender a 50 pacientes al día, incluso más. ¿No existe el riesgo de que puedan equivocarse con tanta masificación?

Sí, claramente. Porque un médico no puede atender igual a una persona cuando ya ha visto a 40 ó 50. No somos máquinas y tenemos una variabilidad enorme en la atención. Y por no hablar de la atención domiciliaria, que es muy importante. Hay que sentarse y pensar y a partir del 40 ó 50 te puedes equivocar.

Da la impresión de que las inversiones se hacen mayoritariamente en los hospitales y que la atención primaria queda muy rezagada.

Eso ha sido siempre así y el balance no se ha corregido. Siempre se ha invertido mucho menos y en épocas de crisis se invierte aún menos. A los pobres cuando les reducen un 5 no es lo mismo que un 5 a los ricos, que son los hospitales. Todo lo que sale de ellos es muy espectacular pero atender a un diabético o mejorar un enfermo crónico o atención domiciliaria en los últimos momentos de la vida no es noticia. Somos un poco la Cenicienta y si nosotros no funcionamos, los hospitales no podrían funcionar como lo hacen porque somos su filtro.