Asenjo recibe al nuevo arzobispo: «Estoy muy contento con el nombramiento, Sevilla tiene mucha suerte»

El arzobispo saliente de Sevilla, Juan José Asenjo, ha celebrado el nombramiento de su sucesor, José Ángel Saiz Meneses : «Estoy muy contento, Sevilla tiene mucha suerte». Según Asenjo, es «un hombre de carácter muy jovial y viene sin restricciones mentales» con el que guarda algunas conexiones. «En el año 2000 hice e pregón de Semana Santa en Daimiel. Lo enfoqué al patrimonio de la Semana Santa, que es mi afición, e investigando en el patrimonio religioso, me encontré con que en Sisante, pueblo natal de don José Ángel, hay dos tallas de una magnífica escultura sevillana, la Roldana , un nazareno y una virgen de los Dolores».

«Es un hombre de mucha hondura espiritual, un hombre con mucha experiencia pastoral y de gobierno , va a representar muy bien a Sevilla. Quiero pedir a los sevillanos que lo acojáis, pues viene enviado por el Señor. Va a ser un excelente arzobispo, estoy seguro. Arropadle en su ministerio », ha pedido Asenjo, que también ha mostrado su gratitud al Señor, »que me ha sostenido y acompañado a través de 53 años de sacerdote y 24 de obispo que se cumplen el próximo martes». También ha mostrado su gratitud »a la Santísima Virgen, que me ha mimado a lo largo de mi vida de niño, de seminarista, de sacerdote y de obispo« y al santo Padre, «que me ha relevado después de recibir mis preces teniendo en cuenta las dificultades de mi vista , que cada vez es más limitada».

También ha querido dedicar unas palabras a las cofradías, «que preservan el humus cristiano de nuestra tierra» y a las que ha reiterado « mi petición de que arropéis y acompañéis a don José Angel . Yo voy a ser, si él lo desea, su primer colaborador. Voy a llevar una vida escondida, como los contemplativos, y mi mejor servicio va a ser rezar por la diócesis y por su nuevo pastor».

Asenjo también ha destacado que Saiz Meneses « ha prestado un servicio magnífico en Tarrasa y ha creado allí un excelente seminario. Estoy muy contento con el nombramiento. Sevilla ha tenido mucha suerte. Yo quiero mucho a Sevilla y a los sevillanos, les deseo lo mejor y estoy muy contento con el sucesor», ha concluido.

