Asaltos en los polígonos de Sevilla: «Vinieron a matarnos para llevarse la recaudación del día»

El dueño de la firma Hiperbebé ha sido la última víctima de la oleada de asaltos violentos que mantiene en jaque la seguridad de los polígonos industriales de Sevilla. José Luis Cuervas recibió una paliza este jueves por la noche cuando salía de la tienda que tiene en el Polígono Calonge . La descripción que hace de los asaltantes es muy similar a la que aportan otras víctimas de esta sucesión de robos: tres individuos vestidos completamente de negro, encapuchados y armados con barras de hierro.

«Venían a matarnos para llevarse sólo la recaudación del día. Yo tengo la orden dada a mis empleados que si entran a robar, nadie se enfrente porque las vidas humanas no tienen precio. Pero esta gente no te dan ni la oportunidad de hablar, se echan encima tuya». José Luis atiende a ABC con el recuerdo aún fresco de lo ocurrido este jueves. «Acabábamos de cerrar y las dependientas estaban en la puerta fumando un cigarro. Cuando me dirigía al aparcamiento, vi como salían tres individuos vestidos de negro». A la víctima le dio la sensación de que «iban uniformados». Debido a esa vestimenta es incapaz de aportar datos descriptivos de los ladrones, «salvo que eran de complexión delgada y medirían 1,70-1,75 centímetros».

El empresario, al ver cerca la amenaza, ordenó a sus empleadas que se metieran dentro de la tienda y se dirigió a los encapuchados. «No dio tiempo ni a decir media palabra, se echaron encima mía y comenzaron a golpearme con las barras de hierro». Su padre, de 82 años y que había acudido ese día a la tienda, salió en defensa de su hijo y también le agredieron, hiriéndole en la cabeza. José Luis Cuervas presenta heridas abiertas en un brazo y en la cabeza, donde le han tenido que poner puntos de sutura, y un fuerte hematoma en su ojo izquierdo.

Un primer aviso

La escena duró unos minutos, el tiempo en el que los ladrones lograron quitarle la mochila que llevaba José Luis y en la que guardaba el dinero de la recaudación. Además de las barras de hierro, «uno de ellos sacó lo que parecía una pistola». Que fueran directos a la mochila, sólo le confirma que llevaban siendo vigilados hacía días. No en vano, hace mes y medio un cliente guardia civil les alertó, cuando estaban cerrando la tienda, que había tres encapuchados dentro de un coche. «Esta persona, que estaba fuera de servicio, acababa de comprar, y cuando se dirigía a su coche, los vio. Así que regresó y nos avisó. Aquello lo denuncié porque ya sabía lo que estaba pasando en este polígono y en otros de la ciudad». Semanas atrás, el empresario fue testigo indirecto de otro asalto en el p olígono Store . «Estaba en la tienda de al lado, y cuando ocurrió todo, vimos al comerciante con la cabeza abierta. Yo me preguntaba cómo no se había dejado robar, ahora lo comprendo perfectamente».

El mismo miércoles, la tienda Hiperbebé amaneció con la entrada forzada . Habían intentado sin éxito acceder de noche. A pesar de lo ocurrido este jueves, el negocio ha abierto sin problemas este viernes. «No me van a meter miedo. Pero siento mucha impotencia porque esta banda lleva tiempo haciendo de las suyas y nadie les frena». Para ponérselo difícil a los ladrones, José Luis Cuervas está estudiando la posibilidad de poner seguridad privada a la hora del cierre, «para proteger a mi equipo de ventas».

El pasado mes de enero, ABC denunciaba la situación de inseguridad que sufren los empresarios que tienen sus negocios en polígonos industriales. El repunte de robos, detectado a principios de diciembre y que hoy prosigue, ha generado una honda preocupación en el seno de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) , que envió una carta a sus asociados aconsejándoles que siempre presentaran denuncias aunque sólo sufrieran un asalto en grado de tentativa.

La instalación de cámaras de vigilancia, mayor presencia policial o el cerramiento de algunas entradas de los recintos con vallas son algunas de las medidas que propone la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (Apes) .

