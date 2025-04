Arranca hoy el juicio contra el 'Cuco' y su madre por engañar al tribunal del caso de Marta del Castillo

Este jueves, a las nueve y media de la mañana, comienza en el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla la vista oral por la que se vuelve a sentar a Francisco Javier García, el 'Cuco' , y a su madre en el banquillo de los acusados por un asunto relacionado con el caso Marta del Castillo . Se enfrentan a dos años de cárcel por presuntamente engañar al tribunal de la Audiencia de Sevilla que en 2011 enjuició el crimen de la joven sevillana. La expectación social y mediática es máxima .

Los vecinos de la familia de Marta del Castillo han convocado una concentración en la puerta del edificio judicial Noga, en la avenida de la Buhaira de la capital, para apoyar a Antonio del Castillo y Eva Casanueva ante este nuevo episodio judicial, quizás una de las últimas balas para conocer la verdad del paradero del cuerpo de su hija.

Al mismo tiempo, en torno a una veintena de medios se han acreditado para el seguimiento informativo de este juicio desde el interior de la sala de vistas. Sólo se podrán grabar y tomar imágenes del juicio durante los primeros minutos. Las defensas de los acusados se opusieron a que la vista oral fuese grabada en su integridad y la juez adoptó dicha petición.

Esto, por ejemplo, impedirá a los medios tener imágenes del asesino de la joven, Miguel Carcaño , que tendrá que testificar presencialmente en la sala. Ya está en la cárcel de Morón de la Frontera a la espera de su citación, tras ser desplazado desde el penitenciario de Herrera de la Mancha, donde cumple condena.

Ante este ambiente, lógico por otra parte por tratarse de un crimen que conmocionó a España entera, los abogados del 'Cuco' y su madre, Rosalía García, han solicitado a la Policía Nacional un dispositivo especial para "salvaguardar" la integridad de sus clientes a la llegada a los juzgados.

En uno de esos escritos presentados ante el Cuerpo Nacional de Policía, al que ha tenido acceso este periódico, el letrado defensor recuerda que la madre del 'Cuco' sufrió un intento de agresión hace años cuando acudió a los tribunales sevillanos para otro juicio relacionado con este asunto.

José Antonio Casanueva (a la derecha), abuelo de Marta del Castillo, esperando la llegada del Cuco Manu Gómez

El 'Cuco' y su madre están acusados como autores de un presunto delito de falso testimonio por "urdir" un plan para mentir al tribunal de la Sección Séptima que en 2011 juzgó en la Audiencia de Sevilla a Miguel Carcaño, Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y María García, los cuatro mayores de edad implicados en este crimen. Sólo fue condenado Carcaño.

Meses antes el 'Cuco' fue juzgado y condenado por encubrimiento por un Juzgado de Menores de la capital al no haber cumplido la mayoría de edad en el momento de los hechos, la noche del 24 de enero de 2009.

La batalla de las cuestiones previas

En la sesión de este jueves está prevista las cuestiones previas de las partes personadas, esto es, Fiscalía, la abogada de los padres, el abogado de la Asociación de Víctimas y Justicia y las dos defensas. Después llegará el turno de la declaración de los dos acusados. Precisamente, el trámite de cuestiones previas abrirá la primera batalla jurídica .

La defensa del 'Cuco', que ejerce Agustín Martínez, quien fuera letrado defensor de los miembros de 'la Manada' en la violación de Sanfermines, alega que su cliente no hubo de declarar como testigo en el juicio de la Audiencia de Sevilla de 2011 porque la sentencia del Juzgado de Menores aún podía ser recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional.

En este sentido y como dijo a ABC en días atrás, el tribunal de la Sección de Séptima debió advertirle de sus derechos a no declarar en su contra o guardar silencio . Es probable que este planteamiento se exponga entre las cuestiones previas y la juez tendrá que decidir. De prosperar esta alegación se podría ver alterado el desarrollo de la vista oral. No es la primera vez que las defensas apuntan en esta dirección, pero hasta ahora ningún tribunal ha estimado estos argumentos.

Esto es lo importante en este asunto para este letrado, más allá de que el 'Cuco' y su madre mintieran o no al tribunal , algo que incluso podrían admitir los acusados de aceptarse su planteamiento de que podían mentir en el juicio de la Audiencia de Sevilla.

Frente a esta legítima posición de la defensa, la abogada Inmaculada Torres, que defiende los interés de los padres de Marta del Castillo, asegura que cuando el 'Cuco' declaró en la Audiencia de Sevilla la sentencia del juez de menores ya era firme y la pena, de tres años de internamiento, estaba cumplida. No cabía recurso.

Esta parte está convencida de que el juicio tendrá el desarrollo previsto y quedará demostrado que ambos mintieron para hacer ver al tribunal que el 'Cuco' no estuvo la noche del asesinato de Marta en el piso de León XIII. La madre le dio coartada a su hijo. Pero si su hijo ya estaba juzgado, "¿a quién protegían?" , se pregunta la letrada.

Varios manifestantes se han congregado a las puertas del Juzgado para pedir una repetición del juicio por el crimen de Marta del Castillo Manu Gómez

Los dos acusados, entonces, testificaron que Francisco Javier estuvo de botellón y después se fue a su casa a dormir . Durante la vista oral que empieza este jueves pasarán los amigos del 'Cuco', que desvelarán si estuvieron de botellón con él o no; los padres de Marta; o el abogado del 'Cuco' en el procedimiento de menores, Fernando de Pablo, entre otros.

El infiltrado y Carcaño

Sin embargo los más esperados por distintas cuestiones serán el hombre conocido como el "infiltrado" por adentrarse en el entorno familiar del 'Cuco' y grabar hasta 600 horas de conversación entre los miembros de esta familia y que vendrían a corroborar que mintieron al tribunal y que tenían un plan para mentir.

Estas grabaciones han sido fundamental en este procedimiento. Fueron puestas a disposición de la familia de la joven asesinada a disposición de la Justicia. Las defensas han intentado en toda la causa restarle valor a las mismas, aunque no lo lograron y formarán parte de la prueba del juicio. La juez que a partir de hoy enjuciará el falso testmonio ha ordenado el cotejo de las cintas.

No ha sido el único conflicto jurídico entre las partes. La defensa del 'Cuco' solicitó durante la instrucción que se excluyera a los padres de Marta de la causa porque no eran perjudicados del falso testimonio, un delito cuyo perjuicio se causa a la administración de Justicia. La Fiscalía, para sorpresa de muchos, apoyó esta petición de sacar a los padres como acusación particular. El juez instructor aceptó dicha propuesta, pero la Audiencia le enmendó la decisión . De forma paralela, la Asociación de Víctimas y Justicia se personó en este asunto como acusación popular.

La otra testifical esperada es la de Miguel Carcaño , el asesino de Marta del Castillo. Volverá a Sevilla para de forma presencial ser interrogado como testigo en esta vista oral. Así lo pidió la abogada de Antonio del Castillo y Eva Casanueva. Es la primera vez que vuelve a Sevilla después de ser condenado. No habrá imágenes de él porque así lo ha decidido la juez.

Al ser llamado como testigo tiene obligación de decir la verdad y no mentir . De hacerlo y ser descubierto, podría deducirse testimonio contra él por falso testmonio. Sería volver a empezar. ¿Qué contará? Habrá que esperar al día 31 de mayo.