Antonio Muñoz hará cambios en el gobierno municipal para repartir sus competencias

La intención de Antonio Muñoz en cuanto tome posesión como alcalde en la segunda mitad de enero es darle continuidad al trabajo de Juan Espadas para que el cambio en la Alcaldía apenas se aprecie . De hecho, él es el principal responsable de ... la acción de gobierno que se ha venido ejecutando hasta ahora, aunque hasta este momento la última palabra siempre la ha tenido Espadas. Muñoz pretende también marcar su propia hoja de ruta en el año y medio que queda de mandato con el objetivo de que el PSOE lo nombre candidato a las elecciones municipales de 2023, pero lo hará sin espíritu revisionista porque considera que el trabajo que estaba liderando Juan Espadas dará frutos en los próximos meses. Esto quiere decir que su llegada al despacho principal de la Plaza Nueva no supondrá ninguna revolución en el organigrama. Sin embargo, sí habrá algunos cambios que son obligatorios para que el nuevo alcalde pueda asumir las funciones que a partir de ahora tendrá encomendadas sin descuidar las competencias que tiene actualmente.

Muñoz es delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura , tres áreas clave para la ciudad. En los tres sectores mantiene una buena imagen como gestor y algunos empresarios le han pedido estos días que no abandone estas funciones, pero el futuro alcalde no tendrá más remedio que soltar alguna para cumplir su nueva encomienda. Muñoz está en estos momentos estudiando la reforma interna necesaria para repartir las áreas entre los concejales socialistas sin generar perjuicios, pero ya ha decidido que no podrá conservarlas todas y que tendrá que renunciar a casi todas.

Sus nuevas funciones como alcalde le impiden mantener todas las áreas que gobierna actualmente y cederá algunas

Lo lógico es que suelte Cultura, donde tiene un equipo de trabajo consolidado bajo la gestión de la directora general, Isabel Ojeda , que puede seguir el programa previsto a las órdenes políticas de otro concejal. En Hábitat Urbano la situación es más compleja porque este área está subdividida en otras muchas y hay varias direcciones generales. Juan Carlos Cabrera , que es el otro cargo fuerte del gobierno, tiene ya delegadas las funciones de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, que en principio mantendrá. No puede, por tanto, hacerse cargo de una concejalía tan importante para la ciudad y que requiere esfuerzos casi en exclusiva. Este papel podría asumirlo Sonia Gaya , que ha renunciado a su derecho a la Alcaldía para dar paso a Muñoz. El nuevo alcalde compensará este gesto de la actual presidenta del Pleno y delegada de Hacienda con nuevas competencias.

Sonia Gaya, que ha renunciado a su derecho de sucesión, podría asumir algunas de las competencias de Muñoz

Y por último queda Turismo , un área en la que Antonio Muñoz es especialista porque ha ocupado cargos en la administración pública relacionados con este sector desde hace años. En principio, podría quedarse con las competencias en este apartado , que él considera fundamental para el desarrollo de Sevilla y su principal motor económico.

Refuerzo de la limpieza

El resto del organigrama apenas sufrirá modificaciones, salvo en algunas empresas municipales y direcciones generales. Uno de los apartados que pretende reforzar es el de la limpieza viaria , probablemente encomendado a un concejal en exclusiva este cometido. Pero todo eso está aún en fase de reflexión. Muñoz ha querido ser respetuoso con los plazos que le planteó Juan Espadas para dejarle la Alcaldía y lo será también con el modelo de funcionamiento de su mentor. Es decir, los cambios que haga no serán para corregir ningún servicio ni estructura , sino simplemente para repartir las competencias que tiene actualmente y dedicarse a las labores de alcalde.

En principio, Adela Castaño seguirá siendo la portavoz del grupo municipal y la delegada de Igualdad y Educación; Juan Manuel Flores el delegado de Bienestar Social; Fran Páez el de Economía y David Guevara el de Deportes. El resto de ediles electos —Clara Isabel Macías, Encarnación Aguilar, María Luisa Gómez, María del Carmen Fuentes y Juan Antonio Barrionuevo— mantendrán sus puestos en direcciones generales y delegados de los distritos. Por último, Muñoz tendrá que otorgar competencias a Amelia Hernández Garrido , la concejal que entrará para cubrir la baja que deja Espadas.