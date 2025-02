Antonio Burgos: «Las virtudes y los vicios de los sevillanos no han cambiado desde los años 70»

Los artículos de Antonio Burgos están tan indisolublemente ligados a ABC de Sevilla como lo estuvieron con este diario los que escribían Joaquín Romero Murube o César González Ruano . Se inició en el articulismo en 1977 y no lo ha abandonado desde entonces, convirtiéndose en una referencia no solo en Sevilla sino en la prensa española .

En aquellos años, su artículo diario llevaba el antetítulo de «Sevilla al día» , que Antonio Burgos mantuvo entre finales de los años 70 y 80, hasta que su autor decidió cambiarlo por el «Recuadro» , por el que era conocido entre sus numerosos lectores y que lo sigue acompañando hasta la actualidad.

Como cada agosto, el escritor sevillano ha seleccionado para sus 31 días una antología de sus artículos , que en esta ocasión será diferente a la de los últimos años, fundamentalmente, por su contenido. La razón es que Antonio Burgos no ha rescatado una selección de su producción más o menos reciente, sino que ha ido a los orígenes de su articulismo , con textos fechados entre finales de los años 70 y los primeros 80 , es decir, correspondientes a la época de «Sevilla al día».

Paisaje y paisanaje

El resultado son 31 artículos que comenzarán a aparecer a partir de mañana sobre la Sevilla de aquellos años y sobre algunas de las figuras que poblaban un paisaje que ha cambiado mucho desde entonces. La unidad temporal de estos artículos convierte a esta antología agosteña en un viaje a los orígenes del articulismo de Burgos, en una « selección para el recuerdo y totalmente distinta a a de veranos anteriores», explica su autor.

En el origen de esta selección ha intervenido de alguna manera el azar, el inesperado regalo de una lectora, pero también el estado de alarma que decretó el Gobierno por la pandemia del coronavirus .

«La novedad de la antología de este año es que no son artículos recientes, sino de la época de ‘Sevilla al día’, entre finales de los años 70 y el principio de los años 80»

«El confinamiento lo he usado en gran parte repasando mis artículos antiguos en el ABC, ya que una lectora me regaló hace ya tiempo unos tomos con todos mis artículos desde que comenzaron a salir. De ese confinamiento ha salido la novedad de la antología de este año, ya que no son artículos recientes , sino que se remontan a la época de ‘Sevilla al día’, que era como se publicaban antes de que el público le pusiera el sobrenombre de ‘El recuadro’».

Al revisarlos, el escritor detectó que respecto a aquellos años «había cosas que no habían cambiado nada y otras que sí, hasta el punto de que era una ciudad irreconocible ». Entre las cosas que han permanecido, añade, está «la forma de ser de los sevillanos, sus virtudes y sus vicios» , mientras que entre las que han cambiado no hay una que pueda resumirlas mejor que el casco histórico.

«Está irreconocible. Donde antes había vida ahora, crisis del coronavirus aparte, no la hay. En el Centro no queda algo tan sevillano como el despacho de pan y tortas , la pequeña tienda de los desavíos, las lecherías y los ultramarinos. Una vida que desapareció con el monocultivo del turismo . En esos artículos va evocada también una Sevilla industrial que ha desaparecido y que no ha sido sustituida por nada».

«Cuando lo veo impreso es cuando me doy cuenta de que el artículo es atemporal, porque cuando se está escribiendo se está en la tarea y uno se olvida hasta del tiempo vivido y del por vivir»

Junto a la memoria de aquella ciudad, Antonio Burgos también trae a su antología a « personajes que son dignos de recuerdo y de los que, en algunos casos, se ha perdido la memoria». Uno de ellos es el cantaor Leal de Camas , «de quien dicen que sacó mucho de él El Pali ». A aquel artista, Antonio Burgos le dedicó uno de sus obituario s , género en el que es un reconocido especialista. «Decía Jaime Campmany que muerto González Ruano, los muertos se me dan como nadie. Y muerto Campmany, yo digo que a mí se me dan como nadie», afirma con gracia el articulista.

De Manuel Halcón a Diego Martínez Barrio

Otros artículos recuerdan también a figuras de esos años, como el titulado «El tigre de Félix Moreno de la Cova» o «Halcón con unas yemas», dedicado «a mi maestro Manuel Halcón , cuando le mandé unas yemas de San Leandro», explica.

Los lectores también encontrarán en esta selección una evocación de la Semana Santa en «Elegía del costalero del muelle» , pero también la semblanza de dos personajes históricos. Uno de ellos es Rafael Laffón , «quizás el poeta más olvidado del grupo Mediodía », en su opinión; y el que fue presidente de la República en el exilio Diego Martínez Barrio . «Por encima de su republicanismo, yo que soy monárquico defiendo su sevillaneidad. Ni los que defienden la tricolor saben lo sevillanísimo que era Martínez Barrio».

Pero esto son solo una muestra de la treintena de artículos que Antonio Burgos ha recuperado entre aquellos de su producción diaria que han superado el test del tiempo y logrado esa atemporalidad a la que se llega solo por el camino de la literatura . Algo que su autor solo reconoce cuando el texto ya está impreso en las páginas del periódico. Porque «cuando se esta escribiendo se está en la tarea y uno se olvida hasta del tiempo vivido y del que hay por vivir».