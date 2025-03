Amélie Mariage: «Los sevillanos trabajan mucho y luego encuentran el momento de divertirse»

Amélie Mariage , que acaba de cumplir 30 años, es desde hace dos la directora de programas en Espacio RES , fundación patrocinada por Insur que apoya el emprendimiento social. Empresaria de éxito con «Aprendices visuales» , unos cuentos pensados para niños ... con autismo, ahora trata de ayudar a que las ideas de demás logren un sitio en el mercado, especialmente las que nutren el campo de la innovación social. Ha sido nombrada NextGen Fellows por la Fundación de las Naciones Unidas y seleccionada por Forbes como una de las personas menores de 30 años más influyentes de Europa. Este grupo estadounidense la incluye también en su nueva lista de « Las Otras Cien Fortunas de Europa » que no reconocen las cuentas corrientes de sus integrantes sino su capacidad y generosidad para ayudar a otras personas. «Es el reconocimiento que más ilusión me ha hecho porque poder ayudar es un privilegio», dice..

¿Por qué vino a Sevilla?

Me crié en un pueblo muy pequeñito situado a una hora y media de París. Estudié en una escuela rural e hice el instituto en una ciudad mediana, Arras. Y a la hora de decidir dónde quería estudiar en la universidad tenía dos opciones: París o Lille. Elegí el norte para cursar un año de Economía y Derecho. El segundo lo hice en Escocia con modalidad internacional y el tercero en la Universidad Pablo de Olavide.

Y se quedó.

Tenía varias opciones en España: Barcelona, que ya conocía, Madrid, Valencia y Sevilla. Quería algo nuevo, diferente, y me encajaba bien porque no era muy grande. Sevilla es conocida en Francia por lo llana que es y por su carril-bici, cosa que nos atrae mucho a los europeos del norte. Y decidí quedarme.

¿Qué es lo que más le llamó la atención de Sevilla?

Aparte del calor del verano, muchísimas cosas. Ver muchas personas andando me llamó la atención. Y viviendo en el norte de Francia estás acostumbrado a ver el cielo más gris y la luz de Sevilla me impresionó. Es increíble ver su cielo sin una nube durante todo el día. También las calles tan pequeñitas, las fachadas, todo me parece bonito. Se ve que es una ciudad con historia. En pocas ciudades pasa esto. Me fascina el parque de María Luisa y hasta las setas, a pesar de la polémica. Y que se pueda recorrer la ciudad en bici en cuarenta minutos. Yo iba en metro a la Olavide. A nivel de movilidad, Sevilla es increíble. Y la cultura y la manera de vivir también.

Eso que se dice de que en Sevilla se trabaja menos que en otros sitios, ¿qué le parece?

No es verdad en absoluto. Creo que la vida simplemente se organiza de otra forma, se vive con otro ritmo. Se trabaja mucho y también se encuentra el momento de poder disfrutar.

Supongo que el clima influye mucho.

Exacto. No se pueden comparar ciudades del norte de Francia, Bélgica o Suiza en las que a las cinco de la tarde, en invierno, es de noche y hace frío. En Sevilla, hace buen tiempo la mayoría del año y las horas de luz influyen mucho en que se propicie una vida más de calle.

¿En qué le parece que son especialmente buenos los sevillanos? Dice el inglés Tom Horsey que en las relaciones humanas.

Totalmente de acuerdo. Quizá sea en esta facilidad comunicativa que las personas traen de serie, algo en lo que destacan todos los andaluces. En la mayoría de países se suelen hacer dinámicas rompehielo para que todo el mundo se conozca, generalmente en el Sur y no quiero generalizar, ni caer en tópicos, no es tan necesario. Hay una facilidad para hablar que es muy agradable.

Mi compañera Miriam es un ejemplo de ello, es una gran comunicadora.

Para una francesa no será fácil integrarse en este ambiente.

Amélie es un nombre tan común en Francia como María en España, pero aquí todo el mundo me dice que tengo un nombre muy bonito y menciona la película. Lo bueno es que se quedan siempre con mi nombre y no me olvidan nunca gracias a eso. Nunca llegaré a ser cien por cien sevillana pero ya no me siento cien por cien francesa cuando regreso o veo a mi familia. Mis amigos europeos notan que vivo en Sevilla.

Dice Cristina Heeren, que es norteamericana y vive en Sevilla desde hace varias décadas, que los sevillanos son encantadores y hospitalarios pero no te dejan entrar casi nunca en su círculo de amistades. ¿Está de acuerdo?

Cuando llegué a Sevilla tenía muy claro que quería integrarme lo máximo posible y aprender de la cultura. Creo que lo logré, el ejemplo más fiel es que en mi casa hablamos más español, que francés o inglés. El francés sólo lo hablo con mi familia y mi pareja es gaditana.