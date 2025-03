Alfonso Guerra y Rafael Sánchez Saus, nuevos académicos de Buenas Letras de Sevilla

Los miembros de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras han aprobado este viernes el ingreso en la institución del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y del historiador Rafael Sánchez Saus para cubrir dos de las ocho vacantes que tiene actualmente el pleno, compuesto de 30 sillones, tras las recientes pérdidas de su presidente, Ismael Yebra, el poeta Aquilino Duque y el abogado Manuel Clavero Arévalo . Actualmente hay 22 académicos, a los que hay que sumar la entrada próxima del periodista y escritor Ignacio Camacho , aún pendiente de pronunciar el discurso de ingreso tras ser designado miembro numerario junto al filósofo Alfonso Lazo . A ellos se sumarán ahora Guerra y Sánchez Saus.

El nombramiento del socialista ha generado un debate interno en la Academia, ya que algunos miembros no consideraban en principio oportuna su entrada para no politizar la institución, pero finalmente ha prevalecido el criterio de los postulantes, que defienden el perfil literario de Guerra, propietario de una histórica librería en Sevilla . El recientemente fallecido Ismael Yebra fue quien propuso su ingreso como presidente de la Academia. Para ello presentó un informe en el que subraya su trayectoria como licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y como ingeniero técnico industrial. De hecho, ejerció como profesor en la Escuela de Peritos de la Universidad de Sevilla hasta 1975, año en el que solicitó la excedencia para dedicarse a la política. En el terreno cultural, fue promotor de la revista literaria 'La Trinchera' y director de teatro de varias compañías, entre ellas, 'Hora primera' y 'Esperpento', con traducción y montaje de obras de Samuel Beckett, Valle-Inclán, Sófocles, Sartre, Bertolt Brecht, etc. Asimismo, fue fundador y director de la librería 'Antonio Machado' junto a Carmen Reina, entonces su mujer, y José María Rodríguez Buzón. Este local nació en 1969 en la calle Miguel Mañara y se mudó en 1989 en la calle de Álvarez Quintero.

El historiador Rafael Sánchez Saus J.M. Serrano

Por su parte, Rafael Sánchez Saus es doctor en Historia por la Universidad Complutense y catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, de cuya Facultad de Filosofía y Letras ha sido decano. También ha sido Rector de la Universidad San Pablo CEU , de Madrid. Ha escrito numerosos libros y artículos de su especialidad. Una de sus obras recibió en 2014 el prestigioso Premio «Cultura y Nobleza» de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Es también director de la Cátedra Alfonso X el Sabio y académico numerario de la Real Academia Hispano Americana de Cádiz, y correspondiente por Cádiz de la Real Academia de la Historia, así como de otras prestigiosas academias y centros de estudios.

Con la incorporación de ambos a la Real Academia de Buenas Letras quedarán vacantes aún cuatro sillones. Además, tras el fallecimiento de Ismael Yebra también está pendiente el nombramiento de un nuevo presidente , puesto para el que se perfila el notario Pablo Gutiérrez-Alviz .

Actualmente son miembros numerarios Juan de Dios Ruiz Copete, Joaquín Caro Romero, Rafael Manzano, Antonio Burgos, Rogelio Reyes, Jacobo Cortines, Enrique Valdivieso, Enriqueta Vila, Manuel González, Rafael Atienza, Antonio Narbona, José María Vaz de Soto, Antonio Collantes de Terán, José Villalobos, Ramón María Serrera, Pilar León-Castro, José Antonio Gómez Marín, Antonio Caballos, Ignacio Medina, Pablo Gutiérrez-Alviz, Emma Falque, Alfonso Lazo e Ignacio Camacho.