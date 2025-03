Alfonso Casado:«En Londres no choca decir que prefieres cantar a ser médico»

El director y pianista Alfonso Casado no ha perdido el tiempo en sus 37 años de vida. Natural de Alcalá de Guadaira, empezó a estudiar música con 7 años de la mano de María Floristán y Juan Luis Pérez. Culminó sus estudios en Madrid ... junto a Ana Guijarro.

En 2003 empezó a trabajar como pianista en «El Fantasma de la Ópera» en el teatro Lope de Vega de Madrid y desde entonces ha participado en distintos musicales en Madrid y Londres. Fue el director musical de la producción original de Los Miserables en el Queen 's Theatre, del que fue también supervisor musical de la gir española y dirigió «Miss Saigón» y «El fantasma de la ópera» en el Her Majesty's Theatre en Londres .

Ha dirigido la BBCCO, la ROSS, la OBC, Bournemouth Symphony, Liverpool Symphony y la London Concert Orchestra, entre otras, y adaptado al español numerosas canciones para series y películas, la mayoría para Disney (). Acaba de dirigir en el Teatro Maestranza de Sevilla a la Orquesta Sinfónica de Sevilla en dos conciertos de marchas procesionales que sirvieron de banda sonora de la película «Semana Santa», de Manuel Gutiérrez Aragón .

¿Con 7 años ya quería ser director de orquesta?

En mi casa siempre se respiró ambiente musical por mi madre, que fue la directora del Coro del Rocío de Alcalá de Guadaira durante diez años y ha salido con 73 años en el programa de La Voz. De mis hermanos uno es músico profesional y vive también en Londres. Pero lo de dirigir musicales y orquestas ocurrió de manera accidental.

¿Se imaginaba ganándose la vida como músico en Londres cuando empezó a estudiar con 7 años el piano?

Con esa edad me decía casi todo el mundo que el piano está muy bien, pero «de carrera qué vas a hacer». Me lo han preguntado muchas veces porque en España no se toma en serio la música. No se le da su sitio en las enseñanzas ni se les apoya como a otras carereras técnicas. En Inglaterra la enseñanza se apoya mucho, también porque la industria existe allí que absorbe la música y el arte como una carrera profesional. Allí no choca, o no suena raro, que una persona diga que en vez de ser médico, lo que quiere es cantar.

Dicen que en Londres un músico puede estar haciendo una banda sonora de una película por la mañana, tocar un programa de Brahms por la tarde y por la noche actuar en un musical. ¿Ha sido ése su caso?

No exactamente porque dirigir un musical a diario es muy absorbente. El músico tiene menos compromisos que el director. Pero sí puede ser normal para un músico.

¿Qué pasó con los actores y músicos de Londres cuando se declaró la pandemia del coronavirus?

Se buscaron trabajos en supermercados desde marzo a octubre. Yo mismo me tuve que reinventar y hacer grabaciones desde casa. Reactivar una obra de teatro no es como reabrir un restaurante. Son cuatro o cinco semanas de ensayos y es una máquina que cuesta mucho arrancar. Hubo intentonas de reabrir en teatros públicos como el National Theatre con medio aforo, pero a las producciones privadas no les salían las cuentas con medio aforo y no pudieron reabrir

¿El apoyo público a la cultura es superior en Inglaterra que en España?

No sé los números exactos pero allí el apoyo público es enorme. Hay mucha actividad. No obstante, el año de la pandemia en España ha sido un caso casi único en el mundo porque las cosas han seguido ocurriendo: los conciertos y el teatro, a diferencia de Inglaterra, donde todo se cerró. Antes de la pandemia veía que cada vez habaía más festivales en España y que las orquestas sinfónicas estaban más abiertas a hacer otras cosas. Quizá no llegamos al punto de la explosión cultural de Inglaterra pero hay mucha materia musical en España y expandiéndose cada vez en más estilos.

¿Es optimista respecto al futuro de la cultura en España?

Soy optimista por naturaleza y cuando esto se reactive, espero que vayamos a mejor. Pero si dependemos exclusivamente de la financiación pública, no lo lograremos. Las artes van a sufrir muchos recortes porque la educación y la sanidad serán prioritarios y lo primero que tocan los políticos son las artes. Cruzo los dedos para que no se quiten orquestas pero si el público sale de la pandemia con ganas de ir a ver espectáculos y ávido de disfrutar de experiencias, espero que la producción privada se anime y no decaiga.