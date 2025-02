El aeropuerto de Sevilla tiene ya 65 destinos confirmados para este invierno

El aeropuerto de Sevilla mantendrá en otoño el mismo número de rutas que tenía en 2019 mientras prepara el verano de la recuperación. Las aerolíneas siguen apostando por el destino , pese a la subida de precios generalizada y los últimos coletazos de la pandemia. En sus portales de internet comerializan ya billetes para volar entre octubre y marzo sin escala a 65 ciudades europeas y del norte de África , de las que 20 son españolas. Esa es la previsión inicial que ofrecen las compañías, que puede crecer conforme se acerque el inicio de la temporada, pero que ofrece ya una imagen muy fiel de lo que será la oferta de los meses fríos.

El balance es muy similar al de 2019 en el número de rutas, aunque todavía no se ha recuperado el nivel de frecuencias. En total son ocho menos que durante esta temporada de verano que concluye al tercera semana de octubre.

La aerolínea que lidera la actividad en San Pablo es Ryanair , que tiene programadas 51 conexiones, conservando la gran mayoría de las que ya opera y añadiendo algunas nuevas como Nurenberg y Baden Baden, con las que refuerza el mercado alemán que había quedado muy desatendido durante la crisis sanitaria. También se conservan contra todo pronóstico muchos de los vuelos a Marruecos que se abrieron cuando el tráfico marítimo estuvo restringido.

También es amplia la conectividad con Italia, volviendo a niveles de antes de la pandemia con rutas a doce aeropuertos. Entre los destinos hay algunos muy vacacionales como Cagliari, en la isla de Cerdeña que sólo se programa en verano, pero este año tendrá continuidad. Por el contrario, sigue sin remontar la oferta a Reino Unido con sólo tres destinos activos: Edimburgo, Manchester y Londres.

El grupo que todavía no ha confirmado si finalmente retomará el vuelo a Estocolmo es SAS , la compañía de bandera sueca, que lo anunció hace ya tres años, pero que no ha llegado casi ni a inaugurarlo. Los planes se frustraron en febrero de 2020 por la irrupción de la pandemia y no se volvieron a retomar. El año pasado se llegó a cargar el vuelo y se inició la comercialización de billetes, pero a última hora se desprogramó.

La oferta de invierno

Las ciudades españolas a las que se podrá volar desde Sevilla son: Santiago, La Coruña, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Santander, Asturias, Barcelona, Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca, Almería, Madrid, Melilla, Gran Canarias, Tenerife (Norte y Sur), Fuerteventura y Lanzarote.

Las conexiones desde Sevilla con aeropuertos extranjeros son: Cagliari, Turín, Milán (Malpensa y Bérgamo), Bolonia, Pisa, Venecia (Treviso), Roma (Ciampino y Fuimicino), Bari, Nápoles y Catania, en Italia ; Colonia, Franfurt (Hahn y del Meno), Nuremberg, Baden Baden y Munich, en Alemania ; Tolousse, Burdeos, Nantes, Marsella, Lyon, París (Beauvois, Orly y Charles de Gaulle), Nantes y Montpellier, en Francia ; Edimburgo, Manchserter y Londres (Stanted, Gatwick y Luton), en Reino Unido ; Dublín, en Irlanda ; Amsterdam y Eindhoven, en Holanda ; Lisboa y Oporto, en Portugal ; Agadir, Fez, Oujda, Tetuán y Tánger, en Marruecos ; Charleroi, en Bélgica ; Viena, en Austria ; Ginebra, en Suiza ; Billund, en Dinamarca ; Budapest, en Hungría ; Cracovia, en Polonia y Bucarest, en Rumanía .

Un avión de Vueling en la pista de San Pablo Juan Flores San Pablo supera los 600.000 pasajeros en mayo El aeropuerto de Sevilla alcanzó el pasado mes de mayo los 635.220 pasajeros, un 304% más que el año pasado, según los datos que publicó ayer Aena. La cifra es sólo un 7% menos que en 2019, que es el año de referencia por no estar afectado por la pandemia. El tráfico de pasajeros se ha ido recuperando conforme ha avanzado el ejercicio hasta sumar un total de 2,5 millones en los primeros cinco meses. La previsión es terminar diciembre en los niveles de 2017 si la situación sanitaria se mantiene controlada y el alza generalizada de precios no genera un gran impacto en el ámbito de los viajes. El aeródromo de San Pablo afronta esta recuperación con las nuevas instalaciones ya en funcionamiento. Desde el pasado mes de marzo los pasajeros utilizan las nuevas puertas de embarque de la zona ampliada que ha permitido ganar capacidad y agilidad en las operaciones.