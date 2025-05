Unas 100 personas provocan altercados contra el estado de alarma en las calles de Pino Montano

Alrededor de unas 100 personas protestaron la noche del martes en las calles del barrio sevillano de Pino Montano contra la instauración del estado de alarma y el toque de queda en el marco de la lucha contra la pandemia de Covid-19.

Los concentrados, incendiaron varios contenedores, y lanzaron petardos y piedras, según testigos presenciales. Sobre las 22.30 horas la Policía Nacional empezó a recibir llamadas de vecinos alertando de incidentes en la zona. Según los testigos, la gente gritaba «libertad» por las restricciones del Gobierno.

A esa hora mima hora se había realizado previamente una convocatoria a través de las redes sociales, posible origen de los altercados posteriores, que fue convocada bajo el lema « Por la libertad y el futuro de nuestro barrio . Concentración pacífica en defensa de los negocios del barrio» en la calle Cortijo de las Casillas, una de las principales del barrio sevillano. También se recordaba que era «obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia de seguridad».

En su mayoría eran jóvenes y se envió presencia policial, Unidad de Intervención Policial (UIP) y otros indicativos, según informaron a ABC fuentes de la Policía Nacional. Según estas fuentes, sobre las 23,30 horas , los incidentes habrían remitido, sin que por el momento consten detenciones o identificaciones por lo sucedido.

Emergencias Sevilla también informó del «Dispositivo policial desplegado en la zona de Pino Montano ante disturbios por grupos aislados. A la vez que agradecía la información aportada a través de un mensaje directo a este perfil de Twitter «que facilitará las diligencias penales iniciadas por Policía Local por estos hechos». A la vez que anunció la presencia de una operación policial en la zona con las recomendaciones que conlleva en estos casos: no correr, no gritar o evitar usar los teléfonos para no saturar las comunicaciones.

Por parte de la Policía Local se monitorizan las redes sociales, mediante técnicas OSINT (Open Source Intelligence) rastreando los perfiles convocantes y algunos de los que publicaron imágenes mientras participaban en los altercados. La información de estos perfiles, muchos de ellos ya eliminados, han quedado perfectamente salvados por los agentes que llevan la investigación para su inclusión en las diligencias abiertas .

Identificaciones

La Policía Local ha comunicado la identificación de dos de los integrantes de los grupos violentos que provocaron desordenes públicos anoche en Pino Montano. Una rápida actuación policial en redes sociales ha permitido obtener información para identificar a algunos de los participantes a quienes se denunciará por desórdenes públicos ante la autoridad judicial. La investigación de mantiene abierta.

Así las cosas, y tras un rápido trabajo policial, sobre las 01:30 horas, una dotación de Policía Local identificaba, en su domicilio, a uno de los integrantes del grupo informándole de la investigación en marcha y de la instrucción de diligencias por desórdenes públicos.

Por su parte, efectivos de Bomberos procedieron a extinguir tres contenedores incendiados y que fueron colocados en el centro de la calle Cortijo de las Casillas. Durante la extinción, los bomberos recibieron golpes por lanzamiento de objetos y botellas por parte de los alborotadores.

A lo largo de las próximas horas se llevarán a cabo nuevas actuaciones para identificar a otros participantes en los incidentes. La colaboración ciudadana a través de redes sociales con la Policía Local a través de los canales oficiales de Emergencias Sevilla ha sido clave en el avance de las pesquisas en marcha.

«Graves altercados»

El Delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera , ha seguido de cerca el avance del dispositivo de control, el posterior de monitorización de redes sociales y el avance de las investigaciones hasta bien entrada la madrugada. «No podemos permitir que grupos aislados alteren la tranquilidad de un barrio provocando graves altercados en una situación de crisis sanitaria en la que todos los esfuerzos se centran en evitar concentraciones para frenar el avance de la pandemia», afirmaba Cabrera, al tiempo que felicita la rápida respuesta de la Policía Local en estos hechos.

La gente grita “Libertad” en las protestas que se están produciendo en la barriada de #PinoMontano de Sevilla por las restricciones del gobierno. https://t.co/nSzOiBmNbf — Alessandro R. (@alebreviati) October 27, 2020