Absueltos cuatro agentes acusados de abuso policial tras un incidente en una discoteca de Sevilla

La Audiencia de Sevilla ha absuelto a cuatro agentes de la Policía Nacional denunciados por detención ilegal, lesiones y un delito contra la integridad moral por un joven por unos hechos ocurridos hace doce años. En la madrugada del ... 6 de junio de 2009 , el denunciante, un abogado madrileño, se encontraba en la capital hispalense junto a dos amigos. Fueron a la terraza Casin o, de donde fueron expulsados por la seguridad del local, que ante la oposición de uno de ellos, A.M.R.S., tuvo que llamar a la Policía Nacional. Ahí comenzó todo.

Sobre las 4,00 horas de la madrugada, uno de estos tres jóvenes fue requerido por un miembro de la seguridad de la discoteca para que saliera al exterior. Detrás llegaron los otros dos amigos. A.M.R., a la postre el denunciante de hechos juzgados, pidió explicaciones «de forma alterada», por lo que se les invitó a los tres para que se fueran del establecimiento .

Según la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a este periódico, en ese momento se originó una discusión entre los miembros de la seguridad y los tres jóvenes , por la negativa de éstos a irse. Querían volver al interior de la terraza.

Uno de los miembros de seguridad llamó a la Policía Nacional. Mientras tanto, A.M.R. continuaba nervioso y muy alterado por causas desconocidas (incluso tuvo un incidente con un miembro del servicio de seguridad por un móvil con el que pretendía grabar). En la puerta de la terraza hicieron acto de presencia hasta cuatro agentes , quienes pidieron identificación de los tres jóvenes para confeccionar un parte de intervención y le indicaron a todos los implicado en el altercado anterior, seguridad y jóvenes, que entre ellos podían formular las oportunas denuncias.

Quiso grabar con el móvil

Dos de los jóvenes se identificaron, pero A.M.R. se negó, mientras con un móvil hace ademán de estar grabando la secuencia , al tiempo que manifestaba que los porteros de la discoteca le habían pegado. Pese a las insistencias de los agentes para que se relajara y colaborara, se mostraba agresivo, por lo que fue «utilizando los agentes la fuerza mínima imprescindible ante la actitud obstruccionista» del denunciante.

La oposición fue tal hasta el punto que cayó al suelo en zona de albero y luego se incorporó, por lo que fue conducido a la Comisaría de Blas Infante para su identificación. Después de la identificación, A.M.R y los otros dos se fueron a la Comisaría de Triana para denunciar maltrato del servicio de seguridad de la discoteca y un abuso policial. Pero en esta Comisaría no se reciben denuncias y se dirigieron a la del Centro, ubicada en la Alameda de Hércules.

Cuando llegaron a la Comisaría sobre las 5,55 horas, A.M.R. «iba con la ropa manchada y con lesiones sin que se sepa con precisión su origen ni localización». En la Comisaría volvieron a encontrarse con los agentes. Volvieron a discutir. Los tres jóvenes abandonaron la Comisaría transcurridos aproximadamente quince minutos.

De la Alameda al hospital Virgen Macarena . Allí llegaron a las 6,35 horas. A.M.R. fue atendido de erosiones, policontusiones varias y esguince cervical. Horas después acudieron a los juzgados para denunciar a los porteros de la discoteca y al encargado de dicho establecimiento por amenazas y agresiones. Encima, añadió que «aparecieron cuatro policías nacionales, dos de paisano y dos de uniforme, que al llegar y hablar con los empleados de la discoteca y mientras uno de ellos hablaba con varios amigos del declarante los otros cogieron al declarante lo tiraron al suelo, lo esposaron y le golpearon, lo introdujeron en un vehículo policial dejándolo un rato allí y después lo trasladaron a una Comisaría y los cuatro policías que le detuvieron en la Comisaría le insultaron y le volvieron a pegar ».

Las dudas del tribunal

El mismo día, fue reconocido por el médico forense que apreció traumatismo craneoencefálico leve, erosiones superficiales en región nasal y cuello, mano y muñeca, dolor en ambas rodillas, tobillo derecho y testicular, contractura de la musculatura paravertebral, dolor en hombro, pequeños hematomas en codo, brazo y antebrazos.

Ese mismo días, pero ya en Madrid, amplió la denuncia contra los empleados de seguridad de la discoteca Casino y contra los diversos policías nacionales que, según el denunciante, se negaron a identificarse.

Éste es el relato de los hechos probados por el tribunal, que no considera que exista delito alguno en los hechos juzgados al tener «importantes y racionales dudas» sobre la comisión de los mismos.

Los inverosímiles recuerdos de hace doce años

En el juicio, el acusado, al ser abogado, ejerció su propia defensa. Declaró en primer lugar e hizo «un relato tan abundante, con datos tan prolijos, descendiendo tanto al detalle hasta en extremos casi irrelevantes en puntos concretos, a pesar de haber transcurrido doce años», que el tribunal, según explica en la sentencia, sintió que «estaba haciendo un relato 'ad hoc', a medida y tan detallado para que no se le escapara nada y fuera coherente con la secuencia de los hechos que había mantenido, pero, a pesar de su esfuerzo, no advertimos esa carencia de imparcialidad y de aplomo que le es exigible a un testigo que quiere ser verosímil en su testimonio».

« No nos transmitió credibilidad en su versión de los hechos, sino una idea apasionada de convencer al tribunal de que decía la verdad, que produjo el efecto contrario», señala la Sala en el fallo. Lo mismo apuntan de lo narrado por los amigos como testigos. Doce años después «no es verosímil tal dosis de recuerdos».

Concluye a este respecto el tribunal diciendo que el discurso de los tres jóvenes «es una repetición constante de una versión cuestionable e irreal de los hechos, aprendida por reiterada, para ser vertida en el juicio». Cargaron las tintas sobre los agentes, olvidándose de los porteros de la discoteca, que no han sido ni juzgados. La Fiscalía pedía la absolución para los cuatro agentes .

«No hay razón para que, si los otros dos jóvenes son identificados en la puerta sin problemas, con A.M.R. pasara lo contrario. No hay causa que justifique su actitud que denuncia como abuso policial. Algo tuvo que pasar que no se ha podido o no se querido transmitir al tribunal», señalan los tres magistrados.