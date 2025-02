Día 45 de encierro en Sevilla: preguntas sin respuestas

La salida de los niños a la calle se ha escalonado y la polémica por las aglomeraciones vividas el domingo se ha ido diluyendo. Hoy el foco estaba puesto en la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que iba a aclarar el plan de desescalada por fases. Al menos así se presentaba, porque de su intervención a eso de las seis de la tarde han quedado demasiadas preguntas por resolver...

Jesús Morillo. Si hay alguien en la casa para el que el coronavirus es algo a veces incomprensible, esos son los niños. Echan de menos a sus amigos del colegio, a los profesores, en definitiva, a sus rutinas del día a día. Por eso, ahora que pueden salir, la tarde se convierte en el momento más esperado del día. Una hora en la que subirse a las bicis y pasear por el río, recordando por unos minutos todo aquello que extrañaban desde que comenzó el confinamiento. A pesar de ello, cuando se encuentran con amigos no corren a abrazarse, sino que mantienen la llamada distancia social, incluso con más cuidado que nosotros los padres. Porque las salidas no dejan de tener algo de excepcional en este tiempo tan excepcional, del que tan difícil resulta olvidarse hasta paseando tranquilamente en bicicleta.

Julia B. Jiménez. Los días van amalgamándose, confundiéndose los unos con los otros, tras tantos días de confinamiento, por eso son tan importantes los pequeños detalles que los diferencian: las llamadas de los familiares y amigos, el sol que entra por la ventana y acaba con la grisura de muchas jornadas pasadas, o la risa de los pocos niños que se ven pasear por las calles del barrio.

Confío en el futuro de esos pequeños, espero que aprendan muchas lecciones importantes de esta terrible situación que estamos viviendo y sepan discernir qué es lo realmente fundamental y por lo que hay que luchar en los días venideros. No podemos abandonar a nadie a su suerte, porque cada uno de los miembros de esta sociedad es único, valioso e irremplazable. Habrá que tomar las medidas que sean necesarias para avanzar en una sociedad solidaria y sostenible, respetuosa con las diferencias y unida en valores cívicos inalienables.

Martín Laínez . Con tanta cantidad de datos que nos ha ofrecido Pedro Sánchez en la tarde de este martes sobre el plan de desescalada del Gobierno, uno se queda mudo ante las preguntas que me hacen mis hijos: ¿Entonces se puede ir a la playa en julio? ¿Tenemos que regresar al cole/instituto en mayo? ¿En septiembre seguiremos con las tareas en casa? ¿Cuándo podremos ir al Burger King todos juntos? ¿Podremos ir a ver la final de Copa del Rey? ¿Y el cine?... demasiadas cuestiones sin respuestas concretas.

Está claro que todas las administraciones están trabajando para frenar la pandemia, pero escuchar propuestas de la Junta por una parte, del Gobierno de la nación, por otra, de los ayuntamientos... lo que me provoca es tal tormenta de datos y fechas que uno no puede asimilar para resumir en dos o tres palabras las preguntas que me hacen mis hijos. «Gradualidad, mejor que fechas», como ha explicado el presidente del Gobierno. Es una manera de decir que no tengo respuestas.

Sabemos que esto es una carrera de fondo, con más obstáculos de los previstos y que cada día que pasa podemos conocer de nuevos que surjan o de la improvisación o bien del propio «bichito». Mientras tanto, y ante tantos datos, uno se ha apuntado a la filosofía del Cholo Simeone de ir «partido a partido» y ya veremos cómo y cuándo acaba esta «competición». ¿Y la vacuna del coronavirus para cuándo? Esa sí debe ser la pregunta que a todos nos interesa. Más bien, su respuesta, porque es lo que condiciona la vuelta a la ¿normalidad? Mucho ánimo para todos.