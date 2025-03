El 25% de estudiantes de Sevilla podrá pasar de curso con «cates» cuando se aplique la Ley Celaá

Uno de cada cuatro estudiantes sevillanos podría pasar de curso al final de la EducaciónSecundaria Obligatoria con asignaturas pendientes con la futura Lomloe, más conocida por la «Ley Celaá» . La polémica norma, que ha producido un enorme rechazo con más de millón y ... medio de firmas y numerosas manifestaciones en contra por las calles de toda España, flexibilizará la exigencia permitiendo que los estudiantes promocionen a cursos superiores con suspensos. Y eso se traducirá en la disminución del número de repetidores.

Es decir, si hasta ahora se promocionaba al curso siguiente con un máximo de dos materias pendientes , la idea es que esas restricciones se eliminen y la repetición sea algo excepcional. La consecuencia podría ser que en Sevilla cerca del 26 por ciento de esos estudiantes (o incluso más) promocionara con varias asignaturas pendientes.

La futura norma, que aún debe pasar por el Senado y volver al Congreso antes de ser definitivamente aprobada, explica en su artículo 28 que las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno.

Depende de los profesores

Sin embargo, el texto deja una puerta abierta a la flexibilidad ya que «podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica». Es decir, que dependerá de los profesores que puedan pasar con más materias suspensas de las que se permitían hasta ahora.

Este punto, uno de los que ha causado un gran rechazo entre padres, centros y sindicatos porque consideran que se pretende acabar con la cultura del esfuerzo entre los estudiantes , es importante si se tiene en cuenta la situación de Sevilla en cuanto a resultados académicos se refiere.

Y es que sólo el 58 por ciento de los estudiantes del último año de Secundaria (4º de ESO) terminó el curso con todas las asignaturas superadas. El dato se extrae de las estadísticas del Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre resultados académicos del curso 2017/2018 (el último del que hay datos). Esas cifras reflejan que Sevilla está por detrás de la media nacional en casi todos los parámetros ya que a nivel nacional fue más del 67 por ciento los que pasaron de curso sin que les quedara ninguna.

Muy por detrás de la media

Las estadísticas oficiales revelan que más del quince por ciento no logró pasar de curso al final de la ESO. Aunque más del 84 por ciento logró promocionar finalmente, ese porcentaje está también dos puntos por debajo de la media nacional.

Pero, sobre todo, hay un dato que también es significativo: el 26 por ciento acabó el curso con materias que no pudo superar y por tanto, uno de cada cuatro estudiantes que acaban la ESO serán susceptibles de pasar al Bachillerato con materias pendientes en caso de que la Ley Celaá quede finalmente aprobada en los términos que se planteaba de relajación de la exigencia para promocionar de un curso a otro con materias pendientes . A ellos habría que sumar ese porcentaje superior al quince por ciento de repetidores y que con la futura regulación también podría ser susceptible de pasar de curso. El dato es preocupante si se tiene en cuenta que Sevilla está en este parámetro siete puntos peor que la media nacional que refleja que sólo el 19 por ciento acabó el ciclo de ESOcon materias pendientes.

Se trata de unas cifras que acentúan la crítica situación del sistema educativo y que, según el portavoz de Mas Plurales, Jesús Muñoz de Priego, ponen sobre aviso de que la Ley Celaá opta por «esconder debajo de la alfombra el problema». Desde la plataforma se asegura que el problema es que esos alumnos no alcanzan las competencias y los contenidos y eso no desaparece porque promocionen. Por ello Muñoz de Priego cree que la solución estaría en dar «más autonomía a los centros» para afrontar los problemas y dar respuesta a los alumnos. Y todo porque, a su juicio, el sistema educativo «está demasiado encorsetado» y es «excesivamente intervencionista» ya que impide la creatividad de los expertos, «que están en los centros, no en el ministerio. Desde la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada, Cece, su secretario general, Rafael Caamaño, cree que las estadísticas son «preocupantes» como los datos de abandono y fracaso escolar.