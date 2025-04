El director del aeropuerto de Sevilla: «El turismo crece en los periodos valle, no hay riesgo de saturación»

El aeropuerto de San Pablo vive el mejor momento de su historia. La obra que culminó hace un par de años supuso la mayor transformación en los últimos 30 años. Es más, cerró 2024 con 9 millones de pasajeros, el mejor dato de su historia. ... Algo que ya pasó 2023 y todo apunta a que también suceda en 2025. El director del aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes, opina en esta entrevista sobre el éxito del aeródromo que dirige desde hace cuatro años, planes futuros y el margen de crecimiento que puede soportar.

-El aeropuerto ha vivido en los últimos años un crecimiento histórico en el que cada temporada supera la anterior, dando un cambio muy significativo en la última década

Intentamos que no nos cojan nada de sorpresa y visto lo que tenemos, hacemos récord sobre récord. Los equipos están muy preparados. Hay turnos semanales con los operadores para que todo esté listo y sigan teniendo actividad y una preparación. Y desde el punto de vista personal, lo vivo con mucha ilusión.

Ha habido un salto diferencial. El aeropuerto hace 10 años era un tercio de la actividad que tenemos ahora. Cuando llegue, en el Covid, ya había habido una transformación de infraestructuras para afrontar este crecimiento. Lo he presenciado en primera persona y es un orgullo tremendo. El aeropuerto no es solo quien hace posible, la razón principal es que el destino Sevilla y Andalucía se ha puesto de moda. No solo trabajamos para promocionar el destino, también trabajamos que cuando se dé el crecimiento no seamos obstáculos. Por la parte que nos toca, es mucho trabajo para asegurar que nuestro aeropuerto sea el destino perfecto. Después, será la compañía quien tome la decisión, pero que no quede sin tener lo que esté en nuestra mano

-¿Qué se lleva el aeropuerto del congreso de conectividad aérea que acaba de acoger la cuidad?

-Routes es, justamente, buena prueba de ello. El hecho de que se haya decidido poner aquí es un síntoma de que es una ciudad referente y ha habido un esfuerzo importante por parte de las administraciones.

Por otro lado, el efecto de Routes va a ser un punto de inflexión. No solo es que se hayan concentrado los que hacen rutas. Sevilla es muy famosa y muy desconocida a la vez. Sé que tienen estudios de otras ediciones en las que una vez celebrado el congreso se ha producido un crecimiento económico y un incremento en la conectividad.

-¿Dónde esta el límite de crecimiento del aeropuerto, existe un riesgo de saturación?

Nosotros realizamos un análisis al que nos tenemos que ajustar. La cifra anual ahora mismo está en los 10 millones pasajeros. Trabajamos con los sistemas de horarios, por lo que la combinación de esto es esos 10 millones; tiene un poco de trampa.

Ahora se está creciendo mucho en los periodos valle, por lo que no se está saturando. De todas formas, nunca ha sido un destino muy estacional.

El turista ya no visita una sola ciudad, sino que quiere moverse. Buscamos destinos cerca donde quieran ir. Se está trabajando para ello con las diferentes instituciones lo que se traduce en una ventaja.

-¿Cual será la siguiente actuación en el aeropuerto?

La siguiente obra de gran envergadura en un principio será la construcción de una nueva zona de cara y un nuevo edificio. Esto mejor alta capacidad de carga, en el aeropuerto llegan 3 aviones de carga al día. Tiene sentido separarlo de la zona comercial.

Se han planteado actuaciones de menor calado. Las zona de actuación se dividen en subsistemas que se amplia nominalmente. Se analiza cada tramo como por ejemplo los mostradores o el filtro de pasajeros y se actúa -en este cao ampliándolo- si se necesita en esos tramos específicos.

-¿Está en ese horizonte una nueva pista? En otros aeropuertos como el de Alicante, se ha dado un crecimiento muy repentino del turismo y reclaman que no son capaces de gestionar el volumen con una sola

En el corto y medio plazo, no existe una necesidad. Ahora mismo no tiene sentido que el aeropuerto de Sevilla tenga dos pistas. No conozco en concreto el caso de Alicante, pero sí conozco a Aena y no suele nunca «pillarnos el toro». Siempre tenemos un plan.

-¿Por qué si Sevilla es la cuarta ciudad de España, no tiene el cuarto aeropuerto del país?

No es lógico que el tamaño de la ciudad determine el tamaño del aeropuerto. Hay destinos con una población mucho menor -como puede ser cualquiera de las islas- pero con un turismo muy elevado, por lo están más equipadas.

Es verdad que tenemos mucha capacidad potencial como ciudad pero no se quiere centrar en eso. Hay que fijarse en el área de captación, el resto de provincias de alrededor incluso Extremadura y sur de Portugal. Obviamente la ciudad por si sola es una suerte. De hecho, todos los asistentes de Routes han aluciando con ello.

-¿Van a llegar los vuelos de largo radio a Sevilla como tanto se escucha decir por parte de las administraciones?

Todo lo de largo radio es cuestión de tiempo. Hay una serie de flujos de pasajeros de momento indirecto. Es también parte de la estrategia como empresa conectar con los principales hub. Ya existen rutas intercontinentales: África y Estambul. Hay muchas rutas deseadas por las que se han plantado muchas semillas que alguna terminará por brotar. Una ruta nueva para una compañía es mucho riesgo y gasto. La decisión de abrirla dependerá de lo rentable que sea en función de la disponibilidad de aviones.

Ahora se trabaja en la opción de unos aviones de menor tamaño, que son capaces de soportar la distancia desde Sevilla a la costa este de EE. UU. Me consta que hay interés por varias compañías y Routes ha sido una oportunidad para fortalecer las relaciones con dichas compañías. La suerte es que Aena opera y tiene relación con todas las aerolíneas del mundo. Y a nivel local es una ventaja que hayan podido venir al congreso de la pasada semana. El mercado decidirá.

-¿Y qué me puede decir respecto a la conexión de Santa Justa con el aeropuerto?

Nosotros trabajamos tanto para las compañías aéreas como para los clientes, por lo que todo lo que sea para ellos será un beneficio y un logro. Ahora bien, no es competencia nuestra. Cuando las administraciones nos han contactado nosotros hemos facilitado toda la información. Será bienvenido cuando llegue el momento.