Suscríbete a
ABC Premium

Una sentencia reconoce la incapacidad permanente total a un exfutbolista apartado de competición por una grave lesión

Sufre afecciones «crónicas e irreversibles» que le impiden desarrollar su profesión

Juan Rafael Fuentes Hernández en su presentación con el Español
Juan Rafael Fuentes Hernández en su presentación con el Español EL PUNT
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un juzgado ha reconocido al exfutbolista Juan Rafael Fuentes Hernández, apartado de la competición en 2018 con sólo 29 años de edad como consecuencia de una grave lesión, la incapacidad permanente total para su profesión habitual, fruto de un litigio que plantea todo un ... debate debido a las singularidades del caso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app