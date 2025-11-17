El semáforo de la SE-40 sigue en rojo: dos tramos en obras y cuatro sin plazo
El sector de la carretera entre Salteras y Valencina y entre esta localidad y Espartinas están ya adjudicados
Los tres del arco norte están desactualizados y el cierre sur con el puente sobre el río sigue en redacción
El Gobierno desbloquea los suelos para construir el puente de la SE-40 en Sevilla
Los tramos de la SE-40
Tramo
Salteras (A-66) - La Algaba (A-8006)
Longitud
4,5 km
Estado actual
Proyecto desfasado
Presupuesto y plazo
Por determinar
Tramo
La Algaba (A-8006) - La Rinconada (acceso Norte) (A-8006)
Longitud
4,2 km
Estado actual
Proyecto desfasado
Presupuesto y plazo
Por determinar
Proyecto adjudicado o
en ejecución
Proyecto desfasado o
en actualización
Ya en servicio
Tramo
Valencina de la
Concepción (A-8077) -
Salteras (A-66)
Longitud
9,7 km
Estado actual
Recién comenzado
Puesta en servicio
2029
Presupuesto
116,4 millones
La Rinconada
Tramo
La Rinconada-A4
Estado actual
Proyecto desfasado /
En actualización
Presupuesto y plazo
Por determinar
Algaba
SE-40
A-8009
A-66
Santiponce
A-4
SE-30
Tramo
Espartinas (A-49) -
Valencina de la
Concepción (A-8077)
Longitud
4,3 km
Estado actual
Adjudicado
Puesta en servicio
2029/2030
Presupuesto
84,6 millones
Olivares
Tramo
La Rinconada (A-4)
(sentido Cádiz) -
Alcalá de
Guadaíra (A-92)
Longitud
10,2 km
Apertura
2011
Valencina
Salteras
SE-40
Castilleja
de la Cuesta
Gines
Torreblanca
Sevilla
SE-40
Espartinas
Tomares
Bormujos
A-49
Tramo
Dos Hermanas-
Coria del Río
Longitud
5,5 km
Estado actual
En redacción
Puesta en servicio
Por determinar
San Juan
de Aznal.
Tramo
Alcalá de Guadaíra
(A-92) - Alcalá de
Guadaira (A-376)
Longitud
6,4 km
Apertura
2013
A-92
Tramo
Almensilla (A-8054)-
Espartinas (A-49)
Longitud
7,7 km
Apertura al tráfico
2018
Alcalá de
Guadaíra
Mairena
del Aljarafe
Gelves
A-376
Montequinto
Palomares
SE-40
N-IV
Bellavista
Tramo
Alcalá de Guadaíra ,(A-3769) - Dos
Hermanas (A-4) (sentido Cádiz)
Longitud
8,1 km
Apertura
2019
Almensilla
A-4
Tramo
Coria del Río (A-8058) -
Almensilla (A-8054)
Longitud
6,9 km
Apertura al tráfico
2018
SE-40
Este tramo incluye la construcción de un puente sobre el río Guadalquivir
Presupuesto
688 millones
Dos Hermanas
Coria
Puebla
del Río
Fuente: Ministerio de Transportes
Gráfico: ABC SEVILLA
