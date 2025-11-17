Suscríbete a
ABC Premium

El semáforo de la SE-40 sigue en rojo: dos tramos en obras y cuatro sin plazo

El sector de la carretera entre Salteras y Valencina y entre esta localidad y Espartinas están ya adjudicados

Los tres del arco norte están desactualizados y el cierre sur con el puente sobre el río sigue en redacción

El Gobierno desbloquea los suelos para construir el puente de la SE-40 en Sevilla

Los tramos de la SE-40

Tramo

Salteras (A-66) - La Algaba (A-8006)

Longitud

4,5 km

Estado actual

Proyecto desfasado

Presupuesto y plazo

Por determinar

Tramo

La Algaba (A-8006) - La Rinconada (acceso Norte) (A-8006)

Longitud

4,2 km

Estado actual

Proyecto desfasado

Presupuesto y plazo

Por determinar

Proyecto adjudicado o

en ejecución

Proyecto desfasado o

en actualización

Ya en servicio

Tramo

Valencina de la

Concepción (A-8077) -

Salteras (A-66)

Longitud

9,7 km

Estado actual

Recién comenzado

Puesta en servicio

2029

Presupuesto

116,4 millones

La Rinconada

Tramo

La Rinconada-A4

Estado actual

Proyecto desfasado /

En actualización

Presupuesto y plazo

Por determinar

Algaba

SE-40

A-8009

A-66

Santiponce

A-4

SE-30

Tramo

Espartinas (A-49) -

Valencina de la

Concepción (A-8077)

Longitud

4,3 km

Estado actual

Adjudicado

Puesta en servicio

2029/2030

Presupuesto

84,6 millones

Olivares

Tramo

La Rinconada (A-4)

(sentido Cádiz) -

Alcalá de

Guadaíra (A-92)

Longitud

10,2 km

Apertura

2011

Valencina

Salteras

SE-40

Castilleja

de la Cuesta

Gines

Torreblanca

Sevilla

SE-40

Espartinas

Tomares

Bormujos

A-49

Tramo

Dos Hermanas-

Coria del Río

Longitud

5,5 km

Estado actual

En redacción

Puesta en servicio

Por determinar

San Juan

de Aznal.

Tramo

Alcalá de Guadaíra

(A-92) - Alcalá de

Guadaira (A-376)

Longitud

6,4 km

Apertura

2013

A-92

Tramo

Almensilla (A-8054)-

Espartinas (A-49)

Longitud

7,7 km

Apertura al tráfico

2018

Alcalá de

Guadaíra

Mairena

del Aljarafe

Gelves

A-376

Montequinto

Palomares

SE-40

N-IV

Bellavista

Tramo

Alcalá de Guadaíra ,(A-3769) - Dos

Hermanas (A-4) (sentido Cádiz)

Longitud

8,1 km

Apertura

2019

Almensilla

A-4

Tramo

Coria del Río (A-8058) -

Almensilla (A-8054)

Longitud

6,9 km

Apertura al tráfico

2018

SE-40

Este tramo incluye la construcción de un puente sobre el río Guadalquivir

Presupuesto

688 millones

Dos Hermanas

Coria

Puebla

del Río

Fuente: Ministerio de Transportes

Gráfico: ABC SEVILLA

Los tramos de la SE-40

Proyecto adjudicado o

en ejecución

Proyecto desfasado o

en actualización

Ya en servicio

La Rinconada

Algaba

SE-40

A-8009

A-66

Santiponce

A-4

SE-30

Olivares

Valencina

Salteras

SE-40

Castilleja

de la Cuesta

Gines

Torreblanca

Sevilla

SE-40

Espartinas

Tomares

Bormujos

A-49

San Juan

de Aznal.

A-92

Alcalá de

Guadaíra

Mairena

del Aljarafe

Gelves

A-376

Montequinto

Palomares

SE-40

N-IV

Bellavista

Almensilla

A-4

SE-40

Dos Hermanas

Coria

Puebla

del Río

Tramo

Salteras (A-66) - La Algaba (A-8006)

Longitud

4,5 km

Estado actual

Proyecto desfasado

Presupuesto y plazo

Por determinar

Tramo

La Algaba (A-8006) - La Rinconada (acceso Norte) (A-8006)

Longitud

4,2 km

Estado actual

Proyecto desfasado

Presupuesto y plazo

Por determinar

Tramo

La Rinconada-A4

Estado actual

Proyecto desfasado /

En actualización

Presupuesto y plazo

Por determinar

Tramo

La Rinconada (A-4)

(sentido Cádiz) -

Alcalá de

Guadaíra (A-92)

Longitud

10,2 km

Apertura

2011

Tramo

Alcalá de Guadaíra

(A-92) - Alcalá de

Guadaira (A-376)

Longitud

6,4 km

Apertura

2013

Tramo

Alcalá de Guadaíra (A-3769) - Dos Hermanas (A-4) (sentido Cádiz)

Longitud

8,1 km

Apertura

2019

Tramo

Dos Hermanas- Coria del Río

Longitud

5,5 km

Estado actual

En redacción

Puesta en servicio

Por determinar. Este tramo incluye la construcción de un puente sobre el río Guadalquivir

Presupuesto

688 millones

Tramo

Almensilla (A-8054)-

Espartinas (A-49)

Longitud

7,7 km

Apertura al tráfico

2018

Tramo

Espartinas (A-49) -

Valencina de la

Concepción (A-8077)

Longitud

4,3 km

Estado actual

Adjudicado

Puesta en servicio

2029/2030

Presupuesto

84,6 millones

Tramo

Valencina de la

Concepción (A-8077) -

Salteras (A-66)

Longitud

9,7 km

Estado actual

Recién comenzado

Puesta en servicio

2029

Presupuesto

116,4 millones

Tramo

Coria del Río (A-8058) -

Almensilla (A-8054)

Longitud

6,9 km

Apertura al tráfico

2018

Fuente: Ministerio de Transportes

Gráfico: ABC SEVILLA

Javier Macías

Javier Macías

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La SE-40 sigue en el centro del debate sobre las grandes infraestructuras pendientes del Estado en Sevilla. Dieciocho años después del inicio de la obra, el gran anillo metropolitano de Sevilla avanza con una lentitud que contrasta con la creciente presión sobre ... la SE-30, al límite de capacidad en hora punta. A pesar de algunos movimientos en 2025, el proyecto sigue mostrando un 'semáforo en rojo' en más de la mitad de sus tramos. De ellos, sólo dos están adjudicados y otros cuatro carecen de fecha para su puesta en marcha. La foto fija es la de una infraestructura esencial que continúa sin una hoja de ruta definitiva y cuya factura final superará ampliamente los 1.000 millones, una carga que tendrá que asumir el próximo Gobierno en su práctica totalidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app