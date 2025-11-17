El semáforo de la SE-40 sigue en rojo: dos tramos en obras y cuatro sin plazo

La SE-40 sigue en el centro del debate sobre las grandes infraestructuras pendientes del Estado en Sevilla. Dieciocho años después del inicio de la obra, el gran anillo metropolitano de Sevilla avanza con una lentitud que contrasta con la creciente presión sobre ... la SE-30, al límite de capacidad en hora punta. A pesar de algunos movimientos en 2025, el proyecto sigue mostrando un 'semáforo en rojo' en más de la mitad de sus tramos. De ellos, sólo dos están adjudicados y otros cuatro carecen de fecha para su puesta en marcha. La foto fija es la de una infraestructura esencial que continúa sin una hoja de ruta definitiva y cuya factura final superará ampliamente los 1.000 millones, una carga que tendrá que asumir el próximo Gobierno en su práctica totalidad.

Dos tramos adjudicados

Los únicos avances tangibles se concentran en el sector noroeste. El Ministerio de Transportes ha adjudicado este año por 116,4 millones el tramo entre Salteras y Valencina de la Concepción. Un total de 8,4 kilómetros que incluyen un viaducto y once estructuras complementarias. Las obras las está ejecutando ya una UTE encabezada por Azvi y Martín Casillas, con un plazo de 53 meses y horizonte de finalización en 2029.

También se ha adjudicado esta semana el tramo Valencina-Espartinas, clave para conectar con la A-8077. El Ministerio lo licitó por 101,3 millones y finalmente lo contrató por 84,6 millones a la UTE Ferrovial-Heliopol, con cuatro años de ejecución. Son dos tramos estratégicos, ambos con proyecto actualizado y que permiten avanzar -aunque sea lentamente- en el cierre del arco noroeste.

Estos contratos suponen oxígeno para una obra que lleva años en vía muerta, tantos como Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno. No obstante, su impacto sigue siendo limitado: el anillo completo requiere muchos más movimientos simultáneos y no uno o dos tramos aislados cuya inversión, además, se abonará en un 90% en las anualidades de 2027 en adelante. Además, ambos estarán finalizados, como pronto, a finales de la década.

El arco norte, desactualizado

La situación es mucho peor en los tres tramos que conforman el arco norte. Entre Salteras y La Algaba, entre La Algaba y La Rinconada, y desde ese punto hasta el enlace con la A-4, los proyectos están desfasados. Por ello, requieren que se licite de nuevo su redacción con modificaciones profundas para actualizar su coste. Han quedado obsoletos por cambios en la normativa técnica, variaciones de trazado y nuevas exigencias medioambientales. Estos ajustes obligan prácticamente a rehacer los documentos, lo que retrasa años la salida a concurso.

El Ministerio no ha dado fechas. Ni horizonte de aprobación ni compromiso presupuestario. Toda la franja norte sigue en una especie de limbo técnico que revela la fragmentación con la que se ha abordado históricamente la SE-40: tramos sueltos que avanzan dependiendo de la coyuntura, pero sin una planificación sólida de conjunto.

El único cuya actualización ha salido a licitación es el enlace entre La Rinconada y la A-4, por 3,49 millones de euros. Está previsto invertir unos 147 millones de euros en desplegar un tramo de 9,7 kilómetros de longitud. La actualización del proyecto salió a concurso el pasado mes de abril. De los otros dos tramos desfasados del arco norte no se sabe nada.

El cierre sur: el puente

El punto más crítico sigue siendo el cierre sur, el tramo entre Dos Hermanas y Palomares/Coria del Río, donde se proyecta un puente atirantado sobre el río Guadalquivir. Es el tramo más caro, más complejo, polémico y más determinante para dar sentido al anillo completo.

El Ministerio ha aprobado recientemente el trazado definitivo y ha puesto a información pública el proyecto. Su intención es comenzar las obras de los viaductos de aproximación el año que viene, aunque ni siquiera hay presupuestos. El pasado marzo se encargó a la empresa pública Ineco la redacción del proyecto constructivo del vano central, por algo más de 13 millones. Son dos años de plazo para rematarlo, de forma que hasta el primer trimestre de 2027 no estará listo. A partir de ahí, si no hay ningún contratiempo -los ingenieros han impugnado el dedazo a esta sociedad que pertenece al Ministerio-, tendrán que licitarse las obras y adjudicar el contrato. Unas labores que, como mínimo, duran seis meses. En el mejor de los casos, el puente estará en construcción a finales de 2027, con un plazo de ejecución aún por determinar. La inversión total de este tramo sur de la SE-40 sí se ha dado a conocer: más de 688 millones de euros.

Siete años sin obras

Mientras tanto, la realidad es contundente: desde 2018, cuando se inauguró el último de los cinco tramos operativos, no se ha abierto ni uno más. Y tampoco ha habido obras en marcha. El Gobierno de Pedro Sánchez ha mareado la perdiz en todo este tiempo, y no ha sido hasta ahora cuando ha empezado a remover el terreno del arco noroeste de la segunda circunvalación, posponiendo eso sí toda la inversión a la siguiente legislatura.

Este ritmo tiene consecuencias: la SE-30 sigue saturada y los municipios del Aljarafe, con más de 300.000 habitantes, continúan dependiendo de una ronda colapsada en hora punta. La infraestructura que debía descongestionar Sevilla es hoy un rosario de tramos inconexos.

Con el puente del sur como pieza más onerosa, la factura global de los tramos pendientes de la SE-40 superará con creces los 1.000 millones de euros anunciados en 2019. Todo ello en un contexto fiscal incierto y con presupuestos prorrogados. Aunque Transportes mantiene como horizonte 2030 para completar la obra, la realidad apunta a más allá.

El balance global es desolador: dos tramos adjudicados sobre seis pendientes, tres con proyectos que hay que rehacer y uno -el más importante- en los papeles... y con pleitos por resolverse. El semáforo de la SE-40 no sólo sigue en rojo: amenaza con quedarse así durante mucho más tiempo si no se imprime un cambio de ritmo y se dota a la infraestructura de un calendario realista y un presupuesto estable.