Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 11 de julio de 2023

Buenos días, estas son las informaciones principales de ABC de Sevilla para hoy, martes 11 de julio de 2023.

Andalucía llegará a los 50 grados de calor por el cambio climático

Andalucía atraviesa estos días la segunda ola de calor del verano. El episodio, provocado por la llegada de aire desde África puede hacer que la comunidad supere su récord de altas temperaturas o, al menos, se quede muy cerca. La plusmarca actual la tiene la localidad de La Rambla, en Córdoba. Allí, a las cinco menos veinte del 14 de agosto de 2021 los mercurios llegaron a los 47,6 grados.

Según explica el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, la comunidad cumple con todas las características de una ola de calor ahora mismo: se dan temperaturas por encima de los 40 grados; lo hace en tres días de una cadencia de cuatro; y afecta a una gran parte del territorio.

Feijóo sale al ataque y neutraliza a Sánchez en el cara a cara

Pedro Sánchez se lo jugaba todo ayer: esculpir un descanse en paz sobre su aspiración de volver a gobernar o insuflarle el oxígeno necesario para mantenerla viva hasta el 23J y dar tiempo así a una milagrosa remontada.

Alberto Núñez Feijóo, aunque favorito en las encuestas, no partía de una posición tan cómoda como para apostarlo todo a no equivocarse. No quiere ganar las elecciones sino a gobernar sin Vox y eso no lo vaticinan con claridad los sondeos publicados. Por ello, el presidente del PP se arremangó y salió a matar esa aspiración de remontada de Sánchez y éste -acostumbrado a un Feijóo menos intenso- acabó encontrándose a la defensiva, perdido en una estrategia de moderar el tono que no supo manejar hasta el punto de acabar abusando de las interrupciones, hablando en segundo tono y sacando el 11-M y los sobresueldos de la anterior etapa del PP para atacar al líder popular.

Ceses en la Policía Local de Sevilla: Sanz ejecuta la expulsión de los agentes que eludió el PSOE

La sentencia judicial que conmina al Ayuntamiento de Sevilla a anular parte de las oposiciones de 2012 a la Policía Local y a que expulse a los agentes que consiguieron una plaza en ese proceso se hizo firme el pasado 22 de marzo con la inadmisión del último recurso. Han transcurrido ya casi cuatro meses y en todo este tiempo, el anterior Gobierno municipal, que llevaba litigando años para esquivar la medida de cesar a los agentes, se ha limitado a pedir dos informes jurídicos que ya le advirtieron en mayo al exalcalde Antonio Muñoz que tenía que echar sí o sí a 34 de los 44 funcionarios policiales señalados. Sobre los otros 10 había discrepancias sobre su futuro laboral más inmediato por haber participado en otros procesos como la permuta de puestos de trabajo que los ha llevado a destinos fuera de Sevilla o la promoción interna.

Sin embargo, la única medida que se ha adoptado para hacer cumplir la decisión de la juez no ha llegado hasta después de las elecciones municipales, la toma de posesión del nuevo equipo y la entrada por registro de un escrito de la juez del Contencioso nº 7 en el que reclamaba rendir cuentas sobre el nivel de ejecución de la sentencia.

La momia de Carmona vivió en el siglo I, tenía 40 años y era de una familia rica

Un vecino de la localidad de Carmona se estaba haciendo una piscina en el patio de su casa cuando, al meter la excavadora para hacer el agujero, encontró un tumba, que era nada menos que un importante descubrimiento arqueológico: un enterramiento romano de hace 2.000 años que guarda secretos de la época, y, sobre todo, joyas del mar Báltico que pertenecieron a una mujer adinerada que al morir tendría unos 40 años.

Aunque el descubrimiento fue hecho antes de la pandemia, concretamente en el año 2019, ahora el equipo que ha participado en la investigación, el catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Córdoba, José Rafael Ruiz Arrebola junto con los profesores Fernando Lafont,Dolores Esquivel y Daniel Cosano han podido certificar nuevos datos sobre la procedencia y sobre los usos funerarios de los romanos en aquella época y determinar el valor de esas joyas.

Emvisesa paraliza la rehabilitación de una casa histórica de Sevilla por la inviabilidad del proyecto

El nuevo director gerente de Emvisesa, la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, Manuel Morillo, ha decidido «no adjudicar» el contrato para las obras de rehabilitación del edificio para alojamientos colaborativos protegidos –conocido como coliving– situado entre las calles García Ramos y Mendoza Ríos, en el centro de la capital andaluza. La intervención estaba presupuestada en 3,3 millones de euros.

En la resolución publicada en la plataforma de contratación se recoge que Emvisesa «no promoverá una nueva licitación del objeto del contrato en tanto subsistan las razones descritas», y que se resumen en la «necesidad de llevar a cabo un análisis de las características técnicas-económicas de la actuación para su posterior modificación de modo que quede garantizada la viabilidad económica del proyecto».

Scorpions promete un concierto histórico de rock en Icónica Sevilla Fest

La tercera edición del Icónica Fest Sevilla se encuentra en su quinta y penúltima semana, por su escenario han pasado grandes artistas como Pablo López, Pastora Soler o Vanesa Martín, entre muchos otros que han hecho las delicias de un público completamente entregado ante la magia de la Plaza de España.

Esta vez, para abrir otra semana de música sin descanso, este martes a las 22.00 horas tendrá lugar el concierto del mítico grupo alemán Scorpions, que se dejará la piel encima del escenario con temas atemporales que todos hemos cantado alguna vez como 'Still loving you' o 'Wind of change'. Esta banda de rock histórica ha logrado trascender en el tiempo desde los años 60 y pasar de generación a generación con sus ritmos eléctricos.