Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 30 de enero de 2024

Buenos días, estas son las informaciones principales de ABC de Sevilla para hoy, martes 30 de enero de 2024.

1. El Ayuntamiento de Sevilla ya puede declarar barrios saturados para frenar las licencias de pisos turísticos.

El decreto regulador de las viviendas turísticas que aprobó este lunes el Consejo de Gobierno de la Junta permitirá declarar barrios completos e incluso edificios como espacios saturados. La norma no utiliza exactamente ese término, pero lo contempla así en el artículo 2 que es en el que se apoyarán los ayuntamientos poder elaborar sus ordenanzas o realizar modificaciones de los planes urbanísticos.

Ese será el primer paso que dé Sevilla, tal como se desprende del decreto que ha analizado ABC. El Consistorio ya dispone de una modificación puntual del PGOU, que culminó el anterior equipo de Gobierno, pero es necesario adaptar la nueva terminología. Como poco, ese trámite llevará entre seis y diez meses. No obstante, ya cuenta con una herramienta legal para poder trabajar. Y el primer punto será definir muy bien esas zonas saturadas como pueden ser el barrio de Santa Cruz, la Alfalfa, el Arenal o incluso todo el Casco Histórico.

2. Un incendio en la estación del metro de Sevilla en San Bernardo obliga a desalojar la zona.

Un incendio que se ha declarado en la mañana de este martes en la estación de San Bernardo de la línea 1 del Metro de Sevilla ha obligado a evacuar a los usuarios a través de la estación de cercanías. Se ha desplegado un dispositivo de Policía Local de Sevilla y Bomberos en la zona por el aviso del fuego en las escaleras mecánicas de la estación del Metro de Sevilla a las 08:07 horas de este martes, según ha informado Emergencias Sevilla en sus redes sociales. No hay heridos y los trenes no harán parada en esta estación hasta que se restablezca la normalidad.

En coordinación con Metro de Sevilla se ha procedido ha evacuar a los usuarios allí presentes a través de la estación de cercanías, impidiendo el acceso al interior del recinto y quedando confinada la zona afectada.

3. Un informe de la Junta de Andalucía cifra en 3 millones el valor del murillo de Abengoa.

Mucho se ha hablado y escrito sobre el valor del murillo de Abengoa que salió a subasta y que responde de una deuda de 8 millones de euros de la multinacional con la Seguridad Social. Las diferentes cifras que se han barajado han llevado al consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, a pedir un informe para determinar la posición que adoptará el Gobierno andaluz si ejerce el derecho de tanteo y retracto. Ese informe ha visto ya la luz y determina que el óleo en cuestión vale tres millones de euros en el mercado nacional, ya que su salida está restringida al ser un Bien de Interés Cultural (BIC), según ha podido saber ABC.

La Seguridad Social, un acreedor preferente con privilegio especial en el concurso y liquidación de la matriz de Abengoa, renunció a la dación en pago de la deuda, es decir, a quedarse con la obra para saldar la deuda. La obra salió a subasta con una valoración de 586.000 euros, aunque estaba pignorada por la deuda de ocho millones de Abengoa y filiales con la Seguridad Social.

4. El PSOE acusa a los jueces de querer influir en el Congreso justo antes de la votación de la amnistía.

La víspera de la votación de la ley de amnistía, que tendrá lugar este martes en el Congreso de los Diputados, el PSOE estalló definitivamente contra los jueces. Puso buen cuidado de no hacerlo de viva voz ni en público, pero el mensaje trasladado por fuentes de la dirección del partido, de la máxima solvencia y autoridad en el mismo, no dejó lugar a dudas. Los socialistas atribuyen a los jueces razones espurias en sus actuaciones sobre el 'procés' o, dicho de otra forma, consideran que están haciendo política desde los tribunales.

«Tienen un objetivo muy claro», señalan desde la Ejecutiva Federal, que ayer no se reunió como suele hacer semanalmente, pero que no dejó de trasladar su malestar después de una nueva decisión, en este caso de un juzgado de Barcelona, para reactivar la causa sobre la injerencia rusa en lo sucedido en Cataluña en 2017 y, más en concreto, sobre la relación de Carles Puigdemont y el Kremlin. «Cada vez que el legislativo mueve ficha un juez mueve ficha», señalan las mismas fuentes, que califican de «horrible» que eventualmente esos magistrados quieran, como insinúa la cúpula socialista, «influir» en las leyes o procesos en marcha, en este caso de la amnistía, el pago fundamental realizado por Pedro Sánchez para lograr en noviembre los siete votos de Junts y con ellos una nueva investidura.

5. Ataques a Alaya y a la «malvada» Guardia Civil, y chascarrillos telefónicos en el juicio de las facturas falsas de UGT.

Balones fuera en todas direcciones. Los letrados de las defensas aprovecharon la fase inicial del juicio para atacar en todos los frentes la investigación que sentó este lunes a sus defendidos en el banquillo de los acusados, cinco ex dirigentes de la UGT Andalucía y diez de sus proveedores de cabecera, presuntos autores y cooperadores de una trama de facturas falsas que desvió fondos para la formación de parados y trabajadores en Andalucía. La Prensa, la juez Mercedes Alaya, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Junta de Andalucía, suministradora de los fondos, y, por supuesto, el extrabajador del sindicato Roberto Alejandro Macías, condenado a un año de prisión por filtrar información «reservada y sensible» sobre la contabilidad del sindicato… Todos, sin excepción, se habrían confabulado para abrir una suerte de «causa general» con tintes «inquisitoriales» contra el sindicato hermano del PSOE, echando mano de pruebas sustraídas, detenciones «ilegales», registros domiciliarios sin garantías procesales y violaciones de las comunicaciones telefónicas, según se desprende del relato de varias defensas.

6. El arzobispo llama a «fijar la mirada en Jesús» para cerrar la polémica del cartel de la Semana Santa de Sevilla.

Al arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, no le agrada la polémica creada en torno al cartel de la Semana Santa 2024, que ya ha saltado fronteras (algunos periódicos italianos la mencionan incluso con sensacinalismo como «el Cristo gay de Sevilla») y pide «elevar el nivel de la conversación, para que lo centremos en Cristo», según aseguran a ABC fuentes del Arzobispado. «Fijemos hoy la mirada, con intensidad especial, en el Santísimo Cristo de Burgos. Le pedimos que nos cambie el corazón, que nos ayude a madurar, a centrarnos en lo esencial, en seguir sus pasos, en dejarnos llenar de vida; porque él es la Vida que llena de sentido nuestra vida. Sabemos que nos cuesta, que no sabemos, que no podemos. Confiamos en su gracia, en su amor, en la intercesión poderosa de nuestra Madre de Dios de la Palma», puso monseñor Saiz en un tuit.

Fuentes del Arzobispado insisten en que rechazan «cualquier manifestación que atente contra la dignidad de las personas» en alusión al colectivo LGBI, e insisten en esa idea de Romano Guardini, teólogo de cabecera del arzobispo, que pide elevar esa mirada hacia Cristo. En la Archidiócesis se han hecho cargo del malestar de quienes se sienten disgustados por la obra de Salustiano y comprenden que a muchos sectores de la ciudad esa obra no les represente. Pero quieren elevar la mirada espiritual y dejar atrás esta polémica «para centrarnos en Cristo», evitando hacer ningún tipo de declaración sobre la controversia que ha dado la vuelta al mundo.