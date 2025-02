Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 6 de julio de 2023

Buenos días, estas son las informaciones principales de ABC de Sevilla para hoy, jueves 6 de julio de 2023.

«Señorito», «terrorista», «cínico»... Los insultos del Gobierno central a Juanma Moreno con Doñana como excusa

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tachó ayer al presidente de la Junta, Juanma Moreno de «cínico». La también vicepresidenta del Gobierno y mano derecha del presidente Pedro Sánchez insiste en sus descalificaciones al presidente andaluz, actitud que le ha llevado a llamarle «señorito» o «terrorista ecológico» en los últimos meses a cuenta de la diferencia de pareceres del Gobierno central y el andaluz sobre la gestión de Doñana.

Para Ribera, que acudió a la inauguración del foro Climate Action Sevilla Summit, Juanma Moreno es «la quintaesencia del cinismo» por su proposición de ley para regular los regadíos de Doñana. La ministra, además, acusó al presidente andaluz de mentiroso: «A mí me engañó el año pasado, evidentemente ya no me puede engañar porque me mintió el año anterior».

Estas son las quince titulaciones universitarias con notas de corte por encima de 13 en Sevilla

La primera adjudicación de las listas para entrar en las universidades sevillanas se hizo publica pasadas las doce de la noche en la web del Distrito Único Andaluz que volvió a colapsarse nada más colgar los resultados de las notas de corte.

En la Universidad de Sevilla esa primera adjudicación tiene como resultado hasta diez titulaciones en las que hace falta una nota superior a 13 para entrar. Física y Matemáticas con un 13,7 vuelve a encabezar el ranking en la Hispalense mientras en la UPO Relaciones Internacionales con Derecho pide 13, 6; La nota de Medicina baja levemente.

José Luis Sanz proyecta una Cartuja con sombra y agua como en la Expo 92

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha marcado el reto de hacerle un lavado de cara completo a la Cartuja, el puntal tecnológico de la ciudad pero cuyo envoltorio está completamente abandonado y sucio y apenas recuerda ya el pasado esplendoroso de la Exposición Universal de 1992. En una reunión privada que mantuvo con el Círculo de Empresarios de la Cartuja la pasada semana, les expuso las líneas maestras de su proyecto, que pasa por crear el 'Distrito 12' de la ciudad, una idea que prometió Alfredo Sánchez Monteseirín en 2010 y que no culminó, al igual que tampoco la remataron los regidores de la ciudad que le precedieron.

Ahora, Sanz pretende darle un nuevo impulso, primero con la creación de una delegación municipal específica, la de 'Cartuja y Parques Innovadores' -que dirigirá Álvaro Pimentel- y, segundo, creando un plan estratégico coordinado entre las tres administradores desde el Pabellón de España, donde quiere que esté la sede de este futuro distrito, y donde se nombrará un comisario.

Muere un vecino de Estepa tras recibir una paliza de unos ladrones en su casa

Un ciudadano británico vecino de Estepa (Sevilla) ha muerto tres días después de recibir una paliza en su domicilio por unos ladrones, que todavía no han sido detenidos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo sobre las 19.00 horas, cuando según fuentes de la Guardia Civil, unas personas entraron en su casa con intención de robarle, propinándole una paliza y dejándole malherido.

La víctima ingresó en el Hospital de la Merced en Osuna, donde ha muerto en la pasada madrugada.

El Gobierno maniobra para aprobar la oferta de empleo público el martes, en plena campaña electoral

Los sindicatos de función pública aún no han recibido ninguna comunicación formal al respecto pero el Gobierno trabaja ya con el horizonte de llevar al Consejo de Ministros del próximo martes la oferta de empleo público de 2023, según ha podido saber ABC de fuentes conocedoras del estado de tramitación del real decreto que dará sostén jurídico a la misma.

De mantener esta hoja de ruta el Gobierno publicaría la oferta de nuevas plazas para la plantilla de la Administración del Estado, de la que están pendientes cientos de miles de opositores que aspiran a adquirir la condición de funcionarios, en plena campaña de las elecciones generales, que arranca ya este viernes. Y lo hará, además, tras haber superado el plazo legal que estableció en la Ley de Presupuestos de 2023, donde se preveía su aprobación antes del 30 de junio, como se han encargado de recordarle los sindicatos desde hace un mes.

El Betis blinda a Pellegrini

El Betis anunció ayer la renovación de Manuel Pellegrini como técnico hasta junio de 2026. Un movimiento clave en el inicio de la pretemporada del primer equipo que espanta el millonario interés mostrado por clubes de Arabia Saudí para llevarse al preparador chileno. Así, el club verdiblanco se anticipa y blinda a la pieza clave de su proyecto desde 2020.

Una estancia larga para un técnico que presume de cumplir siempre sus contratos y un mensaje el mercado: Pellegrini está a gusto en el Betis y va de la mano de los planes de presente y futuro de la entidad.