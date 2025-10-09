Seis calles del entorno del Prado tendrán zona azul en Sevilla a partir de 2026

El Ayuntamiento de Sevilla resolvió ayer durante la Comisión Especial de Hacienda las alegaciones que los grupos municipales de PSOE y Podemos-IU han presentado al proyecto de ordenanzas fiscales del gobierno de José Luis Sanz para el año 2026. El ejecutivo ... ha estado negociando hasta última hora con la oposición la incorporación de algunas de estas enmiendas, tal y como avanzó el delegado Juan Bueno el pasado viernes, aunque finalmente no se han producido cambios relevantes en el documento original. Entre otras cosas, porque está asegurado el 'sí' de los concejales de Vox a la bajada de un 1% en los impuestos y tasas propuesta. Por lo tanto, el proyecto en su conjunto saldrán adelante, con la única excepción de la subida de la tasa de basuras a la que obliga el Gobierno de España y ante la que el Consistorio se ha quedado solo. También prosperará, salvo giro de última hora, el aumento de las plazas de zona azul en la capital hispalense.

Desde el mes de abril del año 2014, la ciudad tiene adjudicado el contrato de la zona azul a Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa), una empresa que está participada mayoritariamente por Tussam. En aquellos momentos, se firmó una adjudicación de diez años (hasta el verano de este 2025) para la gestión de los estacionamientos regulados, en el que se especificaba que el número total de plazas disponibles rondaría las 7.300. El compromiso del Ayuntamiento hispalense pasaba porque durante el periodo de vigencia de este concurso público no se modificará esta cifra a la baja y, en todo caso, se aumentaría el número de las existentes. Sin embargo, los trabajos para la ampliación del tranvía desde San Bernardo a Luis de Morales se llevaron por delante todos los aparcamientos existentes en las vías de servicio de la avenida San Francisco Javier, provocando un déficit en la zona azul que el Consistorio quiere resolver a partir del próximo año.

Con este objetivo, las ordenanzas fiscales para el nuevo ejercicio incluyen la incorporación de seis nuevas calles a la zona azul, todas ellas en el entorno del Prado de San Sebastián, entre la parte trasera de los jardines, la cochera del tranvía y el edificio de Capitanía General junto a la Plaza de España. A partir del 1 de enero de 2026, los sevillanos tendrán que pagar por aparcar sus vehículos en las avenidas de la Borbolla y de Portugal, así como en las calles Infante Carlos de Borbón, Ciudad de Ronda, Diego de Riaño e Infanta Luisa de Orleans. Una propuesta que, según el gobierno de José Luis Sanz, ha sido «consensuada» con los vecinos y que persigue «facilitar la rotación en un entorno con alta concentración de oficinas». Desde el Ayuntamiento se recuerda que los residentes cuentan con una tarifa plana mensual que evita que tengan que abonar la cifra de 1,70 euros fijada para las dos horas de aparcamiento, ni tampoco someterse al horario regulado que existe.

La petición en la Macarena

Por ahora, serán los únicos cambios en el mapa de la zona azul, aunque el Consistorio hispalense ha licitado recientemente un contrato para realizar un estudio de viabilidad económica y financiera para la reordenación de los estacionamientos regulados en la ciudad. Será ahí, en esa adjudicación de la gestión de este servicio, donde se definan las plazas con las que se contará en los próximos años. Un documento en el que podría tenerse en cuenta la petición de varias intercomunidades del Distrito Macarena para que algunas calles del entorno de sus viviendas dispongan de este sistema. Con ello, lo que se busca es provocar un efecto disuasorio sobre la presencia habitual de los gorrillas, algo que ya sucedió en Bami desde la implantación de la zona azul. Entre las calles que están sobre la mesa se encuentran la calle Doctor Fedriani y sus barriadas aledañas, así como León XIII, la avenida de la Cruz Roja, la barriada de los Naranjos o Fray Isidoro de Sevilla, entre otros.