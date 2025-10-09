Suscríbete a
Seis calles del entorno del Prado tendrán zona azul en Sevilla a partir de 2026

Las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento incluyen la incorporación del estacionamiento regulado en las avenidas de la Borbolla y Portugal y las calles Diego de Riaño y Ciudad de Ronda, entre otras

La avenida de Portugal será una de las calles que incorporará la zona azul a partir de 2026
La avenida de Portugal será una de las calles que incorporará la zona azul a partir de 2026 J.M. SERRANO
Mario Daza

El Ayuntamiento de Sevilla resolvió ayer durante la Comisión Especial de Hacienda las alegaciones que los grupos municipales de PSOE y Podemos-IU han presentado al proyecto de ordenanzas fiscales del gobierno de José Luis Sanz para el año 2026. El ejecutivo ... ha estado negociando hasta última hora con la oposición la incorporación de algunas de estas enmiendas, tal y como avanzó el delegado Juan Bueno el pasado viernes, aunque finalmente no se han producido cambios relevantes en el documento original. Entre otras cosas, porque está asegurado el 'sí' de los concejales de Vox a la bajada de un 1% en los impuestos y tasas propuesta. Por lo tanto, el proyecto en su conjunto saldrán adelante, con la única excepción de la subida de la tasa de basuras a la que obliga el Gobierno de España y ante la que el Consistorio se ha quedado solo. También prosperará, salvo giro de última hora, el aumento de las plazas de zona azul en la capital hispalense.

