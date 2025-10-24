Suscríbete a
Secuestran a un joven en Sevilla y lo dejan tres días encerrado en una nave industrial sin comida

Los captores, ya detenidos por la Policía, no alimentaron a la víctima, quien además sufrió vejaciones y maltratos durante el cautiverio

Policía Nacional

S. L.

Sevilla

La Policía Nacional ha esclarecido el secuestro de un joven en Sevilla. Los hechos se produjeron cuando la víctima, un joven, fue sorprendida mientras aparcaba su vehículo en un parking próximo a su domicilio. En ese momento dos hombres lo abordaron y, bajo ... amenazas, le obligaron a ir con ellos a la fuerza.

