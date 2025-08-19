Las sargas de Bacarisas regresan al 29

En la Sala de las Bóvedas del Alcázar ha estallado la sinestesia y se ha activado la máquina del tiempo. Puede verse el olor a mar, saborear el triunfo de tocar tierra. Y se ha vuelto a 1492, a una época gloriosa, y también ... a 1929, a tiempos de fraternidad. Desde ayer, en este lugar privilegiado del palacio real en uso más antiguo de Europa, vuelven a lucir en todo su esplendor cuatro de las sargas que Gustavo Bacarisas, ya afincado en Sevilla, realizó durante cinco años para el Pabellón Real de la Exposición Iberoamericana de 1929. Pasado el evento, fueron trasladadas y colgadas en este salón del Palacio Gótico, donde durante décadas han podido admirarse. Con esta ubicación se aprovechaban dos oportunidades: vincular el contenido con su continente y seguir la tradición de decorar los palacios con tapices y telas colgadas.

Y no cualesquiera. Las del pintor gibraltareño (1873-1971) son piezas de un cromatismo excepcional de grandes dimensiones, con unas medidas aproximadas de 5,77 x 3,99 metros cada una. Además de por su estilo regionalista, estos bienes destacan por su originalidad, los materiales en los que están realizados y la técnica. La pintura está aplicada directamente sobre el tejido, sin preparación previa, mediante la técnica al temple sobre un soporte de tela tipo tafetán. La temática, obviamente, la gesta del descubrimiento de América: la partida de las naves de Colón bajo la protección de la Virgen de los Navegantes el 3 de agosto de 1492, la navegación de las carabelas colombinas impulsadas por el viento del Atlántico en agosto de 1492, el desembarco de Colón en la isla de San Salvador el 12 de octubre de 1492 y la arribada de la nave de Colón al puerto de Barcelona en abril de 1493.

El paso del tiempo deterioró estas piezas, que salieron del Alcázar después de nueve décadas para ser restauradas entre 2017 y 2023 por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Entre las alteraciones que presentaban las sargas a su llegada a este centro se debían también a los cambios en el sistema expositivo y la prolongación en el tiempo de su exposición. Por eso para su vuelta, presentada ayer por el alcalde, José Luis Sanz, y la gerente del Alcázar, Ana Jáuregui, era necesario un nuevo plan de preservación, que ha sido desarrollado en los últimos tres meses. El mismo ha consistido en la instalación de filtros solares en las cristaleras, la incorporación de deshumidificadores, el transporte especializado de las obras y el montaje por restauradores expertos en tejidos.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, subrayó que «la vuelta de las sargas de Bacarisas al Salón de las Bóvedas es un hito para el patrimonio cultural de nuestra ciudad. No solo recuperamos parte de nuestra historia artística, sino que la mostramos en las mejores condiciones para que sevillanos y visitantes de todo el mundo puedan disfrutarla».

El Alcázar y las efemérides

Actualmente, en el Salón de las Bóvedas permanecen aún cuatro sargas más de Bacarisas pendientes de restauración —dos sobre las puertas de la Capilla Gótica y la Sala Cantarera, y otras dos localizadas en verano de 2023— cuya recuperación está prevista en próximas fases, previa aprobación por la Comisión de Patrimonio.

La puesta en valor de estas impresionantes sargas son una contribución más a la preparación del Alcázar de cara a las tres celebraciones en las que pivotan la política cultural, artística y patrimonial del gobierno de José Luis Sanz. El palacio real fue y será lugar destacado de esas efemérides. A saber, el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, los quinientos años de la boda del emperador Carlos con Isabel de Portugal allí mismo y el aniversario del acto fundacional de la Generación del 27 en el homenaje en el Ateneo de Sevilla por el tricentenario de la muerte de Góngora.