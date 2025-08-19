Suscríbete a
Las sargas de Bacarisas regresan al 29

Cuatro de las piezas que el pintor realizó para el Pabellón Real de la Exposición Iberoamericana lucen de nuevo en la Sala de las Bóvedas del Alcázar de Sevilla tras ser restauradas en el IAPH

Avanza la obra de rehabilitación de la Casa del Inglés del Real Alcázar de Sevilla

Las sargas de Bacarisas narran episodios vinculados al descubrimiento de América
R. V.

En la Sala de las Bóvedas del Alcázar ha estallado la sinestesia y se ha activado la máquina del tiempo. Puede verse el olor a mar, saborear el triunfo de tocar tierra. Y se ha vuelto a 1492, a una época gloriosa, y también ... a 1929, a tiempos de fraternidad. Desde ayer, en este lugar privilegiado del palacio real en uso más antiguo de Europa, vuelven a lucir en todo su esplendor cuatro de las sargas que Gustavo Bacarisas, ya afincado en Sevilla, realizó durante cinco años para el Pabellón Real de la Exposición Iberoamericana de 1929. Pasado el evento, fueron trasladadas y colgadas en este salón del Palacio Gótico, donde durante décadas han podido admirarse. Con esta ubicación se aprovechaban dos oportunidades: vincular el contenido con su continente y seguir la tradición de decorar los palacios con tapices y telas colgadas.

