Sanz recupera dos años después la Cabalgata de Reyes del Distrito Sur ante la presión vecinal

Dos años después de que el Ayuntamiento de Sevilla decidiera suprimir la Cabalgata de Reyes Magos del Polígono Sur contra la opinión de los vecinos, el gobierno de José Luis Sanz ha decidido rectificar su decisión y volverá a recuperar este evento navideño en ... el que es uno de los barrios con menos renta de toda España. Recientemente, los responsables del Distrito Sur han publicado el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de organización del cortejo de Sus Majestades, que saldrá desde la parroquia de Jesús Obrero el próximo 6 de enero de 2026 y recorrerá varias calles de los alrededores del templo durante toda la mañana.

La decisión adoptada este año por el ejecutivo municipal viene a zanjar de forma definitiva una polémica que se inició en la primera Navidad de José Luis Sanz al frente de la Alcaldía. Entonces, en 2024, se decidió sustituir la cabalgata por un pasacalles que se adelantó al día 2 de enero, alegando para ello motivos «de seguridad». Fue a raíz de lo ocurrido cuando el gobierno local anunció que estaba trabajando en un plan para reorganizar la excesiva proliferación de heraldos, carteros reales y cabalgatas en la ciudad, incluso apostando por unificarlos en un sólo acto en aquellas zonas muy próximas donde se organizaran varios. Pero aquello no pasó de ser una promesa sin concreción y el propio alcalde reconoció poco después que no parecía tener «mucho sentido» una celebración así el 2 de enero.

El pasado año, el Ayuntamiento de Sevilla descartó organizar ese pasacalles y optó por la celebración de una cabalgata estática en la parroquia de Jesús Obrero. El acto se organizó durante la mañana del 5 de enero y consistió en una entrega de juguetes a los niños del barrio por parte de Sus Majestades, contando incluso con la participación del Coro Parroquial de Jesús Obrero. Este nuevo cambio tampoco terminó de convencer a los vecinos de la zona, que convocaron una movilización ciudadana con el objetivo de recuperar en 2026 la tradicional Cabalgata de Reyes Magos. La manifestación contó con tres marchas salidas desde la Asociación de Vecinos Solidaridad de Las Letanías, la Asociación Familiar La Oliva y desde la plaza Alcalde Horacio Hermoso en el Tiro de Línea. Todos ellos se reunieron en el bulevar Poeta Manuel Benítez Carrasco donde leyeron un manifiesto reivindicativo que, a la vista de los hechos, parece haber cumplido con su objetivo.

Fuentes municipales confirmaron ayer a ABC de Sevilla la decisión de que este año sí se celebre la Cabalgata de Reyes Magos en el Polígono Sur. En este sentido, recordaron que, «en su momento, decidimos parar y repensar el formato para garantizar que, cuando volviera, lo hiciera con toda la seguridad y la organización que nuestros niños merecen». No obstante, han aclarado que en estos dos años «no dejamos que se apagara la ilusión», esa misma que «mantuvimos viva con pasacalles, con los Reyes estáticos y con el trabajo de muchas personas que creyeron en seguir adelante». Frente a ello, «vuelve la cabalgata con un recorrido renovado, con más participación de nuestras entidades y con todas las medidas de seguridad coordinadas con los servicios municipales y los cuerpos de seguridad». Insisten en que «no es volver por volver» sino por «hacerlo mejor» y «con cabeza, con orden y con el corazón puesto en la ilusión de los más pequeños».

Las carrozas del Ateneo

Según la licitación publicada esta semana por el Ayuntamiento de Sevilla, la Cabalgata del Distrito Sur contará con cuatro carrozas, que serán cedidas por el Ateneo de Sevilla una vez que finalice el recorrido del cortejo real por las calles del Centro de la capital hispalense la tarde del 5 de enero. Por ello, el contrato prevé que la empresa que resulte adjudicataria tendrá entre sus tareas el traslado de las mismas hasta el Polígono Sur. Además, debe poner a disposición de la organización cinco vehículos todoterreno con conductor (cuatro de ellos destinados al remolque de las carrozas y uno de reserva), además de un camión pluma o grúa plataforma para el traslado de las escaleras de acceso con la que los niños se subirán a los lugares asignados.

El valor total estimado del contrato asciende a 9.661,26 euros (IVA incluido), cifra que cubre el coste de los vehículos, del personal técnico y sanitario, del apoyo logístico, del equipamiento de seguridad y de la animación musical. Y es que otras de las tareas que tendrá que realizar la empresa que se haga con el contrato es la de cerrar la participación de dos bandas de música de al menos veinte componentes cada una. Las mismas acompañarán a las cuatro carrozas durante todo el recorrido y sus miembros irán ataviados de beduinos. Deberán interpretar, aseguran los pliegos, «un repertorio festivo y popular, especialmente orientado al público infantil», que será seleccionado por los responsables del Distrito Sur.