Sanz recupera dos años después la Cabalgata de Reyes del Distrito Sur ante la presión vecinal

El cortejo saldrá desde la parroquia de Jesús Obrero del Polígono Sur el día 6 de enero por la mañana y contará con cuatro carrozas cedidas por el Ateneo

Vecinos del Distrito Sur se manifiestan para recuperar la cabalgata del barrio sevillano

La Cabalgata de Reyes Magos del Polígono Sur se realizó hasta el año 2024
La Cabalgata de Reyes Magos del Polígono Sur se realizó hasta el año 2024
Mario Daza

Dos años después de que el Ayuntamiento de Sevilla decidiera suprimir la Cabalgata de Reyes Magos del Polígono Sur contra la opinión de los vecinos, el gobierno de José Luis Sanz ha decidido rectificar su decisión y volverá a recuperar este evento navideño en ... el que es uno de los barrios con menos renta de toda España. Recientemente, los responsables del Distrito Sur han publicado el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de organización del cortejo de Sus Majestades, que saldrá desde la parroquia de Jesús Obrero el próximo 6 de enero de 2026 y recorrerá varias calles de los alrededores del templo durante toda la mañana.

